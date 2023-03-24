Erittäin kirkas Philips H-Line -näyttö on kirkas yöllä ja päivällä. Hämmästyttävä selkeys ja kontrasti tekevät tästä täydellisen ratkaisun, jolla voi esitellä sisältöä ikkunoissa ja muissa valoisissa paikoissa lentokentiltä ostoskeskuksiin.
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Signage Solutions
H-Line-näyttö
yhteensä
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Eloisaa näkyvyyttä kaikissa valo-olosuhteissa
Erittäin kirkas 24/7-näyttö
75 tuumaa
3000 cd/m²
Ultra HD
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OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.
FailOver. Varmista, ettei näyttö ole koskaan tyhjä
Vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin ehdoton varajärjestelmä on mullistava tekniikka, joka toistaa automaattisesti varasisältöä näytöllä myös mediasoittimen epätodennäköisissä virhetilanteissa. Varmista välitön sisällön suojaus määrittämällä ensisijainen syöttöyhteys ja varajärjestelmän yhteys.
Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusteho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).
Suunniteltu ääriolosuhteisiin
Parannettu lämmönhallinta, High Tni -nestekidepaneelit ja sisäiset lämpöanturit takaavat toiminnan korkeissa ympäristön lämpötiloissa. Näytön kirkkaus jopa 2 500 cd/m² ympäristöissä, joissa on paljon valoa. Näytön polarisaattori tukee polarisoituja aurinkolaseja sisällön näkyvyyden parantamiseksi.
Erikoiskirkas informaatiotaulu kaduille
Kirkkaat kadulle suunnatut digitaaliset näytöt herättävät huomion kaikissa olosuhteissa lisäten kaupan näkyvyyttä ja houkutellen asiakkaita. Jopa 3000 cd/m²:n kirkkaus takaa näkyvyyden ja kuvanlaadun myös erittäin kirkkaissa ympäristöissä.
Tekniset tiedot
Kuva/näyttö
Ruudun halkaisija (cm)
189.3
cm
Ruudun halkaisija (tuuma)
74.5
tuumaa
Kuvasuhde
16:9
Näytön resoluutio
3 840 x 2 160
Kuvapistetiheys
0,429 x 0,429 mm
Erinomainen tarkkuus
3840 x 2160, 60 Hz
Kirkkaus
3000
cd/m²
Näyttövärit
1,07 miljardia
Kontrastisuhde (tav.)
1200:1
Dynaaminen kontrastisuhde
500 000:1
Vasteaika (tyypillinen)
8
ms
Katselukulma (vaaka)
178
astetta
Katselukulma (pysty)
178
astetta
Kuvanparannus
3:2/2:2-liikemuunto
Progressive Scan -toiminto
Dynaaminen kontrastisäätö
Paneelitekniikka
IPS
Liitännät
Äänilähtö
3,5 mm:n liitin
Videotulo
DisplayPort (1.2)
DVI-I (digitaaliset ja analogiset),1 kpl
HDMI 2.0 (x3)
Äänitulo
3,5 mm:n liitin
Muut liitännät
OPS
USB 2.0 (x2)
Videolähtö
DisplayPort 1.2 (x1)
HDMI 2.0 (x1)
Ulkoinen ohjaus
IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
RJ45
RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
Käyttömukavuus
Sijoittaminen
Vaakasuunta (24/7)
Pystysuunta (24/7)
Näytönsäästötoiminnot
Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
Näppäimistön ohjain
Piilotettu
Lukittava
Kaukosäätimen signaali
Lukittava
Signaalin takaisinkytkentä
DisplayPort
RS232
HDMI
Infrapunatakaisinkytkentä
Helppo asennus
Kantokahvat
Smart Insert
Energiaa säästävät toiminnot
Smart Power
Ohjattavissa verkon kautta
RS232
LAN (RJ45)
Ääni
Sisäiset kaiuttimet
2 x 10 W RMS
Virta
Verkkovirta
100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Virrankulutus (tav.)
510
W
Kulutus (enintään)
790
Virrankulutus valmiustilassa
<0,5 W
Tuettu näyttöresoluutio
Tietokoneformaatit
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3 840 x 2 160, 30Hz
3 840 x 2 160, 60 Hz
Videoformaatit
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 25, 50 Hz
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
3 840 x 2 160, 30Hz
3 840 x 2 160, 60 Hz
Mitat
Laitteen leveys
1688,2
mm
Laitteen paino
54,1
kg
Laitteen korkeus
966,6
mm
Laitteen syvyys
111,1
mm
Laitteen leveys (tuumaa)
66,46
tuumaa
Laitteen korkeus (tuumaa)
38.06
tuumaa
Seinäteline
600 x 400 mm, M8
Laitteen syvyys (tuumaa)
4.37
tuumaa
Näytön reunan leveys
18,8 (tasainen kehys)
Laitteen paino (lb)
119,27
lb
Smart Insert -leveys
180
mm
Smart Insert -korkeus
300
mm
Käyttöolosuhteet
Korkeus merenpinnasta
0 – 3 000 m
Käyttölämpötila
0...40
°C
MTBF
50 000
tuntia
Suhteellinen kosteus
20–80
%
Varastointilämpötila
–20...60
°C
Varoitus
Älä käytä suorassa auringonvalossa ilman suojatoimenpiteitä.