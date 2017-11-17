Vangitse katseet Q-Line-sarjan UHD Android -näytöllä, joka on todella tarkka. Nauti nopeasta asennuksesta ilman lisälaitteita sekä loistavasta kuvanlaadusta. Voit toistaa helposti verkkosisältöä ja paikallista sisältöä.
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Signage Solutions
Q-Line-näyttö
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Yksinkertainen, älykäs ja terävä 18/7-näyttö.
49"
3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD
Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.
Kiinteä HTML5-selain. Toista ja hallitse verkkosisältöä
Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.
Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella
Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.
CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä
Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.
Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten
Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.
Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.