Philips Coffee + -tietosuojailmoitus

Käytämme sinua koskevia Yhdistettyjä tietoja parantaaksemme Sovelluksen, Laitteiden ja Palveluiden sisältöä, toiminnallisuutta ja käytettävyyttä sekä kehittääksemme uusia tuotteita ja palveluita. Tässä tapauksessa katsomme, että sinua koskevien Yhdistettyjen tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Jos suostut vastaanottamaan mainosviestejä tuotteistamme, palveluistamme, tapahtumistamme ja kampanjoistamme, jotka saattavat valintojesi ja käyttäytymisesi perusteella olla sinua kiinnostavia, voimme lähettää sinulle markkinointi- ja mainosviestejä sähköpostilla sekä mobiilisovellusten, sosiaalisen median ja muiden digitaalisten kanavien kautta. Jotta voimme muokata viestintää valintojesi ja käyttäytymisesi mukaan sekä tarjota sinulle kiinnostavamman ja personoidumman kokemuksen, voimme analysoida sinua koskevia Yhdistettyjä tietoja. Voit koska tahansa kieltäytyä tällaisista viesteistä ja peruuttaa niiden tilauksen.

If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.