Varren pituutta voi säätää, jos liikkuvuus on rajallinen

Käyttäjille, joiden liikkuvuus on rajallinen, ylimääräiset säädettävät varret ovat luetteloitu, joten säädöt voidaan asettaa helposti uudelleen. Liikealueen alkuasetus on vain 15 astetta. Kun käyttäjän suorituskyky paranee, he voivat jatkaa kuntoutumistaan koko liikealueelle.