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Signage Solutions
Q-Line-näyttö
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Helposti asennettava 18/7-näyttö.
65"
Direct LED -taustavalo
Ultra HD
Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.
CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.
Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.
Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android 8 varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.
Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta
Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele sisältösi verkossa ja liitä se yksittäiseen näyttöön tai omaan verkkoosi Chromium-pohjaisen selaimen avulla. Näytä sisältöä Full HD -laatuisena sekä pysty- että vaakasuunnassa. Muodosta vain verkkoyhteys WiFi-yhteydellä tai RJ45-internetkaapelilla ja olet valmis nauttimaan luomistasi soittolistoista.