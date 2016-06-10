IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Philips Clean Home+ sovelluksella (”Sovellus”) voit ohjata, valvoa ja hallita Philipsin ilmanpuhdistimia ja robottipölynimureita (yhdessä ”Laitteet”) missä ja milloin tahansa (”Palvelut”). Sovellusta ja Laitteita hallinnoi Philips Consumer Lifestyle B.V. tai jokin sen sisar- tai tytäryhtiöistä (”Philips”, ”me” tai me-sanan taivutusmuodot). Käsittelemme Sovelluksesta ja/tai Sovellukseen yhdistämistäsi Laitteista kerättyjä henkilötietoja.
Philips Clean Home+ sovelluksella (”Sovellus”) voit ohjata, valvoa ja hallita Philipsin ilmanpuhdistimia ja robottipölynimureita (yhdessä ”Laitteet”) missä ja milloin tahansa (”Palvelut”).
Sovellusta ja Laitteita hallinnoi Philips Consumer Lifestyle B.V. tai jokin sen sisar- tai tytäryhtiöistä (”Philips”, ”me” tai me-sanan taivutusmuodot). Käsittelemme Sovelluksesta ja/tai Sovellukseen yhdistämistäsi Laitteista kerättyjä henkilötietoja.
Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan Laitteen ja/tai Sovelluksen keräämiin tai käsittelemiin henkilötietoihin. Tämän tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa tietosuojakäytännöistämme Sovelluksen käytön yhteydessä, mukaan lukien siitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja mitä niillä teemme, sekä omista oikeuksistasi. Lue myös Philipsin evästekäytännöt ja käyttöehdot.
Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan Laitteen ja/tai Sovelluksen keräämiin tai käsittelemiin henkilötietoihin. Tämän tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa tietosuojakäytännöistämme Sovelluksen käytön yhteydessä, mukaan lukien siitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja mitä niillä teemme, sekä omista oikeuksistasi.
Lue myös Philipsin evästekäytännöt ja käyttöehdot.
Vastaanotamme tai keräämme henkilötietoja, jotka on kuvattu tarkemmin alla, kun tarjoamme Palvelujamme, mukaan lukien silloin, kun käytät Sovellusta tai lataat tai asennat sen.
Tilitiedot Voit kirjautua sisään Sovellukseen käyttämällä MyPhilips-tiliä tai yhteisöpalvelun profiilia. Kiinassa asuvat käyttäjät voivat kirjautua myös puhelinnumerollaan.
Tilitiedot
Voit kirjautua sisään Sovellukseen käyttämällä MyPhilips-tiliä tai yhteisöpalvelun profiilia. Kiinassa asuvat käyttäjät voivat kirjautua myös puhelinnumerollaan.
Käytämme tilitietojasi tilisi luontiin ja hallintaan. Katsomme tilin tietojen käsittelyn olevan tarpeen palveluiden tarjoamista varten ja jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jossa olet osapuolena, ja katsomme käsittelyn olevan lainmukaista asetuksen (EY) 2016/679 artiklan 6.1 alakohdan b mukaisesti.
Laitteen tiedot Kun muodostat pariliitoksen Laitteen ja Sovelluksen välille, keräämme seuraavat tiedot:
Laitteen tiedot
Kun muodostat pariliitoksen Laitteen ja Sovelluksen välille, keräämme seuraavat tiedot:
(I) Laitteen tiedot, mukaan lukien laitteen tunnus, käyttötila, virran tila, tila, tuulettimen nopeus, ajastus ja ohjauskomennot. (II) Yleiset ilmanlaatua koskevat tiedot, mukaan lukien sisäilman allergeeni-indeksi, PM2.5, lämpötila, hiilidioksidipitoisuus ja ilmankosteus. (I) Laitteen tiedot, mukaan lukien laitteen tunnus, ajastustiedot, käyttökertojen määrä ja siivouksen kesto. Keräämme myös Laitteeseen yhdistettävän reitittimen IP-osoitteen. Käytämme näitä tietoja tarjotaksemme Palveluja, antaaksemme ympäristötietoja Laitteelle, kehittääksemme Laitetta ja Palveluja sekä tarjotaksemme sinulle syvällisemmän Laitteen ja siihen liittyvien palvelujen käyttökokemuksen. Koska Laitteen tietoja käsitellään vain, kun muodostat pariliitoksen Laitteen ja Sovelluksen välillä Palvelujen käyttöä varten, katsomme näiden tietojen käsittelyn olevan tarpeen, jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jossa olet osapuolena, ja katsomme käsittelyn olevan lainmukaista asetuksen (EY) 2016/679 artiklan 6.1 alakohdan b mukaisesti.
