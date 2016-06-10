Lumea IPL App

Tietosuojalausuntoa on muutettu viimeksi 18.10.2022.
Philips Lumea IPL -sovellus auttaa karvanpoistokäsittelyjen ja -tavoitteiden hallinnassa käytettäessä Lumea IPL -laitetta (”laite”) sekä tarjoaa mukautettuja neuvoja kauneudenhoitoon ja karvanpoistoon (”palvelut”).
Tämän tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa tietosuojakäytännöistämme palvelujemme käytön yhteydessä, mukaan lukien siitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja mitä niillä teemme, sekä omista oikeuksistasi.
Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan sovelluksen käsittelemiin henkilötietoihin, jotka ovat Philips Consumer Lifestyle B.V.:n tai sen kumppaneiden tai tytäryhtiöiden (”Philips”, ”me”, ”meidän” tai ”meitä”) hallinnassa.
Käsittelemme tietoja ja henkilötietoja, jotka on kuvattu jäljempänä, kun tarjoamme palvelujamme, mukaan lukien silloin, kun käytät sovellusta tai lataat tai asennat sen. Saatamme käsitellä näitä henkilötietoja suostumuksesi perusteella tai pyyntösi mukaisesti sopimuksen perusteella palvelujemme tuottamiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, mukauttamiseen, tukemiseen tai markkinointiin oikeutetun etumme mukaisesti tai meihin mahdollisesti sovellettavan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi. Jos et halua, että käsittelemme henkilötietojasi, et välttämättä voi käyttää palveluja.
Valitsemiesi asetusten mukaan saat tietoja sähköpostitse, push-ilmoituksina, sovellussisältönä ja sovellusviesteinä. Voimme myös yhdistää, pseudonymisoida, anonymisoida tai koota tietojasi mukauttamistarkoituksia varten.
Ennen kuin keräämme arkaluonteisia henkilötietoja, ilmoitamme siitä sinulle ja pyydämme siihen nimenomaista suostumustasi. Voit tallentaa valitsemasi kauneudenhoitoa ja karvanpoistoa koskevat tiedot turvallisesti tilillesi, jotta ne ovat helposti käytettävissä, jos asennat sovelluksen toiseen laitteeseen.
Käytämme tietojasi myös mukautetun kauneudenhoito- ja karvanpoistokokemuksen tarjoamiseen esimerkiksi räätälöityjen valmennusohjelmien, muistutusten ja muiden palvelujen kautta, jolloin tarjoamme pyytämäsi palvelut tekemämme sopimuksen nojalla. Koska kyse on kuitenkin arkaluonteisista henkilötiedoista, voimme tarjota tällaisia palveluja ainoastaan saatuamme nimenomaisen suostumuksesi tietojen käsittelyyn. Käsittelemme seuraavia tietoja:
Joidenkin sovelluksen sisäisten mukauttamispalvelujen tarjoamiseen käytetään koneoppimisalgoritmeja tai tekoälyä. Meillä on eettinen velvollisuus varmistaa, että algoritmien suorittamat palvelut toimivat mahdollisimman hyvin, jotta voimme estää epätarkkuuksia, puolueellisuutta, syrjintää ja muita oikeuksiisi ja vapauksiisi mahdollisesti kohdistuvia riskejä. Tämän toteuttamiseksi saatamme käsitellä joitakin antamiasi henkilötietoja palveluihin sisältyvien algoritmien kouluttamiseen sekä niiden tehokkuuden, tarkkuuden ja suorituskyvyn parantamiseen. Tietosi pseudonymisoidaan, muunnetaan koostemuotoon tai anonymisoidaan aina ennen kuin niitä käytetään tällaisessa koulutustarkoituksessa, ja varaamme oikeuden tehdä oikeutetun etumme mukaista tieteellistä tutkimusta algoritmien parantamiseksi varmistaen samalla, ettei tämä vaikuta negatiivisesti oikeuksiisi ja vapauksiisi. Jos henkilötietojasi ei ole mahdollista pseudonymisoida riittävällä tavalla, ilmoitamme siitä sinulle ja pyydämme nimenomaista suostumustasi henkilötietojesi käyttämiseen tällaisessa koulutus- ja kehittämistarkoituksessa.
