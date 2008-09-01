Heti käyttövalmis informaatiotauluratkaisu

Käytössäsi on jo toimiston PC ja PowerPoint, digikamera ja kuvien ja videoiden hallintaohjelma sekä Philipsin BDLx231Cx/00-sarjan informaatiotaulunäyttö. Nyt tarvitset enää yhden esineen ja voit käynnistää informaatiotaulun liikkeessäsi. Easy Advertiser on täydellinen paketti, jossa on 1 Gt:n USB-muistitikku, kaikki kaapelit, kiinnitin ja Smartcard, joka toistaa laitteen mukana toimitetulla Easy Advertiser Publisher -ohjelmalla luomasi sisällön USB-muistitikusta. Asenna kortti käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti