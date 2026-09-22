2 vuoden takuu
QD OLED tarjoaa eloisat, luonnolliset värit, täydel...
This monitor introduces you to lightning-fast connectivity
Tutustu siihen, miten Philips-näytöt vähentävät energiankulutusta ja tehostavat materiaalien käyttöä PowerSensorin, LightSensorin ja A-energialuokan kaltaisilla ratkaisuilla.
Designed with everything you need for a collaborative remote workspace
Innovaatioita jokaisessa pikselissä
Mikä tekee Philips-näytöistä erilaisia?
Philips-näytöt tarjoavat eloisan kuvanlaadun, älykkäitä ominaisuuksia ja tyylikkään muotoilun – täydellinen valinta työhön tai kotiin. Nauti huippuluokan suorituskyvystä, helppokäyttöisyydestä ja kristallinkirkkaasta kuvanlaadusta joka päivä.
Philips-näytöt vastaavat nykypäivän dynaamisten ja monipuolisten ammattilaisten tarpeisiin laajalla valikoimalla innovatiivisia ratkaisuja, jotka on suunniteltu maksimoimaan tuottavuus, tarjoamaan luonnollisen kuvanlaadun, parantamaan hyvinvointia ja suojelemaan ympäristöä.
Philips-näyttöjen kotikäyttöön tarkoitettu valikoima tarjoaa käyttäjille monipuolisen ja laajan valikoiman näyttöjä, jotka ovat saaneet inspiraationsa nykypäivän eläväisistä ja monimuotoisista elämäntyyleistä.
Evnia on edistyksellinen ja innovatiivinen. Uraauurtavan ja osallistavan lähestymistapamme tavoitteena on luoda moderni tunnelma pelaamisen maailmaan sekä hyödyntää Philips-brändin kokemusta.
Optimoitu pk-yrityksille. Suunniteltu menestystä varten. Philips Monitorsilla ymmärrämme pk-yritysten ainutlaatuiset tarpeet.
TCO Certified Edge
Valitse TCO Certified -sertifioidut Philips-näytöt innovatiivisuuden, suorituskyvyn ja kestävän kehityksen vuoksi. Suunniteltu niille, jotka arvostavat laatua ja pienempää ympäristövaikutusta.
Philips-videoneuvottelunäyttö tarjoaa sujuvan, kaiken kattavan ratkaisun videopuheluihin. Integroitu verkkokamera, mikrofoni ja kaiuttimet takaavat täydellisen ääni- ja kuvatuen.
Tee työpisteestäsi selkeämpi ja työskentelystäsi tehokkaampaa Philipsin USB-C-telakointinäytöillä. Yksi kaapeli riittää: voit liittää kannettavan tietokoneesi ja samalla pidentää sen akun käyttöaikaa ilman erillisiä virtalähteitä.
Koe eloisat ja luonnolliset värit, täydellinen musta ja sulava liike Philipsin OLED- ja QD-OLED-näytöillä. Ne on suunniteltu tarjoamaan erinomainen kuvanlaatu ja mukaansatempaava katselukokemus.
Löydä apua tuotteen käyttöön hae käyttöoppaita katso parhaat vihjeet ja vinkit sekä löydä ratkaisuja ongelmatilanteisiin