Philips Clean Home+ sovelluksella (”Sovellus”) voit ohjata, valvoa ja hallita Philipsin ilmanpuhdistimia ja robottipölynimureita (yhdessä ”Laitteet”) missä ja milloin tahansa (”Palvelut”).



Sovellusta ja Laitteita hallinnoi Philips Consumer Lifestyle B.V. tai jokin sen sisar- tai tytäryhtiöistä (”Philips”, ”me” tai me-sanan taivutusmuodot). Käsittelemme Sovelluksesta ja/tai Sovellukseen yhdistämistäsi Laitteista kerättyjä henkilötietoja.