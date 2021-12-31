Hakuehdot

  • Älykkäämmät yhteydet Älykkäämmät yhteydet Älykkäämmät yhteydet

    TV ammattikäyttöön

    75HFL6114U/12

    Älykkäämmät yhteydet

    Nopealiikkeiseen elämäntapaan suunniteltu MediaSuite sisältää laajat yhteydet ja monipuoliset määritysasetukset. Sisäinen Chromecast nopeuttaa ja helpottaa suoratoistoa, ja Android™ ja Google Play -kauppa lisäävät mahdollisuuksia.

    Vastaavat tuotteet

    Näytä kaikki MediaSuite

    Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

    Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

    Pakettihinta

    Ohita tämä

    Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

    Lisää lisävarusteita

    Tätä tuotetta
    TV ammattikäyttöön
    - {discount-value}

    TV ammattikäyttöön

    yhteensä

    recurring payment

    Älykkäämmät yhteydet

    sisäinen Chromecast ja Netflix

    • 75" MediaSuite
    • Android™-järjestelmällä

    Android-päivitykset takaavat aina uusimmat toiminnot

    Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt ovat nopeita, monikäyttöisiä ja intuitiivisia. Näytöt on optimoitu alkuperäisille Android-sovelluksille, ja voit asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Automaattisten päivitysten avulla sovellukset pysyvät ajan tasalla.

    Sisäinen Chromecast™ helpottaa sisällön jakamista

    Suoratoista elokuvia, esityksiä ja muuta sisältöä langattomasti älylaitteista (matkapuhelimet, kannettavat, tabletit) enintään 4K-televisioon. Chromecast on ammattikäyttöön sopiva edullinen ja turvallinen ratkaisu, joka ei edellytä lisälaitteita. Napauttamalla älylaitteen Chromecast-kuvaketta käyttäjät voivat suoratoistaa sisältöä tuhansista lähettämistä tukevista sovelluksista, jolloin älylaite korvaa kaukosäätimen.

    Sovellukset ja media Google Play Kaupasta

    Voit käyttää koko Google Play Kauppaa, joten voit lisätä helposti esimerkiksi sovelluksia, pelejä, musiikkia ja elokuvia Philipsin ammattilaisnäyttöön. Valikoimaan lisätään päivittäin uusia yritystyökaluja ja viihdevaihtoehtoja, joten pysyt aina selvillä maailmanlaajuisista trendeistä.

    Voit mukauttaa logoja ja värejä mukautettavassa käyttöliittymässä

    Philips MediaSuitessa on selkeä, helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa voit tuoda esiin oman brändisi. Voit parantaa sen näkyvyyttä lisäämällä hakupalkkiin haluamasi logon ja värit.

    Sisäinen analytiikka tarjoaa käyttötilastoja

    Voit seurata Android-pohjaisen Philipsin MediaSuite-television käyttöä niin hotelliketjuissa kuin sporttibaareissakin. Selvitä, miten usein tiettyä kanavaa katsotaan. Testaa mainonnan tehokkuus. Saat tarvittavat tiedot kulujen tehokkaaseen hallintaan, ja ruutuajan tiedot ovat helposti käytettävissäsi. Nopeilla asiakastyytyväisyyskyselyillä saat heti arvokasta palautetta vierailta.

    Etäasenna ja -hallitse sovelluksia AppControlilla

    Ota Philipsin ammattilaistason näyttöihin asennetut sovellukset keskitetysti hallintaan. AppControl-toiminnolla voit asentaa, poistaa ja hallita valittujen näyttöjen tai koko verkoston sovelluksia. Voit tarjota vierailijoille ja asiakkaille yksilöllisen kokemuksen näyttöjen määrästä riippumatta.

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä näyttöverkkoa paikallisen LAN- tai RF-yhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten päivittää ohjelmistoja ja asetuksia sekä tarkkailla näyttöjen tilaa helposti välittämättä televisioiden määrästä.

    Mukauta asiakaskokemusta CMND & Check-inillä

    Toivota kävijät tervetulleiksi. CMND & Check-in mahdollistaa yksilöllisen viestinnän hyödyntämällä esimerkiksi nimeä tai tiettyä kieltä. Voit laatia erikoistervehdyksen hotellivieraille, sujuvoittaa laskutusprosessia tai tarjota useita kanavia sisältäviä paketteja.

