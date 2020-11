Vastus on yhtä suuri käsivarsille ja jaloille

Crosstrainerissa on 1:1 vastus, joten vahvempi käsi tai jalka auttaa harjoittamaan toista kättä tai jalkaa. Yhtäläinen vastus on olennaista monille käyttäjille, kuten heille, joilla on laajempi liikelaajuus, tai heille, joilla on vasemman tai oikean jalan tai käden epätasapaino.