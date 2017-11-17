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    Signage Solutions Q-Line-näyttö

    49BDL3050Q/00

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    Vangitse katseet Q-Line-sarjan UHD Android -näytöllä, joka on todella tarkka. Nauti nopeasta asennuksesta ilman lisälaitteita sekä loistavasta kuvanlaadusta. Voit toistaa helposti verkkosisältöä ja paikallista sisältöä.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Q-Line-näyttö

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    Yksinkertainen, älykäs ja terävä 18/7-näyttö.

    • 49"
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

    Kiinteä HTML5-selain. Toista ja hallitse verkkosisältöä

    Kiinteä HTML5-selain. Toista ja hallitse verkkosisältöä

    Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

    Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

    Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella

    Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

    CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä

    Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

    Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

    Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

    Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti

    Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      123.2  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      48.5  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      3 840 x 2 160
      Kuvapistetiheys
      0,27963 x 0,27963 mm
      Erinomainen tarkkuus
      3840 x 2160, 60Hz
      Kirkkaus
      350  cd/m²
      Näyttövärit
      1,07 miljardia
      Kontrastisuhde (tav.)
      1 200:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      9  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Kuvanparannus
      • 3:2/2:2-liikemuunto
      • 3D-kampasuodatin
      • Progressive Scan -toiminto
      • 3D MA -lomituksen poisto
      • Dynaaminen kontrastisäätö
      • Värinparannus
      • Värilämpötilan säätö
      • Lomituksen poisto
      • Kohinanvaimennus
      • Smart-kuva
      Paneelitekniikka
      IPS
      Käyttöjärjestelmä
      Android 5.0.1

    • Liitännät

      Äänilähtö
      Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      Videotulo
      • DVI-D
      • VGA (analoginen D-Sub)
      • 2 HDMI-liitäntää
      • USB 2.0 (x2)
      Äänitulo
      3,5 mm:n liitin
      Ulkoinen ohjaus
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
      • RJ45

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Vaakasuunta (18/7)
      • Pystysuunta (12/7)
      Vierekkäiset näytöt
      Jopa 10 x 15
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
      Näppäimistön ohjain
      Lukittava
      Kaukosäätimen signaali
      Lukittava
      Signaalin takaisinkytkentä
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      • RS232
      Helppo asennus
      Kaukosäätimen lukko
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Muut käyttömukavuusominaisuudet
      • Kensington-lukko
      • VESA-teline (400 x 400 mm)
      Ohjattavissa verkon kautta
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Muisti
      8 Gt eMMC

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W RMS

    • Virta

      Verkkovirta
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Virrankulutus (käynnissä)
      125 W
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W
      Virransäästöominaisuudet
      Smart Power

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Videoformaatit
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30,50, 60 Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      1099,2  mm
      Laitteen paino
      11,4  kg
      Laitteen korkeus
      631,9  mm
      Laitteen syvyys
      62,4  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      43,28  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      24.88  tuumaa
      Seinäteline
      400 x 400 mm, M6
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      2,46  tuumaa
      Näytön reunan leveys
      11,9 (yläosa/vasen/oikea) 14,4 (alaosa) mm
      Laitteen paino (lb)
      25,13  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20–80 % (käyttö), 10–90 % (säilytys)  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Sisäinen mediasoitin

      Keskusyksikkö
      ARM Quad Core -suoritin
      Muisti
      2 Gt:n DDR3
      Tallennustila
      8 Gt eMMC

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Virtajohto
      • RS232-johto
      • Pikaopas
      • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m)
      • Kaukosäätimen paristot
      • Kaukosäädin
      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • RS232-ketjutusjärjestelmän johto
      • USB-suojus ja ruuvi 1 kpl
      Lisätarvikkeet
      Pöytäjalusta
      Teline
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • arabia
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • kiina (perint.)
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • puola
      • venäjä
      • espanja
      • turkki
      • japani
      • tšekki
      • tanska
      • hollanti
      • suomi
      • norja
      • portugali
      • ruotsi
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC-luokka B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Virtajohto
    • RS232-johto
    • Pikaopas
    • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m)
    • Kaukosäätimen paristot
    • Kaukosäädin
    • Lisätarvikkeet: Pöytäjalusta
    Badge-D2C

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