    Sisäinen Netflix ja kaukosäätimen painike

    Sisäisen Netflix-ominaisuuden ansiosta voit katsoa uusia elokuvia ja ohjelmia tililläsi helposti, nopeasti ja vaivattomasti. Et tarvitse ulkoisia soittimia tai satelliitti-TV:tä, mikä vähentää käyttökuluja ja pitää asennukset siistinä ja nykyaikaisena. Kaukosäätimen Netflix-painike takaa tehokkaan käytettävyyden. Netflix-aktivoinnin käyttöehdot ovat voimassa.

    Google Assistant™ takaa nopean, fiksun hallinnan

    Valinnainen Google Assistant™ -toiminnon sisältävä kaukosäädin (22AV2025B/00) tarjoaa ääniohjauksen ja nopeat vastaukset. Voit vaikkapa avata YouTuben, lisätä äänenvoimakkuutta, toistaa haluamiasi kappaleita ja hakea tietoja esimerkiksi säästä ja tehtävistä asioista tai jopa puhuttuja käännöksiä hetkessä. Google Assistantilla™ mahdollisuudet ovat rajattomat.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (tuuma)
      75  tuumaa
      Ruudun halkaisija (cm)
      189  cm
      Näyttö
      4K Ultra HD LED
      Näytön resoluutio
      3840 x 2160 p
      Kirkkaus
      380  cd/m²

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Viritin
      • Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz
      • T2 HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz
      • Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz
      HDMI 1/2
      enintään 3840 x 2160p, 60 Hz
      HDMI 3
      enintään 3840 x 2160p, 30 Hz

    • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

      Digitaalitelevisio
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (enintään 2160p60)
      Analoginen TV
      PAL
      IP-toisto
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • OTT-palvelut

    • Android TV

      käyttöjärjestelmä
      Android TV™ 9 (Pie)
      Esiasennetut sovellukset
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Kauppa*
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      Muistin koko (Flash)
      16 Gt*

    • Hospitality-toiminnot

      Hotellitila
      • Käynnistysasetusten hallinta
      • Äänenvoimakkuuden rajoitus
      • Asennusvalikon lukitus
      • Valikon lukitus
      • Sauvaohjaimen lukitus
      • Vankilatila
      Virranhallinta
      • Pikakäynnistystila
      • Automaattinen käynnistys
      • Automaattinen virrankatkaisu
      Tuo brändisi esiin
      • Mukautettava aloitusnäyttö
      • Mukautettava tervetulosovellus
      • Sijainnin nimi (Geonames-tunnus)
      • CMND&Create
      • Mukautettu näkymä (HTML&APK)
      CMND&Control
      • Erillinen kanavaeditori
      • Erillinen asetuseditori
      • IP/RF-etähallinta
      • Televisioiden hallinta ryhmissä
      • Paikalliset päivitykset USB-liitännän kautta
      • Välitön ensiasennuskloonaus
      Ohjaus
      • AppControl
      • JEDI Native Android TV -hallinta
      • JSON API television hallintaan – JAPIT
      • Serial Xpress -protokolla
      • Crestron Connected
      • Sauvaohjain
      Vuorovaikutteinen DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Tulojen hankinta
      MyChoice
      Kaukosäädin
      • Lataus vähissä -ilmaisin
      • Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
      • Pimeässä hohtava kellopainike
      CMND&Check-In
      • Vieraan nimi
      • Vieraan kieli
      • Viestit
      • Bill on TV
      • Pikakassa
      Jakaminen
      • Kiinteä Chromecast Ultra
      • Suojattu jakaminen
      • Verkossa hallittava jakaminen
      Käyttömukavuus
      • Google Assistant*
      • Google-tilille kirjautuminen
      • Sääennuste
      • >Yli 40 tuettua valikkokieltä
      • Kello virrankatkaisutilassa
      • Theme TV
      • Herätyskello
      • Uniajastin

    • Terveydenhoitotoiminnot

      Ohjaus
      • Monitoimikaukosäädin
      • Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
      Käyttömukavuus
      • TalkBack-toiminto
      • Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
      Turvallisuus
      • Kaksoiseristys II-luokka
      • Paloturvallinen