(I) Laitteen tiedot, mukaan lukien laitteen tunnus, käyttötila, virran tila, tila, tuulettimen nopeus, ajastus ja ohjauskomennot.
(II) Yleiset ilmanlaatua koskevat tiedot, mukaan lukien sisäilman allergeeni-indeksi, PM2.5, lämpötila, hiilidioksidipitoisuus ja ilmankosteus.
(I) Laitteen tiedot, mukaan lukien laitteen tunnus, ajastustiedot, käyttökertojen määrä ja siivouksen kesto.
Keräämme myös Laitteeseen yhdistettävän reitittimen IP-osoitteen.
Käytämme näitä tietoja tarjotaksemme Palveluja, antaaksemme ympäristötietoja Laitteelle, kehittääksemme Laitetta ja Palveluja sekä tarjotaksemme sinulle syvällisemmän Laitteen ja siihen liittyvien palvelujen käyttökokemuksen.
Koska Laitteen tietoja käsitellään vain, kun muodostat pariliitoksen Laitteen ja Sovelluksen välillä Palvelujen käyttöä varten, katsomme näiden tietojen käsittelyn olevan tarpeen, jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jossa olet osapuolena, ja katsomme käsittelyn olevan lainmukaista asetuksen (EY) 2016/679 artiklan 6.1 alakohdan b mukaisesti.
Muut annetut tiedot Ilmanpuhdistimen mallista riippuen Sovellus saattaa näyttää sinulle lyhyen kyselyn, jossa kysytään sisäilman laatua koskevia mielipiteitäsi, aikaa, jonka olet asunut asunnossasi, sekä huonetta, johon olet Laitteen sijoittanut. Näiden vastausten perusteella Sovellus määrittää käyttöösi sopivimman Laitteen käyttötilan.
Muut annetut tiedot
Ilmanpuhdistimen mallista riippuen Sovellus saattaa näyttää sinulle lyhyen kyselyn, jossa kysytään sisäilman laatua koskevia mielipiteitäsi, aikaa, jonka olet asunut asunnossasi, sekä huonetta, johon olet Laitteen sijoittanut. Näiden vastausten perusteella Sovellus määrittää käyttöösi sopivimman Laitteen käyttötilan.
Koska Muita annettuja tietoja käsitellään vain, kun muodostat pariliitoksen Laitteen ja Sovelluksen välillä Palvelujen käyttöä varten, katsomme näiden tietojen käsittelyn olevan tarpeen, jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jossa olet osapuolena, ja katsomme käsittelyn olevan lainmukaista asetuksen (EY) 2016/679 artiklan 6.1 alakohdan b mukaisesti.
Koska Muita annettuja tietoja käsitellään vain, kun muodostat pariliitoksen Laitteen ja Sovelluksen välillä Palvelujen käyttöä varten, katsomme näiden tietojen käsittelyn olevan tarpeen, jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jossa olet osapuolena, ja katsomme käsittelyn olevan lainmukaista asetuksen (EY) 2016/679 artiklan 6.1 alakohdan b mukaisesti.
Evästeet Käytämme evästeitä, tunnisteita tai vastaavia tekniikoita palvelujemme tuottamiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, ymmärtämiseen ja mukauttamiseen. Evästeiden avulla voimme tunnistaa mobiililaitteesi ja kerätä henkilötietosi, mukaan lukien yksilöivän käyttäjäkohtaisen laitenumerosi, mobiililaitteesi IP-osoitteen, käyttämäsi mobiiliselaimen tai käyttöjärjestelmän tyypin, istunto- ja käyttötiedot tai palvelukohtaiset suorituskykytiedot, jotka kertovat sovelluksen käytöstä.
Evästeet
Käytämme evästeitä, tunnisteita tai vastaavia tekniikoita palvelujemme tuottamiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, ymmärtämiseen ja mukauttamiseen. Evästeiden avulla voimme tunnistaa mobiililaitteesi ja kerätä henkilötietosi, mukaan lukien yksilöivän käyttäjäkohtaisen laitenumerosi, mobiililaitteesi IP-osoitteen, käyttämäsi mobiiliselaimen tai käyttöjärjestelmän tyypin, istunto- ja käyttötiedot tai palvelukohtaiset suorituskykytiedot, jotka kertovat sovelluksen käytöstä.
Ennen kuin käytämme evästeitä, pyydämme suostumuksesi. Lisätietoja tässä sovelluksessa käytettävien evästeiden käytöstä on evästekäytännössämme, joka on sovelluksen yksityisyysasetuksessa.
Ennen kuin käytämme evästeitä, pyydämme suostumuksesi. Lisätietoja tässä sovelluksessa käytettävien evästeiden käytöstä on evästekäytännössämme, joka on sovelluksen yksityisyysasetuksessa.
Asiakastuki Tuotamme ja tarjoamme palveluja, joihin sisältyvät asiakaspalvelun tarjoaminen ja palvelujen parantaminen, korjaaminen ja mukauttaminen. Kun tarvitset asiakastukea, saatat antaa meille tietoja, jotka liittyvät Palvelujen käyttöösi, esimerkiksi vuorovaikutuksestasi Philipsin kanssa ja siitä, miten voimme ottaa sinuun yhteyttä, jotta voimme tarjota sinulle tarvitsemaasi tukea. Käytämme tietojasi myös vastaamiseen sinulle, kun otat meihin yhteyttä.
Asiakastuki
Tuotamme ja tarjoamme palveluja, joihin sisältyvät asiakaspalvelun tarjoaminen ja palvelujen parantaminen, korjaaminen ja mukauttaminen. Kun tarvitset asiakastukea, saatat antaa meille tietoja, jotka liittyvät Palvelujen käyttöösi, esimerkiksi vuorovaikutuksestasi Philipsin kanssa ja siitä, miten voimme ottaa sinuun yhteyttä, jotta voimme tarjota sinulle tarvitsemaasi tukea. Käytämme tietojasi myös vastaamiseen sinulle, kun otat meihin yhteyttä.
Katsomme asiakastukitietojen käsittelyn olevan tarpeen, jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jossa olet osapuolena, ja katsomme sen olevan lainmukaista asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6.1 alakohdan b mukaisesti.
Katsomme asiakastukitietojen käsittelyn olevan tarpeen, jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jossa olet osapuolena, ja katsomme sen olevan lainmukaista asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6.1 alakohdan b mukaisesti.
Yhdistetyt tiedot Saatamme yhdistää henkilötietojasi, mukaan lukien Tilitiedot, Laitteen tiedot, Evästeet, tiedot, joka on kerätty vuorovaikutuksestasi ja käytöstäsi Philipsin digitaalisissa kanavissa, kuten yhteisöpalveluissa, verkkosivustoilla, sähköpostissa, sovelluksissa ja liitetyissä tuotteissa, mukaan lukien IP-osoitteesi, evästeet, mobiililaitteen tiedot, napsauttamasi tai napauttamasi viestit, sijaintitiedot ja käyttämäsi sivustot.
Yhdistetyt tiedot
Saatamme yhdistää henkilötietojasi, mukaan lukien Tilitiedot, Laitteen tiedot, Evästeet, tiedot, joka on kerätty vuorovaikutuksestasi ja käytöstäsi Philipsin digitaalisissa kanavissa, kuten yhteisöpalveluissa, verkkosivustoilla, sähköpostissa, sovelluksissa ja liitetyissä tuotteissa, mukaan lukien IP-osoitteesi, evästeet, mobiililaitteen tiedot, napsauttamasi tai napauttamasi viestit, sijaintitiedot ja käyttämäsi sivustot.
Analysoimme Yhdistettyjä tietoja, jotka annat meille mukautettujen palvelujen yhteydessä. Käytämme niitä myös Sovelluksen, Laitteiden ja Palvelujemme sisällön, toimintojen ja käytettävyyden parantamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tässä tapauksessa katsomme yhdistettyjen tietojen käsittelyn olevan tarpeen Philipsin oikeutetun edun mukaisesti ja katsomme sen olevan lainmukaista asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6.1 alakohdan f mukaisesti. Jos tilaat markkinointiviestintää Philips-tuotteista, -palveluista, -tapahtumista ja -kampanjoista, jotka saattavat olla kiinnostavia omien asetustesi ja verkkotoimintasi perusteella, saatamme lähettää sinulle markkinointiviestintää sähköpostitse, puhelimitse ja muilla digitaalisilla kanavilla, kuten mobiilisovellusten tai yhteisöpalvelujen kautta. Jotta voimme mukauttaa viestejä mieltymystesi mukaan ja tarjota sinulle henkilökohtaisen kokemuksen, saatamme analysoida ja yhdistellä henkilötietojasi. Pyydämme luvan sinulta, ennen kuin lähetämme sinulle markkinointiviestintää.
Analysoimme Yhdistettyjä tietoja, jotka annat meille mukautettujen palvelujen yhteydessä. Käytämme niitä myös Sovelluksen, Laitteiden ja Palvelujemme sisällön, toimintojen ja käytettävyyden parantamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tässä tapauksessa katsomme yhdistettyjen tietojen käsittelyn olevan tarpeen Philipsin oikeutetun edun mukaisesti ja katsomme sen olevan lainmukaista asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 6.1 alakohdan f mukaisesti.
