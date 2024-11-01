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      Signage Solutions Q-Line-näyttö

      65BDL3511Q/02

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      Tiedota ja lumoa Philips Q-Line -sarjan ammattilaiskäyttöön suunnitellulla Ultra HD -näytöllä. Tämän luotettavan ratkaisun voi ottaa käyttöön käden käänteessä.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Q-Line-näyttö

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      Helposti asennettava 18/7-näyttö.

      • 65"
      • Direct LED -taustavalo
      • Ultra HD
      Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

      Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

      Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

      FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

      FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

      Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

      Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

      Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

      Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

      Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti

      Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        163.9  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        64.5  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        3 840 x 2 160
        Kuvapistetiheys
        0,372 x 0,372 mm
        Erinomainen tarkkuus
        3840 x 2160, 60Hz
        Kirkkaus
        400  cd/m²
        Näyttövärit
        1,07 miljardia
        Kontrastisuhde (tav.)
        1200:1
        Dynaaminen kontrastisuhde
        500 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        8  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Paneelitekniikka
        IPS
        Kliininen kuva
        D-kuvan esimääritys (dicom part 14 -yhteensopiva)
        Usva
        25 %

      • Liitännät

        Äänilähtö
        3,5 mm:n liitin
        Videotulo
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        Äänitulo
        3,5 mm:n liitin
        Ulkoinen ohjaus
        • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
        • RJ45
        • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        • Vaakasuunta (18/7)
        • Pystysuunta (18/7)
        Vierekkäiset näytöt
        Jopa 10 x 15
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Kaukosäätimen signaali
        Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        • RS232
        • Infrapunatakaisinkytkentä
        Helppo asennus
        Smart Insert
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Ohjattavissa verkon kautta
        • RS232
        • RJ45
        Käynnistys
        • Käynnistyksen viive
        • Käynnistyksen tila
        • Käynnistys lähteestä
        Käynnistysikkuna
        Philips-logon käytössä / pois käytöstä

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 10 W RMS

      • Virta

        Verkkovirta
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Virrankulutus (tav.)
        165  W
        Kulutus (enintään)
        220 W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        Smart Power
        Energiatehokkuusluokka
        G

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        Videoformaatit
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160, 30Hz
        • 3 840 x 2 160, 60 Hz

      • Mitat

        Laitteen leveys
        1462,3  mm
        Laitteen paino
        27,80  kg
        Laitteen korkeus
        837,3  mm
        Laitteen syvyys
        68,9 mm (seinäkiinnike) / 89,9 mm (kahva)  mm
        Laitteen leveys (tuumaa)
        57,57  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        32.96  tuumaa
        Seinäteline
        400 mm x 400 mm, M8
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tuumaa
        Näytön reunan leveys
        14,9 mm (tasainen kehys)
        Laitteen paino (lb)
        61,29  lb

      • Käyttöolosuhteet

        Korkeus merenpinnasta
        0 – 3 000 m
        Käyttölämpötila
        0...40  °C
        MTBF
        50 000  tuntia
        Varastointilämpötila
        –20...60  °C
        Kosteus (käyttö) [RH]
        Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 20–80 %
        Kosteus (säilytys) [RH]
        Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

      • Multimediasovellukset

        USB-toisto, video
        • H.264
        • JPEG
        • MPEG
        • WMV3
        USB-toisto, kuva
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-toisto, ääni
        • AAC
        • WMA
        • MPEG
        • HEAAC

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1)
        • Philips-logo (x1)
        • virtajohto
        • Virtakytkimen suojus
        • Pikaopas (x1)
        • Kaukosäädin ja AAA-paristot
        • RS232-ketjutuskaapeli (x1)
        • USB-suojus ja ruuvi 1 kpl
        • Johtopidike (x3)

      • Yleistä

        Näyttökielet
        • arabia
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • japani
        • puola
        • venäjä
        • espanja
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • turkki
        • kiina (perint.)
        Takuu
        3 vuoden takuu
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE
        • FCC, luokka A
        • CB
        • BSMI
        • VCCI
        • CU
        • ETL
        • EMF
        • PSB

      Badge-D2C

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