Lumea IPL App

Philips voi luovuttaa henkilötietosi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, liiketoimintakumppaneille tai muille kolmansille osapuolille tämän tietosuojalausunnon ja/tai sovellettavan lain mukaisesti.





Kumppaniyhtiöt

Voimme jakaa tietojasi muiden Philips-konserniin kuuluvien Philipsin yksiköiden kanssa. Jotkin Philipsin yksiköt voivat esimerkiksi auttaa meitä sovellusinfrastruktuurin tai yhteydenottojen hallinnassa. Tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ehdottomasti tarvitsevat niitä työtehtäviensä suorittamiseen.

Palveluntarjoajat

Käytämme myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka auttavat meitä tuottamaan, tarjoamaan, parantamaan, ymmärtämään, mukauttamaan, tukemaan ja markkinoimaan sovellustamme. Saatamme jakaa henkilötietosi seuraavien palveluntarjoajien kanssa:





IT-, tutkimus- ja pilvipalvelujen tarjoajat. Nämä palveluntarjoajat toimittavat sovelluksen suorittamisen ja/tai palvelujen tarjoamisen vaatimat laitteet, ohjelmistot, verkkoyhteydet, tallennustilan, siirtopalvelut ja/tai asiaankuuluvan tekniikan.

Analyysipalvelujen tarjoajat. Nämä palveluntarjoajat toimittavat analyysien tekemisen ja palvelujen tarjoamisen vaatimat laitteet, ohjelmistot, verkkoyhteydet, tallennustilan, siirtopalvelut ja/tai asiaankuuluvan tekniikan.



Philips vaatii palveluntarjoajiaan tarjoamaan henkilötiedoillesi riittävän tasoisen tietosuojan, joka vastaa omaa tasoamme. Vaadimme palveluntarjoajiamme käsittelemään henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, käyttämään vain vähimmäismäärän tietoja, jotka ne tarvitsevat tietyn palvelun tarjoamiseen, ja suojaamaan henkilötietosi.



Muut kolmannet osapuolet

Philips saattaa käyttää myös kolmansia osapuolia, jotka käsittelevät tietojasi tai henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Lue kolmansien osapuolten tietosuojalausunnot huolellisesti, koska niissä kuvataan palveluntarjoajien tietosuojakäytännöt, mukaan lukien kerättävien henkilötietojen tyypit ja se, miten tietoja käytetään, käsitellään ja suojataan.



Jos Philips jakaa tietoja tai henkilötietoja sellaisen kolmannen osapuolen kanssa, joka käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa tästä sinulle ja/tai pyytää suostumuksesi sovellettavien lakien mukaisesti ennen henkilötietojesi jakamista.



Philips voi myydä liiketoimintansa tai sen osan toiselle yritykselle. Tällainen omistajuuden siirto voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilötietojesi siirron liiketoiminnan ostavalle yritykselle. Philips voi vapaasti siirtää kaikki tietosuojalausuntoon kuuluvat oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa kumppanilleen fuusion, yritysoston, uudelleenjärjestelyn tai omaisuuden myynnin yhteydessä tai lain mukaisesti tai muulla tavoin, ja henkilötietosi saatetaan siirtää kumppanille, oikeudensaajalle tai uudelle omistajalle.



Saatamme jakaa tietojasi julkisten ja valtionhallinnon viranomaisten kanssa, jos lainsäädäntö niin edellyttää tai jos se on välttämätöntä omien oikeuksiemme suojelemiseksi.