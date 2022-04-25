41BDL7539L/00
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Ei rajoituksia. Ei rajoja. Philips L-Line 7000 -sarja on loputtomiin muotoilu- ja kokovaihtoehtoihin sopiva LED signage -ratkaisu. Saumattomat linkitys- ja kokovaihtoehdot tarjoavat ainutlaatuisia näyttöjä kaikissa mitoissa ja täydellisin lopputuloksin.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
LED-näyttö
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Patentoidut helposti asennettavat telineet nopeuttavat asennusta entisestään. Niitä on saatavilla litteää LED-asennusta, kuperaa (177,5/175/172,5 astetta) asennusta ja L:n muotoisia 90 asteen kulmia varten.
Pölyn-, lian-, sienten- ja kosteudenkestävä kulmatarkka pinnoite suojaa tuotetta ja helpottaa ylläpitotoimia. IP30-luokitus ja suojaus veden sisäänpääsyltä vähentävät pölyn aiheuttaman oikosulun riskiä ja korroosiota.
Erikokoisista Philipsin L-Line 7000 -LED -paneeleista voi koota yhtenäisen näytön ilman muoto- ja mittarajoituksia. Dynaamiset joustavat kohdistustapit takaavat täydellisen sopivuuden kaikissa tilanteissa, ja tuloksena on tasainen, saumaton näytön pinta. Kunkin LED-paneelin reunoissa on kätevät aukot, mikä mahdollistaa monipuoliset kaapeliliitännät LED-paneelien ja ulkoisten tuloliitäntöjen välille. Lisäksi LED-paneelien ylä- ja alareunassa olevat aukot voidaan avata, jos käyttö on mahdollista vain paneelin ylä- tai alareunan kautta.
Philipsin ammattilaistason LED-näytöissä on erittäin tehokkaat, perusteellisesti testatut LED-valot, jotka ovat energia- ja kustannustehokkaita. Lisäksi näyttö säästää virtaa dynaamisesti edistyneellä tekniikalla.
Jokainen Philipsin L-Line-LED-paneeli kalibroidaan tehtaalla täydellisissä olosuhteissa. Siksi niitä ei tarvitse enää kalibroida paikan päällä, mikä nopeuttaa asennusta. Kalibrointi- ja määritystiedostot ovat saatavilla nopeaa ylläpitoa varten.
Tulipalon syttyessä paloturvallisuusominaisuudet hidastavat liekkien etenemistä ja suojaavat LED-paneelin rakennetta. Testattu ja sertifioitu paloturvallisuusmääräysten mukaisesti.
Philipsin L-Line 7000 -sarjan LED-paneelien korkeus on 25 cm ja leveys 50, 75 tai 100 cm. Näitä näyttöjä voi asentaa mihin tahansa muotoon vaakasuunnassa ilman kokorajoituksia. Saatavilla myös viistokulmaisina, mikä helpottaa asennusta kaarevasti niin kuperaan kuin koveraan muotoon.
Visualisoi kaikenlaista sisältöä missä vain. Tee vaikutus terävyydellä ja selkeydellä kirkkaassa valaistuksessa, kuten myymälöiden etuikkunoissa ja muualla suorassa auringonvalossa. Tämä erittäin kirkas LED-paneeli sopii täydellisesti huomion herättämiseen suurissa ja vilkkaissa paikoissa, joissa on kirkas valaistus.
Luo reunattomia näyttöjä haluamassasi muodossa, koossa ja tarkkuudessa. Philipsin ammattilaistason LED-paneelien moduulirakenne sopii mihin tahansa tilaan. Rakenna laajoja kokonaisuuksia tai monimutkaisia rakenteita. Voit vaivatta luoda näyttöjä, jotka asettuvat saumattomasti oviaukkojen ja vastaavien ympärille. Voit luoda jopa kulmia ja kaarevia näyttöjä uuden Philips 7000 -sarjan avulla.
Tarkkuus takaa täydellisyyden. Aktiivinen kunnon seuranta nopeuttaa ja helpottaa ylläpitoa ja lisää ennakoitavuutta näyttämällä vikaantuneen kohteen ja sen sijainnin tarkasti. Ohjelmisto toimii reaaliaikaisesti niin verkossa kuin offline-tilassa, mikä tehostaa osan vaihtoa, joten se on ehdoton valinta niille, joilla on näyttöjä useassa maantieteellisessä sijainnissa.
Philipsin ammattilaistason LED-näytössä on kiinteät kaapelikytkennät, jotka pitävät virta- ja datakaapelit järjestyksessä. Näyttöpaneelit voidaan ketjuttaa sekä virran että tiedonsiirron osalta, mikä minimoi sotkun ja nopeuttaa asennusta.
Kuva/näyttö
Käyttömukavuus
Virta
Käyttöolosuhteet
Kaappi
Moduuli
Lisätarvikkeet
Yleistä
Pakkauksen tiedot
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