Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.