Valitsemiesi asetusten mukaan saat tietoja sähköpostitse, push-ilmoituksina, sovellussisältönä ja sovellusviesteinä. Voimme myös yhdistää, pseudonymisoida, anonymisoida tai koota tietojasi mukauttamistarkoituksia varten.
Keräämiimme henkilötietoihin voivat sisältyä käyttäjänimi, nimi, sähköpostiosoite, maa, kieli, salasana ja demografiset tiedot, kuten sukupuoli (valinnainen). Lisäksi käsittelemme sovelluksen käyttötietoja, joita ovat esimerkiksi istunto-, kirjautumis- ja todennustiedot, ja käytämme niitä tilisi hallintaan. Lisätietoja siitä, miten Facebook käyttää tietoja, on sen tietosuojakäytännössä. Facebook saattaa käsitellä tällaisia tietoja muualla kuin asuinmaassasi, ja kyseisissä maissa henkilötietojen tietosuoja ei välttämättä ole asetuksen (EU) 2016/679 mukaisella riittävällä tasolla. Käytämme tilitietojasi tilisi luontiin ja hallintaan sekä mukautettujen palvelujen tarjoamiseen. Tilisi avulla voit kirjautua sovellukseen turvallisesti. Jos luot Philips-tilin sovellukseen kirjautumista varten, lähetämme sinulle käyttäjänimen ja salasanan vahvistavan tervetuloviestin, vastaamme kysymyksiisi sekä lähetämme palveluihin liittyviä ilmoituksia tai suoramarkkinointiviestejä, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Philips-tilisi kautta voit lisäksi tilata Philips-tuotteita tai -palveluja, osallistua kampanjoihin ja peleihin, osallistua Philips-kampanjaan liittyvään toimintaan yhteisöpalveluissa (esimerkiksi napsauttaa tykkäys- tai jakopainiketta) sekä osallistua tuotetestauksiin ja -kyselyihin.
Keräämme henkilötietojasi, kun luot tilin. Voit kirjautua sisään sovellukseen käyttämällä Philips-tiliä tai yhteisöpalvelun profiilia, kuten Apple-tiliä.
Jos kirjaudut palveluun yhteisöpalvelun kautta, todennusta varten keräämiimme henkilötietoihin voivat sisältyä julkinen perusprofiili (kuten profiilikuva, tunniste, sukupuoli, profiilin URL-osoite, syntymäaika, kotisivu ja sijainti) ja sähköpostiosoite. Siinä tapauksessa yhteisöpalvelun tarjoaja saattaa kerätä tietoja siitä, että käytät sovellusta ja kirjaudut sisään käyttäen yhteisöpalvelun tiliäsi. Katso käyttämäsi yhteisöpalvelun tietosuojalausunnosta (esim. Facebook, Google, Apple) lisätietoja sen tietosuojakäytännöistä.
Sovelluksen aiempiin versioihin oli mahdollista kirjautua Facebookin SDK:n kautta, jonka välityksellä Facebook pystyy käsittelemään seuraavia tietoja:
Keräämiimme henkilötietoihin voivat sisältyä käyttäjänimi, nimi, sähköpostiosoite, maa, kieli, salasana ja demografiset tiedot, kuten sukupuoli (valinnainen). Lisäksi käsittelemme sovelluksen käyttötietoja, joita ovat esimerkiksi istunto-, kirjautumis- ja todennustiedot, ja käytämme niitä tilisi hallintaan.
Lisätietoja siitä, miten Facebook käyttää tietoja, on sen tietosuojakäytännössä. Facebook saattaa käsitellä tällaisia tietoja muualla kuin asuinmaassasi, ja kyseisissä maissa henkilötietojen tietosuoja ei välttämättä ole asetuksen (EU) 2016/679 mukaisella riittävällä tasolla.
Käytämme tilitietojasi tilisi luontiin ja hallintaan sekä mukautettujen palvelujen tarjoamiseen. Tilisi avulla voit kirjautua sovellukseen turvallisesti. Jos luot Philips-tilin sovellukseen kirjautumista varten, lähetämme sinulle käyttäjänimen ja salasanan vahvistavan tervetuloviestin, vastaamme kysymyksiisi sekä lähetämme palveluihin liittyviä ilmoituksia tai suoramarkkinointiviestejä, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Philips-tilisi kautta voit lisäksi tilata Philips-tuotteita tai -palveluja, osallistua kampanjoihin ja peleihin, osallistua Philips-kampanjaan liittyvään toimintaan yhteisöpalveluissa (esimerkiksi napsauttaa tykkäys- tai jakopainiketta) sekä osallistua tuotetestauksiin ja -kyselyihin.
Antamalla suostumuksesi autat meitä parantamaan sovellusta ja liitettyjä tuotteita (sekä kehittämään uusia sinulle mukautettuja terveysratkaisuja) niiden tietojen perusteella, joita havainnoimme ja keräämme palvelujen käytön yhteydessä. Voimme myös käyttää näitä tietoja palvelujemme mukauttamiseen. Käsittelemiimme tietoihin sisältyvät sovelluksen käytön yhteydessä antamasi tiedot, mobiililaitteen tunnisteet, istunto- ja käyttötiedot, käyttöjärjestelmä, malli, verkon tiedot ja (peitetyt) IP-osoitteet sekä sovelluksen tiedot, kuten sovelluksen nimi, versio, käyttötiedot ja tapahtumat, vieraillut sivut ja istunnon tiedot. Saatamme käyttää evästeitä, tunnisteita ja/tai vastaavia tekniikoita sekä palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietoja meidän puolestamme antamiemme ohjeiden mukaisesti. Voimme yhdistää, pseudonymisoida, anonymisoida tai koota tietojasi tilasto-, analyysi- ja mukauttamistarkoituksiin. Lisätietoja on sovelluksen asetuksissa.
Antamalla suostumuksesi autat meitä parantamaan sovellusta ja liitettyjä tuotteita (sekä kehittämään uusia sinulle mukautettuja terveysratkaisuja) niiden tietojen perusteella, joita havainnoimme ja keräämme palvelujen käytön yhteydessä. Voimme myös käyttää näitä tietoja palvelujemme mukauttamiseen. Käsittelemiimme tietoihin sisältyvät sovelluksen käytön yhteydessä antamasi tiedot, mobiililaitteen tunnisteet, istunto- ja käyttötiedot, käyttöjärjestelmä, malli, verkon tiedot ja (peitetyt) IP-osoitteet sekä sovelluksen tiedot, kuten sovelluksen nimi, versio, käyttötiedot ja tapahtumat, vieraillut sivut ja istunnon tiedot. Saatamme käyttää evästeitä, tunnisteita ja/tai vastaavia tekniikoita sekä palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietoja meidän puolestamme antamiemme ohjeiden mukaisesti. Voimme yhdistää, pseudonymisoida, anonymisoida tai koota tietojasi tilasto-, analyysi- ja mukauttamistarkoituksiin. Lisätietoja on sovelluksen asetuksissa.
Käsittelemme mobiililaitteestasi kerättyjä tietoja ja käytämme palvelujen tarjoamiseen evästeitä, tunnisteita, pikselitunnisteita tai vastaavia tekniikoita (”evästeet”). Evästeiden avulla meidän on mahdollista tunnistaa mobiililaitteesi sekä kerätä tietoja ja henkilötietoja tämän tietosuojalausunnon mukaisesti. Käsittelemiimme tietoihin voivat sisältyä mobiililaitteesi tiedot (kuten yksilöivät tunnisteet, istunto- ja käyttötiedot, käyttöjärjestelmä, malli, operaattori, verkon tiedot ja IP-osoitteet) sekä sovelluksen tiedot (kuten sovelluksen nimi, versio, käyttötiedot ja tapahtumat, vieraillut sivut ja istunnon tiedot). Voimme myös tuoda näkyviin maakohtaista sisältöä (kuten paikallisella kielellä olevaa tietoa).
Jos tilaat markkinointiviestintää Philips-tuotteista, -palveluista, -tapahtumista ja -kampanjoista, jotka saattavat olla kiinnostavia omien asetustesi ja verkkotoimintasi perusteella, saatamme lähettää sinulle markkinointiviestintää sähköpostitse, puhelimitse ja muilla digitaalisilla kanavilla, kuten mobiilisovelluksen tai yhteisöpalvelujen kautta. Jotta voimme mukauttaa viestejä mieltymystesi mukaan ja tarjota sinulle henkilökohtaisen kokemuksen, saatamme analysoida ja yhdistellä henkilötietojasi. Voit peruuttaa näiden viestien tilauksen milloin tahansa.
Jos tilaat markkinointiviestintää Philips-tuotteista, -palveluista, -tapahtumista ja -kampanjoista, jotka saattavat olla kiinnostavia omien asetustesi ja verkkotoimintasi perusteella, saatamme lähettää sinulle markkinointiviestintää sähköpostitse, puhelimitse ja muilla digitaalisilla kanavilla, kuten mobiilisovelluksen tai yhteisöpalvelujen kautta. Jotta voimme mukauttaa viestejä mieltymystesi mukaan ja tarjota sinulle henkilökohtaisen kokemuksen, saatamme analysoida ja yhdistellä henkilötietojasi. Voit peruuttaa näiden viestien tilauksen milloin tahansa.
Saatamme kutsua sinut vastaamaan kyselyihin tai osallistumaan tutkimuksiin. Keräämiimme henkilötietoihin sisältyvät vastauksesi, jotka voivat koskea mielipidettäsi ja kokemustasi palvelujemme tai kolmansien osapuolten palvelujen käytöstä, sekä tiedot kauneudenhoito- ja karvanpoistotottumuksistasi tai muista terveyteesi liittyvistä aiheista. Voimme käsitellä kyselyistä saatuja tietojasi yhdessä sovelluksen käytön yhteydessä keräämiemme analyysitietojen kanssa. Tietojen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään käyttäjiä sekä parantamaan kauneudenhoitoon liittyviä Philipsin sovelluksia ja palveluja. Analysoimme ja kokoamme tietojasi ja vastauksiasi tätä tarkoitusta varten. Saatamme toteuttaa jotkin kyselyt tai tutkimukset nimettömästi, jolloin emme kerää mitään henkilötietoja. Saat kuitenkin jokaisen kyselyn tai tutkimuksen yhteydessä aina lisätietoja siitä, miten tietojasi käsitellään.
Saatamme pyytää sinulta palautetta Lumea-kokemuksestasi. Joissakin tapauksissa pyydämme sinulta lupaa julkaista nimesi ja palautteesi sovelluksessa muiden käyttäjien auttamista varten. Ellemme toisin ilmoita, pyydämme, että et lähetä tai luovuta meille mitään arkaluonteisia henkilötietoja (esimerkiksi henkilötunnuksia, rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai vakaumukseen, terveyteen, seksuaalisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen, biometrisiin tai geneettisiin ominaisuuksiin, rikostaustaan tai ammattiliittoon kuulumiseen liittyviä tietoja). Voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan palautteesi.
Voit tarjota meille tietoja, jotka liittyvät palvelujen käyttöösi, esimerkiksi vuorovaikutuksestasi Philipsin kanssa ja siitä, miten voimme ottaa sinuun yhteyttä, jotta voimme tarjota sinulle asiakastukea. Tuotamme ja tarjoamme palveluja, joihin sisältyvät asiakaspalvelun tarjoaminen ja palvelujen parantaminen, korjaaminen ja mukauttaminen. Käytämme tietojasi myös vastaamiseen sinulle, kun otat meihin yhteyttä.
