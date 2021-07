Philipsillä on kestävä laadunvalvontajärjestelmä, joka on mukana arviointi- ja analyysiprosesseissamme. Se on auttanut ongelman tunnistamisessa ja korjaamisessa.

Tuotteet suunniteltiin niiden markkinoille tulon aikaan voimassa olleiden, asianmukaisten standardien mukaisesti. Kun uusia standardeja kehitetään, ne edellyttävät tuotteen ominaisuuksien arvioimista laadun ja lainsäädännön edellyttämien käytäntöjen mukaisesti. Philipsin laadunvalvontajärjestelmä on päivitetty, jotta se on näiden uusien vaatimusten mukainen.

Vaikka standardit onkin päivitetty, aiemman standardin perusteella kehitetyt tuotteet ovat edelleen lääkintälaiteasetusten mukaisia. Äänenvaimennusmateriaalin hajoamiseen ja kemikaalipäästöihin liittyvät ongelmat havaittiin osana laadunvalvontajärjestelmämme prosesseja, ja korjaukset tehdään asianmukaisten säädösten vaatimusten mukaisesti.

Philips on kaikilta osin noudattanut olennaisia standardeja tuotteen kaupallistamisen yhteydessä.