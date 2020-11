Lumea IPL App

Lumea IPL -sovellus tarjoaa palveluita, joiden avulla voit määrittää käsittelyaikataulun ja -tavoitteet, vastaanottaa muistutuksia, jotta pysyt käsittelyaikataulussa, saada henkilökohtaisia käyttövinkkejä edistymisesi perusteella ja seurata edistymistäsi ja Lumea-laitteen käyttöäsi, ja muita palveluja ("Palvelut") käyttäjille eri puolilla maailmaa. Tämän tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa tietosuojakäytännöistämme palvelujemme käytön yhteydessä, mukaan lukien siitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja mitä niillä teemme, sekä omista oikeuksistasi.



Lumea IPL -sovellus käyttää Lumea IPL -mobiilisovelluksen ("Sovellus") keräämiä tai käsittelemiä henkilötietoja.



Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan sovelluksen keräämiin tai käsittelemiin henkilötietoihin, jotka ovat Koninklijke Philips N.V.:n tai sen kumppaneiden tai tytäryhtiöiden (jäljempänä "Philips" tai "me") hallussa tai valvonnassa.



Lue myös evästekäytäntömme ja käyttöehtomme, joissa kuvataan ehdot, joiden mukaisesti käytät palvelujamme.

Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoituksiin?



Vastaanotamme tai keräämme henkilötietoja, jotka on kuvattu tarkemmin alla, kun tarjoamme palvelujamme, mukaan lukien silloin, kun käytät laitetta tai sovellusta, lataat tai asennat sovelluksen tai käytät palvelujamme. Saatamme käyttää näitä henkilötietoja pyytämiesi palvelujen toimittamiseen sopimuksen perusteella, palvelujemme tuottamiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, mukauttamiseen, tukemiseen ja markkinoimiseen oikeutetun etumme mukaisesti, tai meihin mahdollisesti sovellettavan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseen. Jos et halua, että keräämme tai käsittelemme henkilötietojasi, et välttämättä voi käyttää palveluja.



Arkaluonteiset henkilötiedot



Ennen kuin keräämme arkaluonteisia henkilötietoja, ilmoitamme tästä sinulle ja pyydämme tähän nimenomaista suostumustasi. Näihin tietoihin sisältyvät hiusten väri ja ihon sävy. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että tämä vaikuttaa ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.



Arkaluonteiset henkilötiedot



Pyydämme, että et lähetä etkä luovuta meille mitään arkaluonteisia henkilötietoja (esim. henkilötunnuksia, rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai vakaumukseen, terveyteen, biometrisiin tai geneettisiin ominaisuuksiin, rikostaustaan tai ammattiliittoon kuulumiseen liittyviä tietoja) sovelluksessa, sen kautta tai muulla tavoin.



Tilitiedot



Keräämme henkilötietojasi, kun luot tilin. Voit kirjautua sisään sovellukseen käyttämällä MyPhilips-tiliä tai yhteisöpalvelun profiilia. Keräämiimme henkilötietoihin voivat sisältyä käyttäjänimi, profiilikuva, nimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymäaika/ikä, maa, kieli, viimeisin twiitti, profiilin URL-osoite, yhteisöpalvelun profiili, sijainti ja salasana.



Kerättyjä henkilötietoja käytetään tilisi luontiin ja hallintaan. Tilisi avulla voit kirjautua sovellukseen turvallisesti. Jos luot MyPhilips-tilin sovellukseen kirjautumista varten, lähetämme sinulle tervetuloviestin, jossa vahvistetaan käyttäjänimi ja salasana, vastaamme kysymyksiisi, lähetämme palveluihin liittyviä ilmoituksia tai suoramarkkinointiviestejä, jos olet sallinut ne. MyPhilips-tilin avulla voit myös tilata Philips-tuotteita tai -palveluja, osallistua kampanjoihin tai peleihin, osallistua Philips-kampanjaan liittyvään toimintaan yhteisöpalveluissa (esimerkiksi napsauttaa tykkäys- tai jakopainiketta) sekä osallistua tuotetestauksiin ja -kyselyihin.



