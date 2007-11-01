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    • Sisätiloissa käytettävä julkinen näyttö Sisätiloissa käytettävä julkinen näyttö Sisätiloissa käytettävä julkinen näyttö

      LCD-näyttö

      BDL4231C/00

      Yleisarvio / 5
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      Sisätiloissa käytettävä julkinen näyttö

      Verkon kautta ohjattavan 42" LCD-näytön avulla saat kulut hallintaan. Käytettiinpä näitä näyttöjä useita vierekkäin tai yksittäin, niissä on paljon ominaisuuksia, jotka täyttävät vaativimmankin käyttäjän vaatimukset.

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      LCD-näyttö
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      LCD-näyttö

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      Sisätiloissa käytettävä julkinen näyttö

      SmartCard-paikka

      • 42"
      • multimedia
      • HD Ready
      HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

      HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

      HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.

      SmartPower säästää energiaa

      SmartPower säästää energiaa

      Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

      WXGA-laajakuva, terävä kuva 1366 x 768 -resoluutiolla

      XGA-resoluution laajakuva-LCD-paneelin resoluutio on 1 366 x 768 pikseliä. WXGA-näyttö on lisäksi lomittamaton, mikä varmistaa näytön tavallista paremman suorituskyvyn ja tarkat värit.

      Määritä aloitusasetukset SmartControl-säätimellä

      Kun käytössä on useita verkkoon liitettyjä näyttöjä, niiden aloitusasetuksia on hyvä voida hallita, kun verkkovirta kytketään uudelleen tai se palautuu sähkökatkoksen jälkeen. RS232-liitännän kautta Smart Control mahdollistaa neljä erilaista aloitusasetusta: virtatilan, tulolähteen, äänenvoimakkuustason ja kuvamuodon. Voit määrittää näytön muistamaan virran palautuessa viimeisen tilan tai käyttämään aina tiettyä asetusta.

      Piilotetut ja lukittavat säätöpainikkeet

      Näytön paikalliset säätimet on sijoitettu niin, että tavallinen käyttäjä ei näe niitä. Lisäksi julkisella paikalla sijaitsevan näytön kaukosäädintunnistimen ja paikalliset säätimet voi poistaa käytöstä RS232-liittymällä, jotta näyttöä ei käytetä luvattomasti.

      Kiinteä SmartCard Xpress -korttipaikka laajentaa käyttömahdollisuuksia

      SmartCard Xpress on laajennuskorttipaikka, joka lisää näytön toimintamahdollisuuksia. Philipsin ja/tai kolmansien osapuolien kehittämät kortit on suunniteltu nopeuttamaan näytön liitäntöjä korttipaikan kautta. Ulkoisia laitteita ei tarvita.

      Etähallinta ja -ohjaus RS232-liitännän avulla

      Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -säätää näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.

      Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen

      Tämän ominaisuuden avulla kaikki yhden näytön valikkoasetukset voidaan kopioida muihin näyttöihin. Ominaisuus takaa yhtenäisyyden ja vähentää merkittävästi asennusaikaa. Toimii täysin langattomasti.

      RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen

      Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        107  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        42  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        LCD-paneeli
        • 1 366 x 768 pikseliä
        • Heijastusta vähentävä polarisoija
        Erinomainen tarkkuus
        1 360 x 768, 60 Hz
        Kirkkaus
        500  cd/m²
        Näyttövärit
        16,7 miljoonaa väriä
        Dynaaminen näytön kontrastisuhde
        3000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        5  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • 3D-kampasuodatin
        • 3D MA -lomituksen poisto
        • Progressive Scan -toiminto
        • Dynaaminen kontrastisäätö
        Pystysuuntainen skannaustaajuus
        56 - 75 Hz
        Kuvaruututyyppi
        WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)

      • Liitännät

        PC
        • 1 PC-äänitulo (3,5 mm)
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-tulo D-Sub 15HD
        AV-tuloliitäntä
        • HDMI x 2
        • 2 komponenttiliitäntää (YPbPr)
        • Audio (v/o), YPbPr 2x
        • Komposiitti (CVBS) x 1
        • 1 ääniliitäntä (v/o)
        • 1 S-video-liitäntä
        Muut liitännät
        S/PDIF-lähtö (koaksiaali)
        Liittimiin tehdyt parannukset
        • SmartCard-laajennuskorttipaikka
        • Ulkoisten kaiutinten liitäntä

      • Käyttömukavuus

        Kuva kuvassa -toiminto
        CVBS PIP pää-VGA:ssa
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE-hyväksytty
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Ohjattavissa verkon kautta
        RS232
        VESA-kiinnitys
        400 x 200 mm
        Näyttöformaatin säätö
        • 4:3
        • Laajakuva
        • Tekstityksen suurennus
        • Superwide
        • 14:9-zoomaus
        • 16:9-zoomaus

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2
        Lähtöteho (RMS)
        2 x 10 W
        Äänenparannus
        Smart-ääni
        Äänentoistojärjestelmä
        • Stereo
        • Mono

      • Virta

        Verkkovirta
        90 - 264 V AC, 50/60 Hz
        Virrankulutus (käynnissä)
        Tyypillinen: 129 W (VGA) 188 W (video)
        Virrankulutus valmiustilassa
        < 3,5 W

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Videoformaatit
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1 080i, 60 Hz

      • Mitat

        Laatikon syvyys
        34.1  mm
        Laatikon korkeus
        74.8  mm
        Laatikon leveys
        117  mm
        Laitteen korkeus (jalustan kanssa)
        663  mm
        Laitteen korkeus (jalustalla, tuumaa)
        26.1  tuumaa
        Laitteen leveys
        1022  mm
        Laitteen paino
        21,0  kg
        Laitteen syvyys (jalustan kanssa)
        250  mm
        Laitteen korkeus
        615  mm
        Laitteen syvyys
        129  mm
        Laitteen syvyys (jalustalla, tuumaa)
        9.8  tuumaa
        Laitteen leveys (tuumaa)
        40,2  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        24.2  tuumaa
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        5,1  tuumaa
        Pakkauksen syvyys (tuumaa)
        13.4  tuumaa
        Pakkauksen korkeus (tuumaa)
        29.4  tuumaa
        Pakkauksen leveys (tuumaa)
        46.1  tuumaa
        Laitteen paino (lb)
        46,30  lb
        Paino pakattuna
        21,8  kg
        Paino pakattuna (lb)
        48,06
        MTBF
        100 000 (paitsi. CCFL 50 000) tuntia

      • Tekniset tiedot

        Käyttölämpötila
        0 - 40  °C
        Suhteellinen kosteusalue
        5 % - 90 

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Videotoisto
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Pöytäjalusta
        • Virtajohto
        • VGA-johto
        • Kaukosäädin
        • Kaukosäätimen paristot
        • Pikaopas
        • HDMI-DVI-sovittimen kaapeli
        • Käyttöopas CD-levyllä
        Lisätarvikkeet
        SmartLoader 22AV1135

      • Yleistä

        Näytön reuna
        metallinen antrasiitti
        Takuu
        Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 3 vuotta, APMEA: 1 vuosi

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Pöytäjalusta
      • Virtajohto
      • VGA-johto
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Pikaopas
      • HDMI-DVI-sovittimen kaapeli
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • Lisätarvikkeet: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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