Saatamme yhdistää henkilötietojasi, mukaan lukien tilitiedot, muut toimittamasi tiedot, laitteiden tiedot, evästeet, sijaintitiedot, tiedot, jotka on kerätty vuorovaikutuksestasi ja käytöstäsi Philipsin digitaalisissa kanavissa, kuten yhteisöpalveluissa, verkkosivustoilla, sähköpostissa, sovelluksissa ja liitetyissä tuotteissa, IP-osoite, evästeet, laitteita koskevat tiedot, napsauttamasi tai napauttamasi viestit, sijaintitiedot ja käyttämäsi sivustot. Valintojesi mukaan voimme analysoida yhdistettyjä tietojasi palvelujen tarjoamista varten, esimerkiksi antaaksemme tietoa karvanpoistokäsittelyistäsi sekä tarjotaksemme mukautettua sisältöä, viestejä ja vinkkejä tämän tietosuojalausunnon mukaisesti. Voimme myös käyttää tietoja parantaaksemme sovelluksen ja palvelujen sisältöä, toimivuutta ja käytettävyyttä sekä kehittääksemme uusia kaudenhoitoon liittyviä tuotteita ja palveluja.
Jos kirjoitat arvostelun tai arvioit sovellusta sovelluskaupassa, saatamme käsitellä näitä tietoja, jotta voimme vastata kommentteihisi ja kysymyksiisi sekä ymmärtää, millaisena koet sovelluksen käytön ja millainen yleiskäsitys sinulla on sovelluksesta ja brändistämme. Käytämme kyseisiä tietoja sovelluksen kehittämiseen entistä paremmaksi. Pystymme näkemään vain sovelluskaupan käyttäjänimen, arviointitiedot, kommentit ja muut sellaiset tiedot, jotka olet päättänyt jakaa kanssamme tai asettaa julkisesti saataville. Emme liitä tätä tietoa tilisi tunnistetietoihin emmekä muihin hallussamme oleviin sinua koskeviin tietoihin, ellet pyydä meitä tekemään niin. Jos tarvitset asiakastukea, saatamme käyttää tietojasi tapauksesi seurantaan ja voidaksemme opastaa sinua asiakastukiprosessissa tässä tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla.
Joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmä voi pyytää oikeuksia tietoihin, joita mobiililaite tarvitsee teknisistä syistä mutta joita Philips ei hallinnoi tai käytä. Emme kerää näihin käyttöoikeuksiin liittyviä tietoja, ellei niitä tarvita palvelujemme tarjoamiseen tämän tietosuojalausunnon mukaisesti.
Sovellus saattaa pyytää oikeutta käyttää mobiililaitteesi tallennusominaisuuksia, antureita tai muita toimintoja tai ominaisuuksia. Pyydämme käyttöoikeutta, kun se on ehdottoman välttämätöntä palvelujen tarjoamiseksi seuraavassa kuvatulla tavalla.
Voit estää tai perua nämä oikeudet milloin tahansa käyttöjärjestelmän asetuksissa.
Joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmä voi pyytää oikeuksia tietoihin, joita mobiililaite tarvitsee teknisistä syistä mutta joita Philips ei hallinnoi tai käytä. Emme kerää näihin käyttöoikeuksiin liittyviä tietoja, ellei niitä tarvita palvelujemme tarjoamiseen tämän tietosuojalausunnon mukaisesti.