Jos tilaat markkinointiviestintää Philips-tuotteista, -palveluista, -tapahtumista ja -kampanjoista, jotka saattavat olla kiinnostavia omien asetustesi ja verkkotoimintasi perusteella, saatamme lähettää sinulle markkinointiviestintää sähköpostitse, puhelimitse ja muilla digitaalisilla kanavilla, kuten mobiilisovellusten tai yhteisöpalvelujen kautta. Jotta voimme mukauttaa viestejä mieltymystesi mukaan ja tarjota sinulle henkilökohtaisen kokemuksen, saatamme analysoida ja yhdistellä henkilötietojasi. Pyydämme luvan sinulta, ennen kuin lähetämme sinulle markkinointiviestintää.
Oikeudet Kun Sovellus tarvitsee Palvelujen takia oikeuden käyttää mobiililaitteesi antureita (kuten kameraa, Wi-Fi-yhteyttä, geopaikannusta tai Bluetooth-yhteyttä) tai muita tietoja (kuten kuvia), pyydämme siihen suostumuksesi. Käytämme näitä tietoja ainoastaan, kun se on välttämätöntä Palvelujen tarjoamisen kannalta, ja ainoastaan luvallasi.
Oikeudet
Kun Sovellus tarvitsee Palvelujen takia oikeuden käyttää mobiililaitteesi antureita (kuten kameraa, Wi-Fi-yhteyttä, geopaikannusta tai Bluetooth-yhteyttä) tai muita tietoja (kuten kuvia), pyydämme siihen suostumuksesi. Käytämme näitä tietoja ainoastaan, kun se on välttämätöntä Palvelujen tarjoamisen kannalta, ja ainoastaan luvallasi.
1) Yleiset oikeudet - Laitteen pariliitoksen muodostaminen. Android-käyttöjärjestelmä tarvitsee karkeat maantieteelliset sijaintitiedot Sovelluksen ja Laitteen välisen pariliitoksen muodostamiseen. iOS tarvitsee sijaintitiedot, jotta voidaan tunnistaa, ovatko Sovellus ja Laitteet lähellä. Philips ei kuitenkaan käsittele tällaisia tietoja millään tavalla. Tiedot tallennetaan mobiililaitteeseen, eikä Philips voi käyttää niitä. Jos poistat profiilisi tai Sovelluksen, nämä tiedot poistetaan laitteestasi. - Lähimmän Philips-jälleenmyyjän hakeminen. Kun otat tämän toiminnon käyttöön, voimme ohjata sinut lähimpään myymälään tai asiakaspalvelukeskukseen. 2) Ilmanpuhdistimeen liittyvät oikeudet. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopassa, Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa, Tokiossa tai Sydneyssä ja Kiinassa. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopassa, Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa, Tokiossa tai Sydneyssä ja Kiinassa. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopassa, Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa, Tokiossa tai Sydneyssä ja Kiinassa. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Voit milloin tahansa poistaa tämän oikeuden Sovellukselta mobiililaitteen asetuksissa.
1) Yleiset oikeudet
- Laitteen pariliitoksen muodostaminen. Android-käyttöjärjestelmä tarvitsee karkeat maantieteelliset sijaintitiedot Sovelluksen ja Laitteen välisen pariliitoksen muodostamiseen. iOS tarvitsee sijaintitiedot, jotta voidaan tunnistaa, ovatko Sovellus ja Laitteet lähellä. Philips ei kuitenkaan käsittele tällaisia tietoja millään tavalla. Tiedot tallennetaan mobiililaitteeseen, eikä Philips voi käyttää niitä. Jos poistat profiilisi tai Sovelluksen, nämä tiedot poistetaan laitteestasi.
- Lähimmän Philips-jälleenmyyjän hakeminen. Kun otat tämän toiminnon käyttöön, voimme ohjata sinut lähimpään myymälään tai asiakaspalvelukeskukseen.
2) Ilmanpuhdistimeen liittyvät oikeudet.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopassa, Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa, Tokiossa tai Sydneyssä ja Kiinassa.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopassa, Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa, Tokiossa tai Sydneyssä ja Kiinassa.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopassa, Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa, Tokiossa tai Sydneyssä ja Kiinassa.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Philips voi luovuttaa henkilötietosi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, liiketoimintakumppaneille tai muille kolmansille osapuolille tämän tietosuojalausunnon ja/tai sovellettavan lain mukaisesti.
