2 vuoden takuu
Tutustu innovatiivisiin, kestäviin ja laadukkaisiin hoitoratkaisuihimme
Terveempi elämä koko perheelle
Johtavaa tekniikkaa potilaiden hyödyksi
Kestävät ratkaisut
Suunniteltu kestämään.
Philipsin tavoitteena on luoda innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita, jotka kestävät käyttöä – ja jotka on helppo kierrättää, kun niitä ei enää tarvita. Olemme soveltaneet tätä ajattelutapaa vuosien varrella monin eri tavoin, ja aiomme tehdä niin jatkossakin.
Jatkuvilla kuukausittaisilla täydennyskäsittelyillä annetun hoitoaikataulun mukaan.