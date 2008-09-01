Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Informaatiotaulukortit

      CRD01/00

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Easy Advertiser

      Helppokäyttöinen itsenäinen mediamainostuskortti, joka yhdessä informaatiotaulujemme kanssa ajastaa mediasisällön. EA Publisherin kanssa voit luoda omaa sisältöä ja ajastaa diaesityksiä ja elokuvia jokaisen päivän jokaiselle tunnille

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Yhdistämättömät

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      Informaatiotaulukortit
      - {discount-value}

      Informaatiotaulukortit

      yhteensä

      recurring payment

      Easy Advertiser

      Täydellinen informaatiotauluratkaisu

      • Easy Advertiser

      Heti käyttövalmis informaatiotauluratkaisu

      Käytössäsi on jo toimiston PC ja PowerPoint, digikamera ja kuvien ja videoiden hallintaohjelma sekä Philipsin BDLx231Cx/00-sarjan informaatiotaulunäyttö. Nyt tarvitset enää yhden esineen ja voit käynnistää informaatiotaulun liikkeessäsi. Easy Advertiser on täydellinen paketti, jossa on 1 Gt:n USB-muistitikku, kaikki kaapelit, kiinnitin ja Smartcard, joka toistaa laitteen mukana toimitetulla Easy Advertiser Publisher -ohjelmalla luomasi sisällön USB-muistitikusta. Asenna kortti käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti

      Helppokäyttöinen PC-sovellus sisällön hallintaan

      Kun luot mainos- tai yritysviestintämateriaalia itse, on hyvä käyttää jo tuttuja työkaluja yhdessä helppokäyttöisen julkaisusovelluksen kanssa. Easy Advertiser Publisher on Windows-ohjelma, johon voi tuoda MS PowerPoint -dioja, JPEG-kuvia ja MPEG-elokuvia. Ohjelmalla voit luoda esitysaikatauluja, joiden mukaan oikea sisältö esitetään oikeaan aikaan vuorokauden aikana. Prosessi on helppo: luo sisältö, tuo sisältö, ajasta sisältö, julkaise sisältö tallentamalla se USB-massamuistilaitteeseen

      RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen

      Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden myrkkyjen käyttöä.

      Internet-asennusta tai -yhteyttä ei tarvita

      Tämä on itsenäinen ja helposti asennettava laite julkiseen ilmoittamiseen ilman tilauksia ja muita asennustoimia. Laite toistaa sisällön USB-massamuistilaitteesta: Internet-yhteyttä ei tarvita. Tallenna sisältö USB-massamuistilaitteeseen mukana toimitetun PC-sovelluksen avulla omalla tietokoneellasi, liitä se näyttöön asennettuun korttiin ja aloita toisto

      Yhdistä MS PowerPoint -dioja, kuvia ja videoita

      Hallitset täydellisesti luomiesi digikamerakuvien, MS PowerPoint -diojen ja elokuvien lopputulosta. Easy Advertiser -ohjelmalla muokkaat esityksestäsi tehokkaan paketin.

      Ajasta mitä haluat, milloin haluat

      Voit ajastaa vapaasti oikean sisällön esittämisen 24 tunnin ajalle. Luo vaikka useampia aikatauluja Easy Advertiser Publisher -PC-sovelluksella. Vedä ja pudota sisältö oikeaan ajankohtaan. Vie sisältö USB-massamuistilaitteeseen sovelluksen kautta, aseta USB-laite korttiin, ja esitys alkaa oikeaan aikaan.

      Automaattinen valmiustila, kun aikataulua ei ole

      Jos julkiseen esitykseen ei ole ajastettu sisältöä, laite on ajastettava siirtymään valmiustilaan, jolloin se säästää energiaa ja kustannuksia. Voit ohittaa tämän tilan kaukosäätimellä ja käyttää näyttöä muihin tarkoituksiin, vaikkapa DVD-toistoon.

      Ota kaikki hyöty irti näytöstä ja näytä 720p:n HD-videoita

      Terävimmät ja parhaimman näköiset videot tekevät tehokkaimman vaikutuksen asiakkaisiin. USB-massamuistilaitteeseen PC-sovelluksella viedyt hyvälaatuiset 720p :n MPEG2 HD (teräväpiirto) -videot toistetaan terävästi ja selkeästi ilman nikottelua.

      Yksi kaukosäädin kaikkeen ohjaamiseen

      Näytön mukana toimitettu kaukosäädin toimii saumattomasti sovelluksen kanssa. Voit ohjata kaikkia toimintoja.

      Tekniset tiedot

      • Liitännät

        USB
        USB 2.0 x 1
        Muut liitännät
        HDMI

      • Käyttömukavuus

        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE-hyväksytty
        • RoHS
        • C-Tick
        Kello
        24/12 tunnin näyttö
        Käyttöliittymän kielivaihtoehdot:
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • espanja
        • italia

      • Multimediasovellukset

        Toistotehostus
        • Diaesitys
        • Kuvien ja elokuvien diaesitys
        • Valittavat näyttövälit
        Toistoformaatit
        • JPEG (24-bittinen väri, ei-ohj..)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Toistotila
        • 24 tunnin sisällön ajastus
        • Automaattinen valmiustila
        • Manuaalinen toisto
        • Kaiken sisällön jatkuva toisto

      • PC-sovellus

        Sisällönhallinta
        • 24 tunnin sisällön ajastuksen luominen
        • Useiden diaesitysten luominen
        • Kuvan kierto
        • Pikkukuvanäyttö
        • Filminäyttö
        • Ajastustiedostojen USB-julkaisu
        Tuetut tiedostomuodot
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Tuetut käyttöjärjestelmät
        Microsoft Windows XP

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Pikaopas
        • CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas
        • Takuuvihko
        • 1 Gt:n USB Flash -asema
        • Muovinen kaapelinpään suojus
        • HDMI-kaapeli
        • Ulkoinen virtalähde
        • Virtalähteen kiinnike
        Lisätarvikkeet
        • VESA-sovitinlevy BM04211
        • Kääntyvä seinäkiinnitin BM02212
        • Kattokiinnitin BM01311
        • Kattolevy BM1321
        • Jatkoputki 150 cm BM01711
        • Jatkoputki 150 cm BM01811
        • Jatkoputki 80 cm BM01611

      • Aiheeseen liittyviä tuotteita

        Yhteensopiva
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Pikaopas
      • CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas
      • Takuuvihko
      • 1 Gt:n USB Flash -asema
      • Muovinen kaapelinpään suojus
      • HDMI-kaapeli
      • Ulkoinen virtalähde
      • Virtalähteen kiinnike
      • Lisätarvikkeet: VESA-sovitinlevy BM04211
      • Lisätarvikkeet: Kääntyvä seinäkiinnitin BM02212
      • Lisätarvikkeet: Kattokiinnitin BM01311
      • Lisätarvikkeet: Kattolevy BM1321
      • Lisätarvikkeet: Jatkoputki 150 cm BM01711
      • Lisätarvikkeet: Jatkoputki 150 cm BM01811
      • Lisätarvikkeet: Jatkoputki 80 cm BM01611
      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.