Palveluntarjoajat Käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka auttavat meitä tuottamaan, tarjoamaan, parantamaan, ymmärtämään, mukauttamaan, tukemaan ja markkinoimaan palvelujamme.
Palveluntarjoajat
Käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka auttavat meitä tuottamaan, tarjoamaan, parantamaan, ymmärtämään, mukauttamaan, tukemaan ja markkinoimaan palvelujamme.
Saatamme jakaa henkilötietosi seuraavien palveluntarjoajien kanssa: Nämä palveluntarjoajat toimittavat sovelluksen suorittamisen tai palvelujen tarjoamisen vaatimat laitteet, ohjelmistot, verkkoyhteydet, tallennustilan, siirtopalvelut ja/tai asiaankuuluvan tekniikan. Philips vaatii palveluntarjoajiaan tarjoamaan henkilötiedoillesi riittävän tasoisen tietosuojan, joka vastaa omaa tasoamme. Vaadimme palveluntarjoajiamme käsittelemään henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, käyttämään vain vähimmäismäärän tietoja, jotka ne tarvitsevat tietyn palvelun tarjoamiseen, ja suojaamaan henkilötietosi.
Saatamme jakaa henkilötietosi seuraavien palveluntarjoajien kanssa:
Nämä palveluntarjoajat toimittavat sovelluksen suorittamisen tai palvelujen tarjoamisen vaatimat laitteet, ohjelmistot, verkkoyhteydet, tallennustilan, siirtopalvelut ja/tai asiaankuuluvan tekniikan.
Philips vaatii palveluntarjoajiaan tarjoamaan henkilötiedoillesi riittävän tasoisen tietosuojan, joka vastaa omaa tasoamme. Vaadimme palveluntarjoajiamme käsittelemään henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, käyttämään vain vähimmäismäärän tietoja, jotka ne tarvitsevat tietyn palvelun tarjoamiseen, ja suojaamaan henkilötietosi.
Muut kolmannet osapuolet
Philips saattaa käyttää myös palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Jos Philips jakaa henkilötietoja sellaisen kolmannen osapuolen kanssa, joka käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa tästä sinulle ja/tai pyytää suostumuksesi sovellettavien lakien mukaisesti ennen henkilötietojesi jakamista. Lue tällöin kolmansien osapuolten tietosuojalausunnot huolellisesti, koska niissä kuvataan palveluntarjoajien tietosuojakäytännöt, mukaan lukien kerättävien henkilötietojen tyypit ja se, miten tietoja käytetään, käsitellään ja suojataan. Philips voi myydä liiketoimintansa tai sen osan toiselle yritykselle. Tällainen omistajuuden siirto voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilötietojesi siirron liiketoiminnan ostavalle yritykselle. Philips voi vapaasti siirtää kaikki tietosuojalausuntoon kuuluvat oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa kumppanilleen fuusion, yritysoston, uudelleenjärjestelyn tai sen omaisuuden myynnin yhteydessä tai lain mukaisesti tai muulla tavoin, ja henkilötietosi saatetaan siirtää kumppanille, oikeudensaajalle tai uudelle omistajalle. Amazon Alexa Tuemme tietyissä maissa Philips Air Purifier -ominaisuutta. Jos otat ominaisuuden käyttöön, voit hallita Laitettasi Amazon Alexan avulla. Kun otat Amazon Alexan käyttöön, Amazon tarjoaa sinulle omia palvelujaan. Kehotamme, että luet Amazon Alexan käyttöehdot ja tietosuojalausunnon. Tmall Genie Kiinassa tuemme Tmall Genie -sovelluksen Philips Air Skill -ominaisuutta. Jos otat ominaisuuden käyttöön, voit hallita Laitettasi Tmall Genie -sovelluksen avulla. Tällöin Tmall Genie tarjoaa sinulle omia palvelujaan. Kehotamme, että luet Tmall Genien käyttöehdot ja tietosuojalausunnon. Kansainväliset siirrot Henkilötietojasi saatetaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipaikkoja tai jossa käytämme palveluntarjoajia, ja käyttämällä palveluja suostut siihen, että tietoja siirretään (tarvittaessa) asuinmaasi ulkopuolelle maihin, joissa saattaa olla erilaiset tietosuojasäännöt kuin omassa maassasi. Tietyissä tapauksissa kyseisten muiden maiden tuomioistuimilla, lainvalvontaviranomaisilla, sääntelyviranomaisilla tai turvallisuusviranomaisilla saattaa olla oikeus käyttää henkilötietojasi. Jos olet ETA-alueella, henkilötietojasi saatetaan siirtää kumppaneillemme tai palveluntarjoajillemme ETAn ulkopuolisiin maihin, joiden Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tasoisen tietosuojan ETAn standardien mukaisesti (näiden maiden luettelo on saatavilla täällä http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Siirroille ETAn alueelta maihin, joiden tasoa Euroopan komissio ei pidä riittävänä, kuten Yhdysvaltoihin, olemme toteuttaneet henkilötietojesi suojaamista varten riittävät toimenpiteet, esimerkiksi asiakkaiden, tavarantoimittajien ja liiketoimintakumppaneiden tietoja koskevat sitovat konsernin säännöt ja/tai Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet. Saat tiedot näistä toimenpiteistä napsauttamalla edellä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected].
