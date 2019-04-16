Hakuehdot

Care Orchestrator

Sleep and respiratory care management system

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Drive collaboration among your care team with actionable patient insights delivered straight to their smart phones, tablets, or PCs. Remotely monitor and manage all of your sleep apnea and respiratory patients with a single system. Increase your team’s efficiencies and streamline your workflow for a sharper focus on higher clinical priorities. Run your business as you see fit, customizing reports and alerts to aid in identifying patients at risk and provide them with timely care.

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Features
Integration
Unify care teams and enhance interoperability

Unify care teams and enhance interoperability

Care Orchestrator integrates sleep and respiratory patient information with hospital EMRs, insurance claims, and billing systems. So the entire care team—homecare providers, physicians, and payers—all have fast and easy access to critical data across devices and locations. Empower team members to make informed clinical decisions, monitor patient progress, streamline the billing process, easily submit claims, and more.

Unify care teams and enhance interoperability

Unify care teams and enhance interoperability
Care Orchestrator integrates sleep and respiratory patient information with hospital EMRs, insurance claims, and billing systems. So the entire care team—homecare providers, physicians, and payers—all have fast and easy access to critical data across devices and locations. Empower team members to make informed clinical decisions, monitor patient progress, streamline the billing process, easily submit claims, and more.

Unify care teams and enhance interoperability

Care Orchestrator integrates sleep and respiratory patient information with hospital EMRs, insurance claims, and billing systems. So the entire care team—homecare providers, physicians, and payers—all have fast and easy access to critical data across devices and locations. Empower team members to make informed clinical decisions, monitor patient progress, streamline the billing process, easily submit claims, and more.
Click here for more information
Integration
Unify care teams and enhance interoperability

Unify care teams and enhance interoperability

Care Orchestrator integrates sleep and respiratory patient information with hospital EMRs, insurance claims, and billing systems. So the entire care team—homecare providers, physicians, and payers—all have fast and easy access to critical data across devices and locations. Empower team members to make informed clinical decisions, monitor patient progress, streamline the billing process, easily submit claims, and more.
Connected care
Monitor and manage patients remotely

Monitor and manage patients remotely

Anticipate and resolve most patient concerns via remote patient monitoring—to help save time and avoid unnecessary costly home visits. Use advanced telemonitoring to connect with sleep or respiratory patients who are having clinical, equipment or therapy adherence issues—and prioritize those in need of intervention. Stay ahead of issues before they impact care through enhanced clinical reporting and automated adherence reports.

Monitor and manage patients remotely

Monitor and manage patients remotely
Anticipate and resolve most patient concerns via remote patient monitoring—to help save time and avoid unnecessary costly home visits. Use advanced telemonitoring to connect with sleep or respiratory patients who are having clinical, equipment or therapy adherence issues—and prioritize those in need of intervention. Stay ahead of issues before they impact care through enhanced clinical reporting and automated adherence reports.

Monitor and manage patients remotely

Anticipate and resolve most patient concerns via remote patient monitoring—to help save time and avoid unnecessary costly home visits. Use advanced telemonitoring to connect with sleep or respiratory patients who are having clinical, equipment or therapy adherence issues—and prioritize those in need of intervention. Stay ahead of issues before they impact care through enhanced clinical reporting and automated adherence reports.
Click here for more information
Connected care
Monitor and manage patients remotely

Monitor and manage patients remotely

Anticipate and resolve most patient concerns via remote patient monitoring—to help save time and avoid unnecessary costly home visits. Use advanced telemonitoring to connect with sleep or respiratory patients who are having clinical, equipment or therapy adherence issues—and prioritize those in need of intervention. Stay ahead of issues before they impact care through enhanced clinical reporting and automated adherence reports.
Automated workflow
Optimize your team’s time

Optimize your team’s time

Care Orchestrator allows you to simplify day-to-day operations and improve staff productivity—with fewer resources. Automate and streamline your workflow, so your teams can spend more time on patient care. Optimize your staff’s ability to focus on high-priority clinical and compliance issues. Elevate disease management and keep patients healthy at home.

Optimize your team’s time

Optimize your team’s time
Care Orchestrator allows you to simplify day-to-day operations and improve staff productivity—with fewer resources. Automate and streamline your workflow, so your teams can spend more time on patient care. Optimize your staff’s ability to focus on high-priority clinical and compliance issues. Elevate disease management and keep patients healthy at home.

