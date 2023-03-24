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  • Eloisaa näkyvyyttä kaikissa valo-olosuhteissa Eloisaa näkyvyyttä kaikissa valo-olosuhteissa Eloisaa näkyvyyttä kaikissa valo-olosuhteissa

    Signage Solutions H-Line-näyttö

    75BDL4003H/02

    Eloisaa näkyvyyttä kaikissa valo-olosuhteissa

    Erittäin kirkas Philips H-Line -näyttö on kirkas yöllä ja päivällä. Hämmästyttävä selkeys ja kontrasti tekevät tästä täydellisen ratkaisun, jolla voi esitellä sisältöä ikkunoissa ja muissa valoisissa paikoissa lentokentiltä ostoskeskuksiin.

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    Signage Solutions

    H-Line-näyttö

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    Eloisaa näkyvyyttä kaikissa valo-olosuhteissa

    Erittäin kirkas 24/7-näyttö

    • 75 tuumaa
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

    OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

    OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

    Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

    FailOver. Varmista, ettei näyttö ole koskaan tyhjä

    Vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin ehdoton varajärjestelmä on mullistava tekniikka, joka toistaa automaattisesti varasisältöä näytöllä myös mediasoittimen epätodennäköisissä virhetilanteissa. Varmista välitön sisällön suojaus määrittämällä ensisijainen syöttöyhteys ja varajärjestelmän yhteys.

    Paranna Android-suoritustehoa valinnaisella CRD50-moduulilla

    Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusteho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

    Suunniteltu ääriolosuhteisiin

    Parannettu lämmönhallinta, High Tni -nestekidepaneelit ja sisäiset lämpöanturit takaavat toiminnan korkeissa ympäristön lämpötiloissa. Näytön kirkkaus jopa 2 500 cd/m² ympäristöissä, joissa on paljon valoa. Näytön polarisaattori tukee polarisoituja aurinkolaseja sisällön näkyvyyden parantamiseksi.

    Erikoiskirkas informaatiotaulu kaduille

    Kirkkaat kadulle suunnatut digitaaliset näytöt herättävät huomion kaikissa olosuhteissa lisäten kaupan näkyvyyttä ja houkutellen asiakkaita. Jopa 3000 cd/m²:n kirkkaus takaa näkyvyyden ja kuvanlaadun myös erittäin kirkkaissa ympäristöissä.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      189.3  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      74.5  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      3 840 x 2 160
      Kuvapistetiheys
      0,429 x 0,429 mm
      Erinomainen tarkkuus
      3840 x 2160, 60 Hz
      Kirkkaus
      3000  cd/m²
      Näyttövärit
      1,07 miljardia
      Kontrastisuhde (tav.)
      1200:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      8  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Kuvanparannus
      • 3:2/2:2-liikemuunto
      • Progressive Scan -toiminto
      • Dynaaminen kontrastisäätö
      Paneelitekniikka
      IPS

    • Liitännät

      Äänilähtö
      3,5 mm:n liitin
      Videotulo
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digitaaliset ja analogiset),1 kpl
      • HDMI 2.0 (x3)
      Äänitulo
      3,5 mm:n liitin
      Muut liitännät
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Videolähtö
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Ulkoinen ohjaus
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
      • RJ45
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Vaakasuunta (24/7)
      • Pystysuunta (24/7)
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
      Näppäimistön ohjain
      • Piilotettu
      • Lukittava
      Kaukosäätimen signaali
      Lukittava
      Signaalin takaisinkytkentä
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      Helppo asennus
      • Kantokahvat
      • Smart Insert
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W RMS

    • Virta

      Verkkovirta
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Virrankulutus (tav.)
      510  W
      Kulutus (enintään)
      790
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30Hz
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz
      Videoformaatit
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30Hz
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      1688,2  mm
      Laitteen paino
      54,1  kg
      Laitteen korkeus
      966,6  mm
      Laitteen syvyys
      111,1  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      66,46  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      38.06  tuumaa
      Seinäteline
      600 x 400 mm, M8
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      4.37  tuumaa
      Näytön reunan leveys
      18,8 (tasainen kehys)
      Laitteen paino (lb)
      119,27  lb
      Smart Insert -leveys
      180  mm
      Smart Insert -korkeus
      300  mm

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      0...40  °C
      MTBF
      50 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20–80  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C
      Varoitus
      Älä käytä suorassa auringonvalossa ilman suojatoimenpiteitä.

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Reunan tasaussarja
      • Philips-logo (x1)
      • RS232-ketjutusjärjestelmän johto
      • Johtopidike (x3)
      • AC-kytkimen suojus ja ruuvi x1
      • USB-suojus ja ruuvit
      • Virtajohto
      • HDMI-kaapeli
      • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1)
      • Avoin kehyssarja
      • Pikaopas (x1)
      • Kaukosäädin ja AAA-paristot
      • RS232-johto

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • arabia
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • japani
      • puola
      • portugali
      • venäjä
      • espanja
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • turkki
      • kiina (perint.)
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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