Philips voi luovuttaa henkilötietosi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, liiketoimintakumppaneille tai muille kolmansille osapuolille tämän tietosuojalausunnon ja/tai sovellettavan lain mukaisesti. Kumppaniyhtiöt Voimme jakaa tietojasi muiden Philips-konserniin kuuluvien Philipsin yksiköiden kanssa. Jotkin Philipsin yksiköt voivat esimerkiksi auttaa meitä sovellusinfrastruktuurin tai yhteydenottojen hallinnassa. Tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ehdottomasti tarvitsevat niitä työtehtäviensä suorittamiseen. Palveluntarjoajat Käytämme myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka auttavat meitä tuottamaan, tarjoamaan, parantamaan, ymmärtämään, mukauttamaan, tukemaan ja markkinoimaan sovellustamme. Saatamme jakaa henkilötietosi seuraavien palveluntarjoajien kanssa: Muut kolmannet osapuolet Philips saattaa käyttää myös kolmansia osapuolia, jotka käsittelevät tietojasi tai henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Lue kolmansien osapuolten tietosuojalausunnot huolellisesti, koska niissä kuvataan palveluntarjoajien tietosuojakäytännöt, mukaan lukien kerättävien henkilötietojen tyypit ja se, miten tietoja käytetään, käsitellään ja suojataan. Jos Philips jakaa tietoja tai henkilötietoja sellaisen kolmannen osapuolen kanssa, joka käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa tästä sinulle ja/tai pyytää suostumuksesi sovellettavien lakien mukaisesti ennen henkilötietojesi jakamista. Philips voi myydä liiketoimintansa tai sen osan toiselle yritykselle. Tällainen omistajuuden siirto voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilötietojesi siirron liiketoiminnan ostavalle yritykselle. Philips voi vapaasti siirtää kaikki tietosuojalausuntoon kuuluvat oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa kumppanilleen fuusion, yritysoston, uudelleenjärjestelyn tai omaisuuden myynnin yhteydessä tai lain mukaisesti tai muulla tavoin, ja henkilötietosi saatetaan siirtää kumppanille, oikeudensaajalle tai uudelle omistajalle. Saatamme jakaa tietojasi julkisten ja valtionhallinnon viranomaisten kanssa, jos lainsäädäntö niin edellyttää tai jos se on välttämätöntä omien oikeuksiemme suojelemiseksi.
Philips vaatii palveluntarjoajiaan tarjoamaan henkilötiedoillesi riittävän tasoisen tietosuojan, joka vastaa omaa tasoamme. Vaadimme palveluntarjoajiamme käsittelemään henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, käyttämään vain vähimmäismäärän tietoja, jotka ne tarvitsevat tietyn palvelun tarjoamiseen, ja suojaamaan henkilötietosi.
Philips voi luovuttaa henkilötietosi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, liiketoimintakumppaneille tai muille kolmansille osapuolille tämän tietosuojalausunnon ja/tai sovellettavan lain mukaisesti.
Kumppaniyhtiöt
Voimme jakaa tietojasi muiden Philips-konserniin kuuluvien Philipsin yksiköiden kanssa. Jotkin Philipsin yksiköt voivat esimerkiksi auttaa meitä sovellusinfrastruktuurin tai yhteydenottojen hallinnassa. Tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ehdottomasti tarvitsevat niitä työtehtäviensä suorittamiseen.
Palveluntarjoajat
Käytämme myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka auttavat meitä tuottamaan, tarjoamaan, parantamaan, ymmärtämään, mukauttamaan, tukemaan ja markkinoimaan sovellustamme. Saatamme jakaa henkilötietosi seuraavien palveluntarjoajien kanssa:
Muut kolmannet osapuolet
Philips saattaa käyttää myös kolmansia osapuolia, jotka käsittelevät tietojasi tai henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Lue kolmansien osapuolten tietosuojalausunnot huolellisesti, koska niissä kuvataan palveluntarjoajien tietosuojakäytännöt, mukaan lukien kerättävien henkilötietojen tyypit ja se, miten tietoja käytetään, käsitellään ja suojataan.
Jos Philips jakaa tietoja tai henkilötietoja sellaisen kolmannen osapuolen kanssa, joka käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa tästä sinulle ja/tai pyytää suostumuksesi sovellettavien lakien mukaisesti ennen henkilötietojesi jakamista.
Philips voi myydä liiketoimintansa tai sen osan toiselle yritykselle. Tällainen omistajuuden siirto voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilötietojesi siirron liiketoiminnan ostavalle yritykselle. Philips voi vapaasti siirtää kaikki tietosuojalausuntoon kuuluvat oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa kumppanilleen fuusion, yritysoston, uudelleenjärjestelyn tai omaisuuden myynnin yhteydessä tai lain mukaisesti tai muulla tavoin, ja henkilötietosi saatetaan siirtää kumppanille, oikeudensaajalle tai uudelle omistajalle.