Facebook



Käytämme Facebook-kirjautumista, joten voit kirjautua sovellukseemme Facebook-tunnuksillasi. Philips kerää Facebook-tunnuksesi, nimesi, sähköpostiosoitteesi ja Facebook-tiliisi liittyvät kuvat. Sen lisäksi Facebook kerää tietyt tiedot, kun käytät Facebook-kirjautumista:



Määritystiedot: Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, SDK hallitsee käyttöoikeustietueen elinkaarta automaattisesti tekemällä ajoittain taustalla pyyntöjä.

Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, SDK hallitsee käyttöoikeustietueen elinkaarta automaattisesti tekemällä ajoittain taustalla pyyntöjä. Virhetiedot: SDK tallentaa virhetiedot myös SDK:n alustuksen aikana. Nämä tiedot voivat sisältää Facebookiin kirjautuneiden henkilöiden käyttäjätunnuksen.

SDK tallentaa virhetiedot myös SDK:n alustuksen aikana. Nämä tiedot voivat sisältää Facebookiin kirjautuneiden henkilöiden käyttäjätunnuksen. Lyhytaikaiset tiedot: SDK mittaa käyttäjien aktiivisuutta petosten ja väärinkäytön hallintaa varten. Nämä tiedot säilytetään vain vähän aikaa niiden osalta, jotka eivät ole kirjautuneet Facebookiin.



Lisätietoa siitä, miten Facebook käyttää tietoja, voit lukea palvelun tietosuojakäytännöstä (saatavilla verkossa seuraavassa osoitteessa: facebook.com/about/privacy).



Muut annetut tiedot



Nämä tiedot sisältävät hiustenvärin, ihon sävyn, ilmoitusasetukset, käsittelyhistorian, tavoitteet, Lumea-laitteen käytön ja vastaukset kyselyihin.



Kerättyjen tietojen avulla voit määrittää käsittelyaikataulun ja -tavoitteet sekä vastaanottaa muistutuksia, jotta pysyt käsittelyaikataulussa. Lisäksi saat henkilökohtaisia käyttövinkkejä edistymisesi perusteella ja voit seurata edistymistäsi ja Lumea-laitteen käyttöäsi. Teemme tämän lähettämällä push-ilmoituksia sovelluksessa tai sähköpostitse.



Evästeet



Käytämme evästeitä, tunnisteita tai vastaavia tekniikoita palvelujemme tuottamiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, ymmärtämiseen ja mukauttamiseen. Evästeiden avulla voimme tunnistaa mobiililaitteesi ja kerätä henkilötietosi, mukaan lukien yksilöivän käyttäjäkohtaisen laitenumerosi, mobiililaitteesi IP-osoitteen, käyttämäsi mobiiliselaimen tai käyttöjärjestelmän tyypin, istunto- ja käyttötiedot tai palvelukohtaiset suorituskykytiedot, jotka kertovat sovelluksen käytöstä.



Lisätietoja tässä sovelluksessa käytettävien evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytöstä on evästekäytännössämme.



Sijaintitiedot



Jos olet sallinut sijaintitietojesi käytön, saatamme kerätä mobiililaitteesi maantieteelliset sijaintitiedot. Voit milloin tahansa estää maantieteellisen sijainnin keräämisen sovelluksen tai mobiililaitteen asetuksissa.



Kun käytät tukisivun "Lähin Philips-jälleenmyyjä" ‑toimintoa, sinua pyydetään jakamaan sijaintitietosi Philipsin kanssa. Jos käytät sijaintiominaisuuksia, sinut ohjataan sijaintitietojesi perusteella sinua lähimpänä sijaitsevaan liikkeeseen tai maasi asiakaspalveluun.



Tapahtumatiedot



Jos maksat palveluistamme, saatamme vastaanottaa tietoja ja vahvistuksia, kuten maksukuitteja, muun muassa sovelluskaupoista tai muilta kolmansilta osapuolilta, jotka käsittelevät maksusi.



