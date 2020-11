Philips-näytöt

Palkitun 49-tuumaisen kaarevan SuperWide-näytön kuvasuhde on 32:9, eli se on kuin kaksi täysikokoista ja tehokasta näyttöä samassa paketissa. Tuottavuutta parantavat ominaisuudet, kuten USB-C, esiin kääntyvä web-kamera ja Windows Hello, takaavat suorituskyvyn ja käytettävyyden.