Philips saattaa käyttää myös palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Jos Philips jakaa henkilötietoja sellaisen kolmannen osapuolen kanssa, joka käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa tästä sinulle ja/tai pyytää suostumuksesi sovellettavien lakien mukaisesti ennen henkilötietojesi jakamista. Lue tällöin kolmansien osapuolten tietosuojalausunnot huolellisesti, koska niissä kuvataan palveluntarjoajien tietosuojakäytännöt, mukaan lukien kerättävien henkilötietojen tyypit ja se, miten tietoja käytetään, käsitellään ja suojataan.
Philips voi myydä liiketoimintansa tai sen osan toiselle yritykselle. Tällainen omistajuuden siirto voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilötietojesi siirron liiketoiminnan ostavalle yritykselle. Philips voi vapaasti siirtää kaikki tietosuojalausuntoon kuuluvat oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa kumppanilleen fuusion, yritysoston, uudelleenjärjestelyn tai sen omaisuuden myynnin yhteydessä tai lain mukaisesti tai muulla tavoin, ja henkilötietosi saatetaan siirtää kumppanille, oikeudensaajalle tai uudelle omistajalle.
Amazon Alexa
Tuemme tietyissä maissa Philips Air Purifier -ominaisuutta. Jos otat ominaisuuden käyttöön, voit hallita Laitettasi Amazon Alexan avulla. Kun otat Amazon Alexan käyttöön, Amazon tarjoaa sinulle omia palvelujaan. Kehotamme, että luet Amazon Alexan käyttöehdot ja tietosuojalausunnon.
Tmall Genie
Kiinassa tuemme Tmall Genie -sovelluksen Philips Air Skill -ominaisuutta. Jos otat ominaisuuden käyttöön, voit hallita Laitettasi Tmall Genie -sovelluksen avulla. Tällöin Tmall Genie tarjoaa sinulle omia palvelujaan. Kehotamme, että luet Tmall Genien käyttöehdot ja tietosuojalausunnon.
Kansainväliset siirrot
Henkilötietojasi saatetaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipaikkoja tai jossa käytämme palveluntarjoajia, ja käyttämällä palveluja suostut siihen, että tietoja siirretään (tarvittaessa) asuinmaasi ulkopuolelle maihin, joissa saattaa olla erilaiset tietosuojasäännöt kuin omassa maassasi. Tietyissä tapauksissa kyseisten muiden maiden tuomioistuimilla, lainvalvontaviranomaisilla, sääntelyviranomaisilla tai turvallisuusviranomaisilla saattaa olla oikeus käyttää henkilötietojasi.
Jos olet ETA-alueella, henkilötietojasi saatetaan siirtää kumppaneillemme tai palveluntarjoajillemme ETAn ulkopuolisiin maihin, joiden Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tasoisen tietosuojan ETAn standardien mukaisesti (näiden maiden luettelo on saatavilla täällä http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Siirroille ETAn alueelta maihin, joiden tasoa Euroopan komissio ei pidä riittävänä, kuten Yhdysvaltoihin, olemme toteuttaneet henkilötietojesi suojaamista varten riittävät toimenpiteet, esimerkiksi asiakkaiden, tavarantoimittajien ja liiketoimintakumppaneiden tietoja koskevat sitovat konsernin säännöt ja/tai Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet. Saat tiedot näistä toimenpiteistä napsauttamalla edellä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected].
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeellista tai sallittua sen mukaan, mihin tarkoituksiin ne hankittiin. Käytämme seuraavia ehtoja säilytysaikojen määrittämiseen: i) aika, jona käytät sovellusta ja palveluja, ii) onko olemassa lakisääteinen velvoite, jota meidän on noudatettava, tai iii) onko säilyttäminen suositeltavaa oikeudellisen asemamme takia (esimerkiksi sovellettavien vanhentumisaikoja, oikeudenkäyntejä tai säännösten mukaisia tutkimuksia koskevien säädösten osalta).
