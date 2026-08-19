Kestävät ratkaisut

Suunniteltu kestämään.

Philipsin tavoitteena on luoda innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita, jotka kestävät käyttöä – ja jotka on helppo kierrättää, kun niitä ei enää tarvita. Olemme soveltaneet tätä ajattelutapaa vuosien varrella monin eri tavoin, ja aiomme tehdä niin jatkossakin.