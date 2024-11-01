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Signage Solutions
Q-Line-näyttö
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Helposti asennettava 18/7-näyttö.
65"
Direct LED -taustavalo
Ultra HD
Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.
Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla
Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.
Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.