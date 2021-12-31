Sisäinen Netflix ja kaukosäätimen painike

Sisäisen Netflix-ominaisuuden ansiosta voit katsoa uusia elokuvia ja ohjelmia tililläsi helposti, nopeasti ja vaivattomasti. Et tarvitse ulkoisia soittimia tai satelliitti-TV:tä, mikä vähentää käyttökuluja ja pitää asennukset siistinä ja nykyaikaisena. Kaukosäätimen Netflix-painike takaa tehokkaan käytettävyyden. Netflix-aktivoinnin käyttöehdot ovat voimassa.