Optimize your team’s time

Care Orchestrator allows you to simplify day-to-day operations and improve staff productivity—with fewer resources. Automate and streamline your workflow, so your teams can spend more time on patient care. Optimize your staff’s ability to focus on high-priority clinical and compliance issues. Elevate disease management and keep patients healthy at home.
Click here for more information
Automated workflow
Optimize your team’s time

Optimize your team’s time

Care Orchestrator allows you to simplify day-to-day operations and improve staff productivity—with fewer resources. Automate and streamline your workflow, so your teams can spend more time on patient care. Optimize your staff’s ability to focus on high-priority clinical and compliance issues. Elevate disease management and keep patients healthy at home.
Customized rules
Run your business your way

Run your business your way

You make the rules with Care Orchestrator—tailored to the unique needs of your business and patient population. Calibrate adherence scores for sleep patients based on the requirements of different payers. Customize ventilation rules to identify patients who may need your assistance. Set parameters for alert management based on each patient’s health and usage information. You have the flexibility to do all this and more.

Run your business your way

Run your business your way
You make the rules with Care Orchestrator—tailored to the unique needs of your business and patient population. Calibrate adherence scores for sleep patients based on the requirements of different payers. Customize ventilation rules to identify patients who may need your assistance. Set parameters for alert management based on each patient’s health and usage information. You have the flexibility to do all this and more.

Run your business your way

You make the rules with Care Orchestrator—tailored to the unique needs of your business and patient population. Calibrate adherence scores for sleep patients based on the requirements of different payers. Customize ventilation rules to identify patients who may need your assistance. Set parameters for alert management based on each patient’s health and usage information. You have the flexibility to do all this and more.
Click here for more information
Customized rules
Run your business your way

Run your business your way

You make the rules with Care Orchestrator—tailored to the unique needs of your business and patient population. Calibrate adherence scores for sleep patients based on the requirements of different payers. Customize ventilation rules to identify patients who may need your assistance. Set parameters for alert management based on each patient’s health and usage information. You have the flexibility to do all this and more.
  • Integration
  • Connected care
  • Automated workflow
  • Customized rules
See all features
Integration
Unify care teams and enhance interoperability

Unify care teams and enhance interoperability

Care Orchestrator integrates sleep and respiratory patient information with hospital EMRs, insurance claims, and billing systems. So the entire care team—homecare providers, physicians, and payers—all have fast and easy access to critical data across devices and locations. Empower team members to make informed clinical decisions, monitor patient progress, streamline the billing process, easily submit claims, and more.

Unify care teams and enhance interoperability

Unify care teams and enhance interoperability
Care Orchestrator integrates sleep and respiratory patient information with hospital EMRs, insurance claims, and billing systems. So the entire care team—homecare providers, physicians, and payers—all have fast and easy access to critical data across devices and locations. Empower team members to make informed clinical decisions, monitor patient progress, streamline the billing process, easily submit claims, and more.

Unify care teams and enhance interoperability

Care Orchestrator integrates sleep and respiratory patient information with hospital EMRs, insurance claims, and billing systems. So the entire care team—homecare providers, physicians, and payers—all have fast and easy access to critical data across devices and locations. Empower team members to make informed clinical decisions, monitor patient progress, streamline the billing process, easily submit claims, and more.
Click here for more information
Integration
Unify care teams and enhance interoperability

Unify care teams and enhance interoperability

Care Orchestrator integrates sleep and respiratory patient information with hospital EMRs, insurance claims, and billing systems. So the entire care team—homecare providers, physicians, and payers—all have fast and easy access to critical data across devices and locations. Empower team members to make informed clinical decisions, monitor patient progress, streamline the billing process, easily submit claims, and more.
Connected care
Monitor and manage patients remotely

Monitor and manage patients remotely

Anticipate and resolve most patient concerns via remote patient monitoring—to help save time and avoid unnecessary costly home visits. Use advanced telemonitoring to connect with sleep or respiratory patients who are having clinical, equipment or therapy adherence issues—and prioritize those in need of intervention. Stay ahead of issues before they impact care through enhanced clinical reporting and automated adherence reports.

Monitor and manage patients remotely

Monitor and manage patients remotely
Anticipate and resolve most patient concerns via remote patient monitoring—to help save time and avoid unnecessary costly home visits. Use advanced telemonitoring to connect with sleep or respiratory patients who are having clinical, equipment or therapy adherence issues—and prioritize those in need of intervention. Stay ahead of issues before they impact care through enhanced clinical reporting and automated adherence reports.