Asiakastuki



Saatat tarjota meille tietoja, jotka liittyvät palvelujen käyttöösi, esimerkiksi vuorovaikutuksestasi Philipsin kanssa ja siitä, miten voimme ottaa sinuun yhteyttä, jotta voimme tarjota sinulle asiakastukea. Tuotamme ja tarjoamme palveluja, joihin sisältyvät asiakaspalvelun tarjoaminen ja palvelujen parantaminen, korjaaminen ja mukauttaminen. Käytämme tietojasi myös sinulle vastaamiseen, kun otat meihin yhteyttä.



Yhdistetyt tiedot



Saatamme yhdistää henkilötietojasi, mukaan lukien tilitiedot, muut toimittamasi tiedot, evästeet, sijaintitiedot, tiedot, joka on kerätty vuorovaikutuksestasi ja käytöstäsi Philipsin digitaalisissa kanavissa, kuten yhteisöpalveluissa, verkkosivustoilla, sähköpostissa, sovelluksissa ja liitetyissä tuotteissa, IP-osoite, evästeet, laitteiden tiedot, napsauttamasi tai napauttamasi viestit, sijaintitiedot ja käyttämäsi sivustot.



Yhdistetyt tiedot analysoidaan ja niitä käytetään palveluiden tarjoamiseen, jotta voit määrittää käsittelyaikataulun ja -tavoitteet sekä vastaanottaa muistutuksia, jotta pysyt käsittelyaikataulussa. Lisäksi saat henkilökohtaisia käyttövinkkejä edistymisesi perusteella ja voit seurata edistymistäsi ja Lumea-laitteen käyttöäsi. Tietoja käytetään lisäksi sovelluksen, laitteen ja palvelujen sisällön, toimintojen ja käytettävyyden parantamiseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.



Jos tilaat markkinointiviestintää Philips-tuotteista, -palveluista, -tapahtumista ja -kampanjoista, jotka saattavat olla kiinnostavia omien asetuksiesi ja internetin käytön perusteella, saatamme lähettää sinulle markkinointiviestintää sähköpostitse, puhelimitse ja muun digitaalisen kanavan, kuten mobiilisovelluksen tai yhteisöpalvelun välityksellä. Jotta voimme mukauttaa viestejä mieltymystesi mukaan ja tarjota sinulle henkilökohtaisen kokemuksen, saatamme analysoida ja yhdistellä henkilötietojasi. Voit peruuttaa näiden viestien tilauksen milloin tahansa.



Oikeudet



Sovellus saattaa pyytää oikeutta käyttää puhelinta tai antureita (kuten kameraa, Wi-Fi-yhteyttä, geopaikannusta tai Bluetooth-yhteyttä) tai muita tietoja (kuten kuvia, kalenteria tai yhteystietoja).



Käytämme näitä tietoja ainoastaan, kun se on välttämätöntä palvelujen tarjoamisen kannalta, ja ainoastaan nimenomaisella suostumuksellasi.

Joissakin tapauksissa lupa on mobiililaitteen käyttöjärjestelmien tekninen edellytys. Siinä tapauksessa sovellus saattaa pyytää lupaa käyttää kyseisiä antureita tai tietoja, mutta tietoja ei kerätä, ellei se ole välttämätöntä sovelluspalvelun tarjoamisen kannalta, ja ne kerätään ainoastaan suostumuksellasi.

Keiden kanssa henkilötiedot jaetaan?



Philips voi luovuttaa henkilötietosi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, liiketoimintakumppaneille tai muille kolmansille osapuolille tämän tietosuojalausunnon ja/tai sovellettavan lain mukaisesti.



Palveluntarjoajat



Käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka auttavat meitä tuottamaan, tarjoamaan, parantamaan, ymmärtämään, mukauttamaan, tukemaan ja markkinoimaan palvelujamme.

Saatamme jakaa henkilötietosi seuraavien palveluntarjoajien kanssa:



IT- ja pilvipalvelujen tarjoajat



Nämä palveluntarjoajat toimittavat sovelluksen suorittamisen tai palvelujen tarjoamisen vaatimat laitteet, ohjelmistot, verkkoyhteydet, tallennustilan, siirtopalvelut ja/tai asiaankuuluvan tekniikan.



