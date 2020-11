Lisää vakautta käyttäjille

Tällä lisävarusteella potilaat, joilla on rajoittunut tartuntavoima, saavat tukevan otteen ylävartalon kuntoutusta varten. Kun painepisteitä on vähemmän, neurologiset potilaat, joilla on heikentynyt tartuntavoima, voivat nauttia ReCare-crosstrainerin hyödyistä.