Monitor and manage patients remotely

Anticipate and resolve most patient concerns via remote patient monitoring—to help save time and avoid unnecessary costly home visits. Use advanced telemonitoring to connect with sleep or respiratory patients who are having clinical, equipment or therapy adherence issues—and prioritize those in need of intervention. Stay ahead of issues before they impact care through enhanced clinical reporting and automated adherence reports.
Click here for more information
Connected care
Monitor and manage patients remotely

Monitor and manage patients remotely

Anticipate and resolve most patient concerns via remote patient monitoring—to help save time and avoid unnecessary costly home visits. Use advanced telemonitoring to connect with sleep or respiratory patients who are having clinical, equipment or therapy adherence issues—and prioritize those in need of intervention. Stay ahead of issues before they impact care through enhanced clinical reporting and automated adherence reports.
Automated workflow
Optimize your team’s time

Optimize your team’s time

Care Orchestrator allows you to simplify day-to-day operations and improve staff productivity—with fewer resources. Automate and streamline your workflow, so your teams can spend more time on patient care. Optimize your staff’s ability to focus on high-priority clinical and compliance issues. Elevate disease management and keep patients healthy at home.

Optimize your team’s time

Optimize your team’s time
Care Orchestrator allows you to simplify day-to-day operations and improve staff productivity—with fewer resources. Automate and streamline your workflow, so your teams can spend more time on patient care. Optimize your staff’s ability to focus on high-priority clinical and compliance issues. Elevate disease management and keep patients healthy at home.

Optimize your team’s time

Care Orchestrator allows you to simplify day-to-day operations and improve staff productivity—with fewer resources. Automate and streamline your workflow, so your teams can spend more time on patient care. Optimize your staff’s ability to focus on high-priority clinical and compliance issues. Elevate disease management and keep patients healthy at home.
Click here for more information
Automated workflow
Optimize your team’s time

Optimize your team’s time

Care Orchestrator allows you to simplify day-to-day operations and improve staff productivity—with fewer resources. Automate and streamline your workflow, so your teams can spend more time on patient care. Optimize your staff’s ability to focus on high-priority clinical and compliance issues. Elevate disease management and keep patients healthy at home.
Customized rules
Run your business your way

Run your business your way

You make the rules with Care Orchestrator—tailored to the unique needs of your business and patient population. Calibrate adherence scores for sleep patients based on the requirements of different payers. Customize ventilation rules to identify patients who may need your assistance. Set parameters for alert management based on each patient’s health and usage information. You have the flexibility to do all this and more.

Run your business your way

Run your business your way
You make the rules with Care Orchestrator—tailored to the unique needs of your business and patient population. Calibrate adherence scores for sleep patients based on the requirements of different payers. Customize ventilation rules to identify patients who may need your assistance. Set parameters for alert management based on each patient’s health and usage information. You have the flexibility to do all this and more.

Run your business your way

You make the rules with Care Orchestrator—tailored to the unique needs of your business and patient population. Calibrate adherence scores for sleep patients based on the requirements of different payers. Customize ventilation rules to identify patients who may need your assistance. Set parameters for alert management based on each patient’s health and usage information. You have the flexibility to do all this and more.
Click here for more information
Customized rules
Run your business your way

Run your business your way

You make the rules with Care Orchestrator—tailored to the unique needs of your business and patient population. Calibrate adherence scores for sleep patients based on the requirements of different payers. Customize ventilation rules to identify patients who may need your assistance. Set parameters for alert management based on each patient’s health and usage information. You have the flexibility to do all this and more.

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

See all documentation

Brochure (1)

Brochure

Tuotetiedot

Care Orchestrator works with the following web browsers:
Care Orchestrator works with the following web browsers:
Client Browser
  • Microsoft Edge, Safari, Firefox, Chrome
Operating System
Operating System
Windows
  • Windows 10
MacOS
  • MacOS 10
Care Orchestrator works with the following web browsers:
Care Orchestrator works with the following web browsers:
Client Browser
  • Microsoft Edge, Safari, Firefox, Chrome
Operating System
Operating System
Windows
  • Windows 10
MacOS
  • MacOS 10
See all specifications
Care Orchestrator works with the following web browsers:
Care Orchestrator works with the following web browsers:
Client Browser
  • Microsoft Edge, Safari, Firefox, Chrome
Operating System
Operating System
Windows
  • Windows 10
MacOS
  • MacOS 10

Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.

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Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.

Ymmärrän

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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