Philips vaatii palveluntarjoajiaan tarjoamaan henkilötiedoillesi riittävän tasoisen tietosuojan, joka vastaa omaa tasoamme. Vaadimme palveluntarjoajiamme käsittelemään henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, käyttämään vain vähimmäismäärän tietoja, jotka ne tarvitsevat tietyn palvelun tarjoamiseen, ja suojaamaan henkilötietosi.



Muut kolmannet osapuolet



Philips saattaa käyttää myös palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Lue niiden tietosuojalausunnot huolellisesti, koska niissä kuvataan palveluntarjoajien tietosuojakäytännöt, mukaan lukien kerättävien henkilötietojen tyypit ja se, miten tietoja käytetään, käsitellään ja suojataan.

Jos Philips jakaa henkilötietoja sellaisen kolmannen osapuolen kanssa, joka käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa tästä sinulle ja/tai pyytää suostumuksesi sovellettavien lakien mukaisesti ennen henkilötietojesi jakamista.



Philips voi myydä liiketoimintansa tai sen osan toiselle yritykselle. Tällainen omistajuuden siirto voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilötietojesi siirron liiketoiminnan ostavalle yritykselle. Philips voi vapaasti siirtää kaikki tietosuojalausuntoon kuuluvat oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa kumppanilleen fuusion, yritysoston, uudelleenjärjestelyn tai sen omaisuuden myynnin yhteydessä tai lain mukaisesti tai muulla tavoin, ja henkilötietosi saatetaan siirtää kumppanille, oikeudensaajalle tai uudelle omistajalle.



Kansainväliset siirrot



Henkilötietojasi saatetaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipaikkoja tai jossa käytämme palveluntarjoajia, ja käyttämällä palveluja suostut siihen, että tietoja siirretään (tarvittaessa) asuinmaasi ulkopuolelle maihin, joissa saattaa olla erilaiset tietosuojasäännöt kuin omassa maassasi. Tietyissä tapauksissa kyseisten muiden maiden tuomioistuimilla, lainvalvontaviranomaisilla, sääntelyviranomaisilla tai turvallisuusviranomaisilla saattaa olla oikeus käyttää henkilötietojasi.

Jos olet ETA:n alueella, henkilökohtaiset tietosi saatetaan siirtää kumppaneillemme tai palveluntarjoajillemme ETA:n ulkopuolisiin maihin, joiden Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tasoisen tietosuojan ETA:n standardien mukaisesti (näiden maiden luettelo on saatavilla täällä. Siirroille ETA:n alueelta maihin, joiden tasoa Euroopan komissio ei pidä riittävänä, kuten Yhdysvaltoihin, olemme toteuttaneet riittävät toimenpiteet, esimerkiksi asiakkaiden, tavarantoimittajien ja liiketoimintakumppaneiden tietoja koskevat sitovat konsernin säännöt ja/tai Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet, jotta henkilötietojasi suojataan. Saat tiedot näistä toimenpiteistä napsauttamalla edellä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@philips.com.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?



Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tämä on tarpeen tai sallittua sen mukaan, mihin tarkoituksiin ne hankittiin. Käytämme seuraavia ehtoja säilytysaikojen määrittämiseen: i) aika, jona käytät sovellusta ja palveluja, ii) onko olemassa lakisääteinen velvoite, jota meidän on noudatettava, tai iii) onko säilyttäminen suositeltavaa oikeudellisen asemamme takia (esimerkiksi sovellettavien vanhentumisaikoja, oikeudenkäyntejä tai säännösten mukaisia tutkimuksia koskevien säädösten osalta).

Käyttäjän päätösvalta ja oikeudet



Jos haluat lähettää pyynnön, joka koskee meille aiemmin toimittamiesi henkilötietojen käyttämistä, oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, tai jos haluat lähettää pyynnön saada sähköisen kopion henkilötiedoistasi, jotta voit siirtää ne toiselle yritykselle (siinä määrin kuin sovellettava laki mahdollistaa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen), voit ottaa yhteyttä osoitteeseen privacy@philips.com. Vastaamme sinulle sovellettavan lain puitteissa.



