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    Signage Solutions Q-Line-näyttö

    65BDL3550Q/00

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    Tiedota ja lumoa Philips Q-Line -sarjan ammattilaiskäyttöön suunnitellulla Ultra HD -näytöllä. Tämän luotettavan ratkaisun voi ottaa käyttöön käden käänteessä.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Q-Line-näyttö

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    Helposti asennettava 18/7-näyttö.

    • 65"
    • Direct LED -taustavalo
    • Ultra HD
    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

    Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti

    Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

    Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

    Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android 8 varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

    Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta

    Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele sisältösi verkossa ja liitä se yksittäiseen näyttöön tai omaan verkkoosi Chromium-pohjaisen selaimen avulla. Näytä sisältöä Full HD -laatuisena sekä pysty- että vaakasuunnassa. Muodosta vain verkkoyhteys WiFi-yhteydellä tai RJ45-internetkaapelilla ja olet valmis nauttimaan luomistasi soittolistoista.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      163.9  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      64.5  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      3 840 x 2 160
      Kuvapistetiheys
      0,372 x 0,372 mm
      Erinomainen tarkkuus
      3840 x 2160, 60Hz
      Kirkkaus
      400  cd/m²
      Näyttövärit
      1,07 miljardia
      Kontrastisuhde (tav.)
      1300:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      9  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Kuvanparannus
      • 3:2/2:2-liikemuunto
      • 3D-kampasuodatin
      • Liikekompensoitu lomituksen poisto
      • Progressive Scan -toiminto
      • 3D MA -lomituksen poisto
      • Dynaaminen kontrastisäätö
      Paneelitekniikka
      IPS
      Käyttöjärjestelmä
      Android 8.0
      Kliininen kuva
      D-kuvan esimääritys (dicom part 14 -yhteensopiva)

    • Liitännät

      Äänilähtö
      3,5 mm:n liitin
      Videotulo
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (analoginen D-Sub) (x1)
      Äänitulo
      3,5 mm:n liitin
      Ulkoinen ohjaus
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
      • RJ45

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Vaakasuunta (18/7)
      • Pystysuunta (18/7)
      Vierekkäiset näytöt
      Jopa 15 x 15
      Näppäimistön ohjain
      • Piilotettu
      • Lukittava
      Kaukosäätimen signaali
      Lukittava
      Signaalin takaisinkytkentä
      • RS232
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      Helppo asennus
      Smart Insert
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RS232
      • RJ45
      Käynnistys
      • Käynnistyksen viive
      • Käynnistyksen tila
      • Käynnistys lähteestä
      Käynnistysikkuna
      Philips-logon käytössä / pois käytöstä

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W RMS

    • Virta

      Verkkovirta
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Virrankulutus (tav.)
      155  W
      Kulutus (enintään)
      210 W
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W
      Virransäästöominaisuudet
      Smart Power
      Energiatehokkuusluokka
      G

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Videoformaatit
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      1462,3  mm
      Laitteen paino
      27,80  kg
      Laitteen korkeus
      837,3  mm
      Laitteen syvyys
      68,9 mm (seinäkiinnike) / 89,9 mm (kahva)  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      57,57  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      32.96  tuumaa
      Seinäteline
      400 mm x 400 mm, M8
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      2,71 (seinäkiinnike) / 3,54 (kahva)  tuumaa
      Näytön reunan leveys
      14,9 mm (tasainen kehys)
      Laitteen paino (lb)
      61,29  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      0...40  °C
      MTBF
      30,000  tuntia
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C
      Kosteus (käyttö) [RH]
      Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 20–80 %
      Kosteus (säilytys) [RH]
      Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Sisäinen mediasoitin

      Keskusyksikkö
      • Kaksiytiminen Cortex A53 1,1 GHz
      • Kaksiytiminen Cortex A73 1,15 G Hz
      Grafiikkasuoritin
      ARM Mali G51
      Muisti
      • 2 Gt:n DDR3
      • 8 Gt

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Virtajohto
      • RS232-johto
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Pikaopas
      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1)
      • RS232-ketjutusjärjestelmän johto
      • M3-ruuvi (x2)
      • Philips-logo (x1)
      • USB-suojus (x1)

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • kiina (perint.)
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • puola
      • venäjä
      • espanja
      • turkki
      • japani
      • arabia
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, luokka A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Virtajohto
    • RS232-johto
    • Kaukosäädin
    • Kaukosäätimen paristot
    • Pikaopas
    Badge-D2C

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