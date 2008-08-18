Pakkauksen muu sisältö
- Pöytäjalusta
- Virtajohto
- VGA-johto
- Kaukosäädin
- Kaukosäätimen paristot
- Pikaopas
- HDMI-DVI-sovittimen kaapeli
- Käyttöopas CD-levyllä
- Lisätarvikkeet: SmartLoader 22AV1135
BDL3231C/00
Sisätiloissa käytettävä julkinen näyttö
Verkon kautta ohjattavan 32" LCD-näytön avulla saat kulut hallintaan. Käytettiinpä näitä näyttöjä useita vierekkäin tai yksittäin, niissä on paljon ominaisuuksia, jotka täyttävät vaativimmankin käyttäjän vaatimukset.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
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Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
LCD-näyttö
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HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.
Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.
XGA-resoluution laajakuva-LCD-paneelin resoluutio on 1 366 x 768 pikseliä. WXGA-näyttö on lisäksi lomittamaton, mikä varmistaa näytön tavallista paremman suorituskyvyn ja tarkat värit.
Kun käytössä on useita verkkoon liitettyjä näyttöjä, niiden aloitusasetuksia on hyvä voida hallita, kun verkkovirta kytketään uudelleen tai se palautuu sähkökatkoksen jälkeen. RS232-liitännän kautta Smart Control mahdollistaa neljä erilaista aloitusasetusta: virtatilan, tulolähteen, äänenvoimakkuustason ja kuvamuodon. Voit määrittää näytön muistamaan virran palautuessa viimeisen tilan tai käyttämään aina tiettyä asetusta.
Näytön paikalliset säätimet on sijoitettu niin, että tavallinen käyttäjä ei näe niitä. Lisäksi julkisella paikalla sijaitsevan näytön kaukosäädintunnistimen ja paikalliset säätimet voi poistaa käytöstä RS232-liittymällä, jotta näyttöä ei käytetä luvattomasti.
SmartCard Xpress on laajennuskorttipaikka, joka lisää näytön toimintamahdollisuuksia. Philipsin ja/tai kolmansien osapuolien kehittämät kortit on suunniteltu nopeuttamaan näytön liitäntöjä korttipaikan kautta. Ulkoisia laitteita ei tarvita.
Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -säätää näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.
Tämän ominaisuuden avulla kaikki yhden näytön valikkoasetukset voidaan kopioida muihin näyttöihin. Ominaisuus takaa yhtenäisyyden ja vähentää merkittävästi asennusaikaa. Toimii täysin langattomasti.
Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.
Kuva/näyttö
Liitännät
Käyttömukavuus
Ääni
Virta
Tuettu näyttöresoluutio
Mitat
Tekniset tiedot
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
Lisätarvikkeet
Yleistä
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