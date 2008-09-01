Helppokäyttöinen itsenäinen mediamainostuskortti, joka yhdessä informaatiotaulujemme kanssa ajastaa mediasisällön. EA Publisherin kanssa voit luoda omaa sisältöä ja ajastaa diaesityksiä ja elokuvia jokaisen päivän jokaiselle tunnille
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Easy Advertiser
Täydellinen informaatiotauluratkaisu
Easy Advertiser
Heti käyttövalmis informaatiotauluratkaisu
Käytössäsi on jo toimiston PC ja PowerPoint, digikamera ja kuvien ja videoiden hallintaohjelma sekä Philipsin BDLx231Cx/00-sarjan informaatiotaulunäyttö. Nyt tarvitset enää yhden esineen ja voit käynnistää informaatiotaulun liikkeessäsi. Easy Advertiser on täydellinen paketti, jossa on 1 Gt:n USB-muistitikku, kaikki kaapelit, kiinnitin ja Smartcard, joka toistaa laitteen mukana toimitetulla Easy Advertiser Publisher -ohjelmalla luomasi sisällön USB-muistitikusta. Asenna kortti käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti
Helppokäyttöinen PC-sovellus sisällön hallintaan
Kun luot mainos- tai yritysviestintämateriaalia itse, on hyvä käyttää jo tuttuja työkaluja yhdessä helppokäyttöisen julkaisusovelluksen kanssa. Easy Advertiser Publisher on Windows-ohjelma, johon voi tuoda MS PowerPoint -dioja, JPEG-kuvia ja MPEG-elokuvia. Ohjelmalla voit luoda esitysaikatauluja, joiden mukaan oikea sisältö esitetään oikeaan aikaan vuorokauden aikana. Prosessi on helppo: luo sisältö, tuo sisältö, ajasta sisältö, julkaise sisältö tallentamalla se USB-massamuistilaitteeseen
RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen
Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.
Internet-asennusta tai -yhteyttä ei tarvita
Tämä on itsenäinen ja helposti asennettava laite julkiseen ilmoittamiseen ilman tilauksia ja muita asennustoimia. Laite toistaa sisällön USB-massamuistilaitteesta: Internet-yhteyttä ei tarvita. Tallenna sisältö USB-massamuistilaitteeseen mukana toimitetun PC-sovelluksen avulla omalla tietokoneellasi, liitä se näyttöön asennettuun korttiin ja aloita toisto
Yhdistä MS PowerPoint -dioja, kuvia ja videoita
Hallitset täydellisesti luomiesi digikamerakuvien, MS PowerPoint -diojen ja elokuvien lopputulosta. Easy Advertiser -ohjelmalla muokkaat esityksestäsi tehokkaan paketin.
Ajasta mitä haluat, milloin haluat
Voit ajastaa vapaasti oikean sisällön esittämisen 24 tunnin ajalle. Luo vaikka useampia aikatauluja Easy Advertiser Publisher -PC-sovelluksella. Vedä ja pudota sisältö oikeaan ajankohtaan. Vie sisältö USB-massamuistilaitteeseen sovelluksen kautta, aseta USB-laite korttiin, ja esitys alkaa oikeaan aikaan.
Automaattinen valmiustila, kun aikataulua ei ole
Jos julkiseen esitykseen ei ole ajastettu sisältöä, laite on ajastettava siirtymään valmiustilaan, jolloin se säästää energiaa ja kustannuksia. Voit ohittaa tämän tilan kaukosäätimellä ja käyttää näyttöä muihin tarkoituksiin, vaikkapa DVD-toistoon.
Ota kaikki hyöty irti näytöstä ja näytä 720p:n HD-videoita
Terävimmät ja parhaimman näköiset videot tekevät tehokkaimman vaikutuksen asiakkaisiin. USB-massamuistilaitteeseen PC-sovelluksella viedyt hyvälaatuiset 720p :n MPEG2 HD (teräväpiirto) -videot toistetaan terävästi ja selkeästi ilman nikottelua.
Yksi kaukosäädin kaikkeen ohjaamiseen
Näytön mukana toimitettu kaukosäädin toimii saumattomasti sovelluksen kanssa. Voit ohjata kaikkia toimintoja.