Ilmoita pyynnössäsi selkeästi, mitä henkilötietoja haluat meidän käyttävän, oikaisevan tai poistavan tai minkä henkilötietojen käsittelyä haluat rajoittaa tai vastustaa. Tietosuojasi varmistamiseksi voimme toteuttaa vain pyynnöt, jotka koskevat henkilötietoja, jotka liittyvät tiliisi, sähköpostiosoitteeseesi tai muihin sen tilisi tietoihin, joita käytät pyyntösi lähettämiseen, ja meidän voi olla tarpeen vahvistaa henkilöllisyytesi ennen pyynnön toteuttamista. Pyrimme vastaamaan pyyntöösi kohtuullisessa ajassa.



Huomaa, että jos käytät näitä valintoja ja oikeuksia (tai joitakin niistä), et välttämättä voi enää käyttää palvelujamme tai niiden osia.

Suojaamme henkilötietosi



Suhtaudumme vakavasti velvollisuuteemme suojella Philipsin haltuun antamiasi tietoja vahingossa tapahtuvalta tai valtuuttamattomalta muuttamiselta, menetykseltä, väärinkäytöltä, luovutukselta tai käytöltä. Philips käyttää monia eri suojaustekniikoita ja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen. Käytämme tähän tarkoitukseen muun muassa käytönvalvontaa, palomuureja ja suojattuja yhteyskäytäntöjä.



Erityistiedotus vanhemmille



Palveluja ei ole tarkoitettu lapsille sovellettavan lain määritelmän mukaisesti, mutta Philipsin käytäntönä on kuitenkin noudattaa lakia, kun siinä vaaditaan vanhemman tai huoltajan suostumus ennen lasten henkilötietojen keräämistä, käyttämistä tai luovuttamista. Sitoudumme suojaamaan lasten yksityisyyttä, ja kannustamme vanhempia ja huoltajia valvomaan aktiivisesti lastensa verkon käyttöä ja kiinnostuksen kohteita.



Jos vanhempi tai huoltaja saa tietää, että hänen lapsensa on antanut meille henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen privacy@philips.com. Jos saamme tietää, että lapsi on antanut meille henkilötietojaan, poistamme kyseiset tiedot.

Paikalliset erityistiedot: Kaliforniaa koskevat yksityisyydensuojatiedot (vain Yhdysvallat)



Kalifornian siviililain (Civil Code) kohdan 1798.83 mukaisesti Kalifornian osavaltiossa asuvilla asiakkailla on oikeus pyytää ja saada meiltä kerran vuodessa maksutta tiedot kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten edeltävän vuoden aikana (mahdollisesti) luovuttamistamme henkilötiedoista. Tarvittaessa nämä tiedot sisältävät luettelon jaettujen henkilötietojen luokista ja kaikkien sellaisten kolmansien osapuolten nimistä ja osoitteista, joiden kanssa tietoja on jaettu edeltävän kalenterivuoden aikana. Jos asut Kaliforniassa ja haluat esittää tällaisen pyynnön, käy tietosuojasivustollamme: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Tähän tietosuojalausuntoon tehtävät muutokset



Palvelumme saattavat muuttua aika ajoin ilman sinulle etukäteen annettavaa ilmoitusta. Tästä syystä pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojalausuntoa aika ajoin. Kun päivitämme tätä tietosuojalausuntoa, päivitämme myös tietosuojalausunnon yläreunassa olevan päivämäärän.



Suosittelemme tutustumaan säännöllisesti tietosuojalausunnon uusimpaan versioon.

Uusi tietosuojalausunto tulee voimaan heti sen julkaisemisen jälkeen. Jos et hyväksy tarkistettua lausuntoa, sinun on muutettava asetuksiasi tai lopetettava palvelujen käyttö. Jatkamalla palvelujemme käyttöä kyseisten muutosten voimaantulon jälkeen kuittaat, että olemme tiedottaneet sinua uudesta tietosuojalausunnosta ja että hyväksyt sen päivitetyssä muodossa.

Yhteystiedot



Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausunnosta tai tavasta, jolla Philips käyttää henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa privacy@philips.com. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus oman maasi tai alueesi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Alankomaat