Käyttäjän päätösvalta ja oikeudet Jos haluat lähettää pyynnön, joka koskee meille aiemmin toimittamiesi henkilötietojen käyttämistä, oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, tai jos haluat lähettää pyynnön saada sähköisen kopion henkilötiedoistasi, jotta voit siirtää ne toiselle yritykselle (siinä määrin kuin sovellettava laki mahdollistaa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen), voit ottaa yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Vastaamme sinulle sovellettavan lain puitteissa.
Käyttäjän päätösvalta ja oikeudet
Jos haluat lähettää pyynnön, joka koskee meille aiemmin toimittamiesi henkilötietojen käyttämistä, oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, tai jos haluat lähettää pyynnön saada sähköisen kopion henkilötiedoistasi, jotta voit siirtää ne toiselle yritykselle (siinä määrin kuin sovellettava laki mahdollistaa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen), voit ottaa yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Vastaamme sinulle sovellettavan lain puitteissa.
Ilmoita pyynnössäsi selkeästi, mitä henkilötietoja haluat meidän käyttävän, oikaisevan tai poistavan tai minkä henkilötietojen käsittelyä haluat rajoittaa tai vastustaa. Tietosuojasi varmistamiseksi voimme toteuttaa vain pyynnöt, jotka koskevat henkilötietoja, jotka liittyvät tiliisi, sähköpostiosoitteeseesi tai muihin sen tilisi tietoihin, joita käytät pyyntösi lähettämiseen, ja meidän tarvitsee ehkä vahvistaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön toteuttamista. Pyrimme vastaamaan pyyntöösi kohtuullisessa ajassa. Kun tarvitsemme lupasi henkilötietojesi keräämiseen ja/tai käsittelemiseen, voit peruuttaa luvan milloin tahansa vaikuttamatta luvanvaraisen käsittelyn laillisuuteen ennen luvan peruuttamista. Huomaa, että jos käytät näitä valintoja ja oikeuksia (tai joitakin niistä), et välttämättä voi enää käyttää palvelujamme tai niiden osia.
Ilmoita pyynnössäsi selkeästi, mitä henkilötietoja haluat meidän käyttävän, oikaisevan tai poistavan tai minkä henkilötietojen käsittelyä haluat rajoittaa tai vastustaa. Tietosuojasi varmistamiseksi voimme toteuttaa vain pyynnöt, jotka koskevat henkilötietoja, jotka liittyvät tiliisi, sähköpostiosoitteeseesi tai muihin sen tilisi tietoihin, joita käytät pyyntösi lähettämiseen, ja meidän tarvitsee ehkä vahvistaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön toteuttamista. Pyrimme vastaamaan pyyntöösi kohtuullisessa ajassa.
Kun tarvitsemme lupasi henkilötietojesi keräämiseen ja/tai käsittelemiseen, voit peruuttaa luvan milloin tahansa vaikuttamatta luvanvaraisen käsittelyn laillisuuteen ennen luvan peruuttamista.
Huomaa, että jos käytät näitä valintoja ja oikeuksia (tai joitakin niistä), et välttämättä voi enää käyttää palvelujamme tai niiden osia.
Suojaamme henkilötietosi
Suhtaudumme vakavasti velvollisuuteemme suojella Philipsin haltuun antamiasi tietoja vahingossa tapahtuvalta tai valtuuttamattomalta muuttamiselta, menetykseltä, väärinkäytöltä, luovutukselta tai käytöltä. Philips käyttää monia eri suojaustekniikoita ja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen. Käytämme tähän tarkoitukseen muun muassa käytönvalvontaa, palomuureja ja suojattuja yhteyskäytäntöjä.
Suhtaudumme vakavasti velvollisuuteemme suojella Philipsin haltuun antamiasi tietoja vahingossa tapahtuvalta tai valtuuttamattomalta muuttamiselta, menetykseltä, väärinkäytöltä, luovutukselta tai käytöltä. Philips käyttää monia eri suojaustekniikoita ja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen. Käytämme tähän tarkoitukseen muun muassa käytönvalvontaa, palomuureja ja suojattuja yhteyskäytäntöjä.
Erityistiedotus vanhemmille
Palveluja ei ole tarkoitettu lapsille sovellettavan lain määritelmän mukaisesti, mutta Philipsin käytäntönä on kuitenkin noudattaa lakia, kun siinä vaaditaan vanhemman tai huoltajan suostumus ennen lasten henkilötietojen keräämistä, käyttämistä tai luovuttamista. Sitoudumme suojaamaan lasten yksityisyyttä, ja kannustamme vanhempia ja huoltajia valvomaan aktiivisesti lastensa verkon käyttöä ja kiinnostuksen kohteita. Jos vanhempi tai huoltaja saa tietää, että hänen lapsensa on antanut meille henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Jos saamme tietää, että lapsi on antanut meille henkilötietojaan, poistamme kyseiset tiedot.
