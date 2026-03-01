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  • Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

    43BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 Series

    Philips Signage 2000 Series palaa perusasioihin – toimivassa ja tyylikkäässä 16/7-käyttöön tarkoitetussa näytössä on helpot integroinnit ilman mitään ylimääräistä. Siinä on Android 14 -järjestelmä, UHD ja 400 nitin kirkkaus.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Philips Signage 2000 Series

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    Philips Signage 2000 Series

    Pelkistetty muotoilu – helppo digitaalinen näyttö

    • 43"
    • Android 14 -järjestelmä
    • 400 cd/m²

    16/7 – sisältö käytössä tarpeen mukaan.

    Philips Signage 2000 Series -sarjan UHD-näytön 400 cd/m2:n kirkkaus tekee siitä sopivan 16/7-käyttöön aukioloaikoina yrityksissä, jotka haluavat tehdä vaikutuksen.

    Android 14, System on Chip -ammattilaisjärjestelmä.

    Android 14 -järjestelmällä varustettu Philips Signage 2000 Series -näyttö toimii ammattilaisalustalla ja siinä on luotettavat yhteysmahdollisuudet sekä sisäinen suojaus. Verkkosovelluksia ja ohjelmistoja voi asentaa suoraan alkuperäisille Android-sovelluksille optimoituun näyttöön, jolloin ulkoista mediasoitinta ei tarvita.

    Valinnainen langaton näytön jako Philips ScreenSharen avulla.

    Pidennä näytön käyttöikää modulaarisella lähestymistavalla. Lisää Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet valinnaisen CRD22-moduulin avulla ja käytä Philips ScreenSharea. Keskittyminen uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja vastuullisuuteen vähentää sähkö- ja elektroniikkalaitejätettä.

    Perustason FailOver-tekniikka. Varmuutta sisällön näyttämiseen.

    Perustason FailOver-tekniikka 5 V:n hotplug-tunnistuksella. Vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin suunnitellun ja 5 V:n hotplug-tunnistuksella toimivan FailOver-tekniikan avulla voit määrittää automaattisesti toistettavan toissijaisen sisältölähteen ensisijaisen mediasyötteen epätodennäköisiin virhetilanteisiin.

    Philips Wave -valmius laitteen etähallintaa varten.

    Wave vapauttaa Philips Signage 2000 Series -näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyyden etäkäyttöön. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Tämä säästää aikaa, energiaa ja ympäristöä.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      108  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      42.5  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      3840 x 2160
      Kuvapistetiheys
      0,2451 x 0,2451 mm
      Erinomainen tarkkuus
      3840 x 2160, 60Hz
      Kirkkaus
      400  cd/m²
      Näyttövärit
      1,07 miljardia
      Kontrastisuhde (tav.)
      1200:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      8  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Kuvanparannus
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion compens. deinterlacing
      Paneelitekniikka
      ADS
      Käyttöjärjestelmä
      Android 14
      Usva
      1 %

    • Liitännät

      Videotulo
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Muut liitännät
      USB 3.0 (x2)
      Videolähtö
      N/A
      Ulkoinen ohjaus
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Linjalähtö
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Vierekkäiset näytöt
      Jopa 3 x 3
      Näppäimistön ohjain
      • Lockable
      • Hidden
      Kaukosäätimen signaali
      Lockable
      Signaalin takaisinkytkentä
      IR Loopthrough
      Energiaa säästävät toiminnot
      ECO mode
      Ohjattavissa verkon kautta
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Virta

      Verkkovirta
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Virrankulutus (tav.)
      84  W
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W
      Energiatehokkuusluokka
      G

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Videoformaatit
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30, 60Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      973,0  mm
      Laitteen paino
      11,2  kg
      Laitteen korkeus
      561,2  mm
      Laitteen syvyys
      63,5 mm  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      38,31  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      22.09  tuumaa
      Seinäteline
      200 mm x 200 mm, M6
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      2.50  tuumaa
      Näytön reunan leveys
      13,9 mm (tasainen kehys)
      Laitteen paino (lb)
      24,69  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30 000  tuntia
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C
      Kosteus (käyttö) [RH]
      Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 10–90 %

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • H.264
      • MPEG
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Sisäinen mediasoitin

      Keskusyksikkö
      Quad core Cortex A73
      Grafiikkasuoritin
      ARM Mali G52 MC1
      Muisti
      3GB RAM
      Tallennustila
      16GB

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Lisätarvikkeet
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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