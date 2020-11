Olemme lisänneet varastoihimme ylimääräisiä turvatoimenpiteitä. Suosittelemme että peset kätesi paketin vastaanottamisen jälkeen.

WHO: n mukaan "tartunnan saaneen henkilön viruksen siirtyminen kaupallisiin tuotteisiin on pieni ja riski tarttua virukseen, joka aiheuttaa COVID-19: n pakkauksesta, joka on siirretty, kuljettu ja altistettu eri olosuhteille ja lämpötiloille, on myös pieni".