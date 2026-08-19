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    Koe kauneushoitolamaisen sileä iho kotioloissa jopa 5 vuoden ajan1

    Esittelyssä uusi Philips Lumea 9900 Pro

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  • AMBILIGHT tv

    AMBILIGHT tv

    Tämä muuttaa kaiken

    Lisätietoja
  • Parempaa elämänlaatua mielekkäillä innovaatioilla

    Parempaa elämänlaatua mielekkäillä innovaatioilla

    Tutustu innovatiivisiin, kestäviin ja laadukkaisiin hoitoratkaisuihimme

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Henkilökohtainen terveydenhoito

Terveempi elämä koko perheelle

Sonicare-sähköhammasharjat

Sähköhammasharjat

Sähköhammasharjat

Miesten sähköparranajokoneet

Parranajokoneet

Parranajokoneet

Lumea IPL

Lumea IPL

Lumea IPL

Rintapumput

Rintapumput

Ammattiterveydenhoito

Johtavaa tekniikkaa potilaiden hyödyksi

Tunnista riskitekijät ennaltaehkäisevää hoitoa varten

Potilasseuranta

Tunnista riskitekijät ennaltaehkäisevää hoitoa varten

Kuva kertoo enemmän

Ultraääni

Kuva kertoo enemmän

Integroidut diagnostiikkaratkaisut potilasterveyden tueksi

Diagnostinen ja kliininen informatiikka

Integroidut diagnostiikkaratkaisut potilasterveyden tueksi

Näe enemmän, hoida paremmin

Kuvantamiseen perustuva hoito

Näe enemmän, hoida paremmin

Hoitoa tukevia innovaatioita
Tuotteet, jotka auttavat jakamaan hoitotaakkaa
Philips Avent
Tuotteet, jotka auttavat jakamaan hoitotaakkaa

Tukea vauvanhoitoon

Aivan uudenlaista älykkyyttä
CT5300
Aivan uudenlaista älykkyyttä

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Suunniteltu kestämään.

Kestävät ratkaisut

Suunniteltu kestämään.

Philipsin tavoitteena on luoda innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita, jotka kestävät käyttöä – ja jotka on helppo kierrättää, kun niitä ei enää tarvita. Olemme soveltaneet tätä ajattelutapaa vuosien varrella monin eri tavoin, ja aiomme tehdä niin jatkossakin.

Valikoiman uudet tuotteet
Innovaatiomme

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Jatkuvilla kuukausittaisilla täydennyskäsittelyillä annetun hoitoaikataulun mukaan. 