    • Multimedia

      Videotoiston tuki
      • Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
      • VP9
      Äänitiedostojen tuki
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2–v9.2)
      • WMA-PRO (v9 ja v10)
      Tekstitysmuotojen tuki
      • SRT
      • SMI
      • teksti
      Kuvatiedostojen tuki
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Audio

      Äänen lähtöteho
      20 (2 x 10)  W
      Kylpyhuonekaiutinlähtö
      1,5 W, Mono, 8 ohmia
      Kaiuttimet
      • 2,0
      • Suuntaus alaspäin
      Äänentoisto-ominaisuudet
      • DTS-HD
      • Dolby Atmos -yhteensopiva
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Virta

      Verkkovirta
      220–240 VAC, 50–60 Hz
      Ympäristön lämpötila
      0–40 °C
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,3 W
      Energiatehokkuusluokka
      F
      EU:n energiatehokkuusmerkintä
      112  W
      Virransäästöominaisuudet
      Eco-tila
      EPREL-rekisteröintinumero
      355587

    • Lisätarvikkeet

      Mukana
      • Pöytäjalusta
      • Kaukosäädin 22AV1905B/00
      • 2 AAA-paristoa
      • Virtajohto
      • Takuuvihko
      • Laki- ja turvallisuusesite
      Valinnainen
      • Äänikaukosäädin 22AV2025B/00
      • Numerokaukosäädin 22AV2005B/00
      • Easy-kaukosääsin 22AV1601B/12
      • Healthcare-kaukosäädin 22AV1604B/12
      • Ulkoinen kello 22AV1860A/12
      • DOCSIS-kaapelimodeemi 22AV1970A
      • Määrityskaukosäädin 22AV9574A/12

    • Langattomat liitännät

      Langaton lähiverkko
      • 802.11 ac
      • Wi-Fi-Direct

    • Alaosan liittimet

      Antenni
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      Ulkoinen ohjaus
      RJ-48
      Kylpyhuonekaiutinlähtö
      Miniliitin
      Ulkoinen virtalähde
      12 V, enintään 1,5 A

    • Liitännät sivulla

      CI-moduulipaikka
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
      Kuulokelähtö
      Miniliitin
      USB1
      USB 3.0

    • Liittimiin tehdyt parannukset

      RJ48
      • IR (tulo/lähtö)
      • Serial Xpress -liitäntä
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Toisto yhdellä painikkeella
      • Valmiustila
      • RC-siirto
      • äänentoiston hallinta
      HDMI
      • ARC (kaikki liitännät)
      • Automaattinen tulon valinta

    • Muotoilu

      Väri
      Hopea

    • Mitat

      Laitteen leveys
      1683  mm
      Laitteen korkeus
      966  mm
      Laitteen syvyys
      94  mm
      Laitteen paino
      33,5  kg
      Laitteen leveys (jalustan kanssa)
      1683  mm
      Laitteen korkeus (jalustan kanssa)
      993  mm
      Laitteen syvyys (jalustan kanssa)
      299  mm
      Tuotteen paino (+jalusta)
      34.2  kg
      Sopii seinätelineeseen
      • 600 x 400 mm
      • M8

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Kaukosäätimen paristot
    • Kaukosäädin
    • Takuuvihko
    • Virtajohto
    • Pöytäjalusta
    Badge-D2C

    Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

    Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

    Suositellut tuotteet

    Viimeksi katsotut tuotteet

    Arviot

    Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

    • Netflix: nimenomaiset käyttöehdot ovat voimassa. Ne on hyväksyttävä ja otettava käyttöön, jotta sovellusta voi käyttää.
    • Google Assistantin saatavuus on riippuvainen maa- ja kieliasetuksista. Google Assistantia on käytettävä valinnaisella kaukosäätimellä, jossa on äänitoiminto.
    • Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
    • Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.
    • Vapaan muistin todellinen koko saattaa olla ilmoitettua pienempi laitteen esiasetusten vuoksi
    • Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmää IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
    • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
    • Android, Google Play ja Chromecast ovat Google LLC:n tavaramerkkejä
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.