Pakkauksen muu sisältö
- Kaukosäätimen paristot
- Kaukosäädin
- Takuuvihko
- Virtajohto
- Pöytäjalusta
75HFL6114U/12
Älykkäämmät yhteydet
Nopealiikkeiseen elämäntapaan suunniteltu MediaSuite sisältää laajat yhteydet ja monipuoliset määritysasetukset. Sisäinen Chromecast nopeuttaa ja helpottaa suoratoistoa, ja Android™ ja Google Play -kauppa lisäävät mahdollisuuksia.
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
TV ammattikäyttöön
yhteensä
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Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt ovat nopeita, monikäyttöisiä ja intuitiivisia. Näytöt on optimoitu alkuperäisille Android-sovelluksille, ja voit asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Automaattisten päivitysten avulla sovellukset pysyvät ajan tasalla.
Suoratoista elokuvia, esityksiä ja muuta sisältöä langattomasti älylaitteista (matkapuhelimet, kannettavat, tabletit) enintään 4K-televisioon. Chromecast on ammattikäyttöön sopiva edullinen ja turvallinen ratkaisu, joka ei edellytä lisälaitteita. Napauttamalla älylaitteen Chromecast-kuvaketta käyttäjät voivat suoratoistaa sisältöä tuhansista lähettämistä tukevista sovelluksista, jolloin älylaite korvaa kaukosäätimen.
Voit käyttää koko Google Play Kauppaa, joten voit lisätä helposti esimerkiksi sovelluksia, pelejä, musiikkia ja elokuvia Philipsin ammattilaisnäyttöön. Valikoimaan lisätään päivittäin uusia yritystyökaluja ja viihdevaihtoehtoja, joten pysyt aina selvillä maailmanlaajuisista trendeistä.
Philips MediaSuitessa on selkeä, helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa voit tuoda esiin oman brändisi. Voit parantaa sen näkyvyyttä lisäämällä hakupalkkiin haluamasi logon ja värit.
Voit seurata Android-pohjaisen Philipsin MediaSuite-television käyttöä niin hotelliketjuissa kuin sporttibaareissakin. Selvitä, miten usein tiettyä kanavaa katsotaan. Testaa mainonnan tehokkuus. Saat tarvittavat tiedot kulujen tehokkaaseen hallintaan, ja ruutuajan tiedot ovat helposti käytettävissäsi. Nopeilla asiakastyytyväisyyskyselyillä saat heti arvokasta palautetta vierailta.
Ota Philipsin ammattilaistason näyttöihin asennetut sovellukset keskitetysti hallintaan. AppControl-toiminnolla voit asentaa, poistaa ja hallita valittujen näyttöjen tai koko verkoston sovelluksia. Voit tarjota vierailijoille ja asiakkaille yksilöllisen kokemuksen näyttöjen määrästä riippumatta.
Käytä näyttöverkkoa paikallisen LAN- tai RF-yhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten päivittää ohjelmistoja ja asetuksia sekä tarkkailla näyttöjen tilaa helposti välittämättä televisioiden määrästä.
Toivota kävijät tervetulleiksi. CMND & Check-in mahdollistaa yksilöllisen viestinnän hyödyntämällä esimerkiksi nimeä tai tiettyä kieltä. Voit laatia erikoistervehdyksen hotellivieraille, sujuvoittaa laskutusprosessia tai tarjota useita kanavia sisältäviä paketteja.
Sisäisen Netflix-ominaisuuden ansiosta voit katsoa uusia elokuvia ja ohjelmia tililläsi helposti, nopeasti ja vaivattomasti. Et tarvitse ulkoisia soittimia tai satelliitti-TV:tä, mikä vähentää käyttökuluja ja pitää asennukset siistinä ja nykyaikaisena. Kaukosäätimen Netflix-painike takaa tehokkaan käytettävyyden. Netflix-aktivoinnin käyttöehdot ovat voimassa.
Valinnainen Google Assistant™ -toiminnon sisältävä kaukosäädin (22AV2025B/00) tarjoaa ääniohjauksen ja nopeat vastaukset. Voit vaikkapa avata YouTuben, lisätä äänenvoimakkuutta, toistaa haluamiasi kappaleita ja hakea tietoja esimerkiksi säästä ja tehtävistä asioista tai jopa puhuttuja käännöksiä hetkessä. Google Assistantilla™ mahdollisuudet ovat rajattomat.
Kuva/näyttö
Tuettu näyttöresoluutio
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
Android TV
Hospitality-toiminnot
Terveydenhoitotoiminnot
Multimedia
Audio
Virta
Lisätarvikkeet
Langattomat liitännät
Alaosan liittimet
Liitännät sivulla
Liittimiin tehdyt parannukset
Muotoilu
Mitat
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.