Philips Signage 2000 Series palaa perusasioihin – toimivassa ja tyylikkäässä 16/7-käyttöön tarkoitetussa näytössä on helpot integroinnit ilman mitään ylimääräistä. Siinä on Android 14 -järjestelmä, UHD ja 400 nitin kirkkaus.
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Signage Solutions
Philips Signage 2000 Series
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Philips Signage 2000 Series
Pelkistetty muotoilu – helppo digitaalinen näyttö
65"
Android 14 -järjestelmä
400 cd/m²
16/7 – sisältö käytössä tarpeen mukaan.
Philips Signage 2000 Series -sarjan UHD-näytön 400 cd/m2:n kirkkaus tekee siitä sopivan 16/7-käyttöön aukioloaikoina yrityksissä, jotka haluavat tehdä vaikutuksen.
Android 14, System on Chip -ammattilaisjärjestelmä.
Android 14 -järjestelmällä varustettu Philips Signage 2000 Series -näyttö toimii ammattilaisalustalla ja siinä on luotettavat yhteysmahdollisuudet sekä sisäinen suojaus. Verkkosovelluksia ja ohjelmistoja voi asentaa suoraan alkuperäisille Android-sovelluksille optimoituun näyttöön, jolloin ulkoista mediasoitinta ei tarvita.
Valinnainen langaton näytön jako Philips ScreenSharen avulla.
Pidennä näytön käyttöikää modulaarisella lähestymistavalla. Lisää Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet valinnaisen CRD22-moduulin avulla ja käytä Philips ScreenSharea. Keskittyminen uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja vastuullisuuteen vähentää sähkö- ja elektroniikkalaitejätettä.
Perustason FailOver-tekniikka 5 V:n hotplug-tunnistuksella. Vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin suunnitellun ja 5 V:n hotplug-tunnistuksella toimivan FailOver-tekniikan avulla voit määrittää automaattisesti toistettavan toissijaisen sisältölähteen ensisijaisen mediasyötteen epätodennäköisiin virhetilanteisiin.
Philips Wave -valmius laitteen etähallintaa varten.
Wave vapauttaa Philips Signage 2000 Series -näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyyden etäkäyttöön. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Tämä säästää aikaa, energiaa ja ympäristöä.