Palveluja ei ole tarkoitettu lapsille sovellettavan lain määritelmän mukaisesti, mutta Philipsin käytäntönä on kuitenkin noudattaa lakia, kun siinä vaaditaan vanhemman tai huoltajan suostumus ennen lasten henkilötietojen keräämistä, käyttämistä tai luovuttamista. Sitoudumme suojaamaan lasten yksityisyyttä, ja kannustamme vanhempia ja huoltajia valvomaan aktiivisesti lastensa verkon käyttöä ja kiinnostuksen kohteita.
Jos vanhempi tai huoltaja saa tietää, että hänen lapsensa on antanut meille henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Jos saamme tietää, että lapsi on antanut meille henkilötietojaan, poistamme kyseiset tiedot.
Sijaintikohtaiset tiedot: Tietosuojaoikeudet Kaliforniassa (vain Yhdysvallat)
Kalifornian siviililain osa 1798.83 antaa Kaliforniassa asuville asiakkaillemme oikeuden pyytää ja saada meiltä kerran vuodessa maksutta tiedot henkilötiedoista, joita olemme saattaneet antaa kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin edeltävänä kalenterivuotena. Tarvittaessa nämä tiedot sisältävät luettelon jaettujen henkilötietojen luokista ja kaikkien sellaisten kolmansien osapuolten nimistä ja osoitteista, joiden kanssa tietoja on jaettu edeltävän kalenterivuoden aikana. Jos asut Kaliforniassa ja haluat esittää tällaisen pyynnön, käy tietosuojasivustossamme: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Kalifornian siviililain osa 1798.83 antaa Kaliforniassa asuville asiakkaillemme oikeuden pyytää ja saada meiltä kerran vuodessa maksutta tiedot henkilötiedoista, joita olemme saattaneet antaa kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin edeltävänä kalenterivuotena. Tarvittaessa nämä tiedot sisältävät luettelon jaettujen henkilötietojen luokista ja kaikkien sellaisten kolmansien osapuolten nimistä ja osoitteista, joiden kanssa tietoja on jaettu edeltävän kalenterivuoden aikana. Jos asut Kaliforniassa ja haluat esittää tällaisen pyynnön, käy tietosuojasivustossamme: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Tähän tietosuojalausuntoon tehtävät muutokset
Palvelumme saattavat muuttua aika ajoin ilman sinulle etukäteen annettavaa ilmoitusta. Siksi pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojalausuntoa aika ajoin. Kun päivitämme tätä tietosuojalausuntoa, päivitämme myös tietosuojalausunnon yläreunassa olevan päivämäärän. Suosittelemme tutustumaan säännöllisesti tietosuojalausunnon uusimpaan versioon. Uusi tietosuojalausunto tulee voimaan heti julkaisemisen jälkeen. Jos et hyväksy tarkistettua lausuntoa, sinun on muutettava asetuksiasi tai lopetettava palvelujen käyttö. Jatkamalla palvelujemme käyttöä kyseisten muutosten voimaantulon jälkeen kuittaat, että olemme tiedottaneet sinua uudesta tietosuojalausunnosta ja että hyväksyt sen päivitetyssä muodossa.
Palvelumme saattavat muuttua aika ajoin ilman sinulle etukäteen annettavaa ilmoitusta. Siksi pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojalausuntoa aika ajoin. Kun päivitämme tätä tietosuojalausuntoa, päivitämme myös tietosuojalausunnon yläreunassa olevan päivämäärän.
Suosittelemme tutustumaan säännöllisesti tietosuojalausunnon uusimpaan versioon.
Uusi tietosuojalausunto tulee voimaan heti julkaisemisen jälkeen. Jos et hyväksy tarkistettua lausuntoa, sinun on muutettava asetuksiasi tai lopetettava palvelujen käyttö. Jatkamalla palvelujemme käyttöä kyseisten muutosten voimaantulon jälkeen kuittaat, että olemme tiedottaneet sinua uudesta tietosuojalausunnosta ja että hyväksyt sen päivitetyssä muodossa.
Yhteystiedot Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausunnosta tai tavasta, jolla Philips käyttää henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa [email protected]. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus oman maasi tai alueesi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Alankomaat
Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausunnosta tai tavasta, jolla Philips käyttää henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa [email protected]. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus oman maasi tai alueesi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Alankomaat
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.