Saatamme jakaa tietojasi julkisten ja valtionhallinnon viranomaisten kanssa, jos lainsäädäntö niin edellyttää tai jos se on välttämätöntä omien oikeuksiemme suojelemiseksi.
Henkilötietojasi saatetaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipaikkoja tai jossa käytämme palveluntarjoajia. Käyttämällä palveluja suostut siihen, että tietoja siirretään (tarvittaessa) asuinmaasi ulkopuolelle maihin, joissa saattaa olla erilaiset tietosuojasäännöt kuin omassa maassasi. Tietyissä tapauksissa kyseisten muiden maiden tuomioistuimilla, lainvalvontaviranomaisilla, sääntelyviranomaisilla tai turvallisuusviranomaisilla saattaa olla oikeus käyttää henkilötietojasi.
Jos olet ETA-alueella, henkilötietojasi saatetaan siirtää kumppaneillemme tai palveluntarjoajillemme ETA:n ulkopuolisiin maihin, joiden Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tasoisen tietosuojan ETA:n standardien mukaisesti (näiden maiden luettelo on saatavilla täällä).
Siirroille ETAn alueelta maihin, joiden tasoa Euroopan komissio ei pidä riittävänä, kuten Yhdysvaltoihin, olemme toteuttaneet henkilötietojesi suojaamista varten riittävät toimenpiteet, esimerkiksi asiakkaiden, tavarantoimittajien ja liiketoimintakumppaneiden tietoja koskevat sitovat konsernin säännöt ja/tai Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet. Saat tiedot näistä toimenpiteistä napsauttamalla edellä olevaa linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä täällä.
Henkilötietojasi saatetaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipaikkoja tai jossa käytämme palveluntarjoajia. Käyttämällä palveluja suostut siihen, että tietoja siirretään (tarvittaessa) asuinmaasi ulkopuolelle maihin, joissa saattaa olla erilaiset tietosuojasäännöt kuin omassa maassasi. Tietyissä tapauksissa kyseisten muiden maiden tuomioistuimilla, lainvalvontaviranomaisilla, sääntelyviranomaisilla tai turvallisuusviranomaisilla saattaa olla oikeus käyttää henkilötietojasi.
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeellista tai sallittua sen mukaan, mihin tarkoituksiin ne hankittiin. Käytämme seuraavia ehtoja säilytysaikojen määrittämiseen: (i) aika, jona käytät sovellusta ja Palveluja, (ii) onko olemassa lakisääteinen velvoite, jota meidän on noudatettava, tai (iii) onko säilyttäminen suositeltavaa oikeudellisen asemamme takia (esimerkiksi sovellettavien vanhentumisaikoja, oikeudenkäyntejä tai säännösten mukaisia tutkimuksia koskevien säädösten osalta).
Jos haluat lähettää pyynnön, joka koskee meille aiemmin toimittamiesi henkilötietojen käyttämistä, oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, tai jos haluat lähettää pyynnön saada sähköisen kopion henkilötiedoistasi, jotta voit siirtää ne toiselle yritykselle (siinä määrin kuin sovellettava laki mahdollistaa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen), voit ottaa meihin yhteyttä täällä. Vastaamme sinulle sovellettavan lain puitteissa.
Ilmoita pyynnössäsi selkeästi, mitä henkilötietoja haluat meidän käyttävän, oikaisevan tai poistavan tai minkä henkilötietojen käsittelyä haluat rajoittaa tai vastustaa. Tietosuojasi varmistamiseksi voimme toteuttaa vain pyynnöt, jotka koskevat henkilötietoja, jotka liittyvät tiliisi, sähköpostiosoitteeseesi tai muihin sen tilisi tietoihin, joita käytät pyyntösi lähettämiseen, ja meidän tarvitsee ehkä vahvistaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön toteuttamista. Pyrimme vastaamaan pyyntöösi kohtuullisessa ajassa.
