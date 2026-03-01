Philips Wave -valmius laitteen etähallintaa varten.

Wave vapauttaa Philips Signage 2000 Series -näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyyden etäkäyttöön. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Tämä säästää aikaa, energiaa ja ympäristöä.