Kun käsittelemme tietojasi palvelujen tarjoamiseksi ehtojemme mukaisesti, emme välttämättä pysty tarjoamaan palveluja ilman tietojesi käsittelemistä. Kun tietojen käsittely perustuu oikeutettuihin etuihimme, varmistamme, että käsittely ei ole etusijalla yksityisyyden suojaasi ja etuihisi nähden. Kun tarvitsemme suostumuksesi, voit peruuttaa sen milloin tahansa vaikuttamatta käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.
Jos käytät näitä valintoja ja oikeuksia (tai joitakin niistä), et välttämättä voi enää käyttää palvelujamme tai niiden osia.
Suhtaudumme vakavasti velvollisuuteemme suojella Philipsin haltuun antamiasi tietoja vahingossa tapahtuvalta tai valtuuttamattomalta muuttamiselta, menetykseltä, väärinkäytöltä, luovutukselta tai käytöltä. Philips käyttää monia eri suojaustekniikoita ja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen. Käytämme tähän tarkoitukseen muun muassa käytönvalvontaa, palomuureja ja suojattuja yhteyskäytäntöjä.
Suhtaudumme vakavasti velvollisuuteemme suojella Philipsin haltuun antamiasi tietoja vahingossa tapahtuvalta tai valtuuttamattomalta muuttamiselta, menetykseltä, väärinkäytöltä, luovutukselta tai käytöltä. Philips käyttää monia eri suojaustekniikoita ja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen. Käytämme tähän tarkoitukseen muun muassa käytönvalvontaa, palomuureja ja suojattuja yhteyskäytäntöjä.
Palveluja ei ole tarkoitettu lapsille sovellettavan lain määritelmän mukaisesti, mutta Philipsin käytäntönä on kuitenkin noudattaa lakia, kun siinä vaaditaan vanhemman tai huoltajan suostumus ennen lasten henkilötietojen keräämistä, käyttämistä tai luovuttamista. Sitoudumme suojaamaan lasten yksityisyyttä, ja kannustamme vanhempia ja huoltajia valvomaan aktiivisesti lastensa verkon käyttöä ja kiinnostuksen kohteita.
Jos vanhempi tai huoltaja saa tietää, että hänen lapsensa on antanut meille henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, pyydämme ottamaan yhteyttä meihin täällä. Jos saamme tietää, että lapsi on antanut meille henkilötietojaan, poistamme kyseiset tiedot.
Palveluja ei ole tarkoitettu lapsille sovellettavan lain määritelmän mukaisesti, mutta Philipsin käytäntönä on kuitenkin noudattaa lakia, kun siinä vaaditaan vanhemman tai huoltajan suostumus ennen lasten henkilötietojen keräämistä, käyttämistä tai luovuttamista. Sitoudumme suojaamaan lasten yksityisyyttä, ja kannustamme vanhempia ja huoltajia valvomaan aktiivisesti lastensa verkon käyttöä ja kiinnostuksen kohteita.
Palvelumme saattavat muuttua aika ajoin ilman sinulle etukäteen annettavaa ilmoitusta. Siksi pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojalausuntoa aika ajoin. Kun päivitämme tätä tietosuojalausuntoa, päivitämme myös tietosuojalausunnon yläreunassa olevan päivämäärän. Suosittelemme tutustumaan säännöllisesti tietosuojalausunnon uusimpaan versioon.
Uusi tietosuojalausunto tulee voimaan heti julkaisemisen jälkeen. Jos et hyväksy tarkistettua lausuntoa, sinun on muutettava asetuksiasi tai lopetettava palvelujen käyttö. Jatkamalla palvelujemme käyttöä kyseisten muutosten voimaantulon jälkeen vahvistat saaneesi tiedon tietosuojalausunnon muutoksista.
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausunnosta tai tavasta, jolla Philips käyttää henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä meihin (mukaan lukien tietosuojavastaavaamme ja/tai edustajaamme) täällä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus oman maasi tai alueesi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Alankomaat
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