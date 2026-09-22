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Saumaton osa päivääsi, niin kotona kuin työssä

Philips-näytöt

Saumaton osa päivääsi, niin kotona kuin työssä.

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QD OLED tarjoaa eloisat, luonnolliset värit, täydel...

OLED/QD OLED

OLED/QD OLED
OLED/QD OLED
QD OLED tarjoaa eloisat, luonnolliset värit, täydelliset mustan sävyt ja saumattoman liikkeen erinomaisen vasteajan ansiosta.
For Experience

For Experience

This monitor introduces you to lightning-fast connectivity

Matalan ympäristövaikutuksen näytöt | Philips

Matalan ympäristövaikutuksen näytöt | Philips

Tutustu siihen, miten Philips-näytöt vähentävät energiankulutusta ja tehostavat materiaalien käyttöä PowerSensorin, LightSensorin ja A-energialuokan kaltaisilla ratkaisuilla.

For Productivity

For Productivity

Designed with everything you need for a collaborative remote workspace

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Mikä tekee Philips-näytöistä erilaisia?

Innovaatioita jokaisessa pikselissä

Mikä tekee Philips-näytöistä erilaisia?

Philips-näytöt tarjoavat eloisan kuvanlaadun, älykkäitä ominaisuuksia ja tyylikkään muotoilun – täydellinen valinta työhön tai kotiin. Nauti huippuluokan suorituskyvystä, helppokäyttöisyydestä ja kristallinkirkkaasta kuvanlaadusta joka päivä.

Suosituimmat kategoriamme

Ammattilaiskäyttöön

Philips-näytöt vastaavat nykypäivän dynaamisten ja monipuolisten ammattilaisten tarpeisiin laajalla valikoimalla innovatiivisia ratkaisuja, jotka on suunniteltu maksimoimaan tuottavuus, tarjoamaan luonnollisen kuvanlaadun, parantamaan hyvinvointia ja suojelemaan ympäristöä.

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Ammattilaiskäyttöön
Kotikäyttöön

Kotikäyttöön

Philips-näyttöjen kotikäyttöön tarkoitettu valikoima tarjoaa käyttäjille monipuolisen ja laajan valikoiman näyttöjä, jotka ovat saaneet inspiraationsa nykypäivän eläväisistä ja monimuotoisista elämäntyyleistä.

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Pelikokoelma

Evnia on edistyksellinen ja innovatiivinen. Uraauurtavan ja osallistavan lähestymistapamme tavoitteena on luoda moderni tunnelma pelaamisen maailmaan sekä hyödyntää Philips-brändin kokemusta.

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Pelikokoelma
Näytöt

Miksi Philips-näytöt pk-yrityksille?

Optimoitu pk-yrityksille. Suunniteltu menestystä varten. Philips Monitorsilla ymmärrämme pk-yritysten ainutlaatuiset tarpeet.

Tutustu pk-yrityksille tarkoitettuihin näyttöihimme.
Takuu

TCO Certified Edge

Sitoutunut ympäristöön

Valitse TCO Certified -sertifioidut Philips-näytöt innovatiivisuuden, suorituskyvyn ja kestävän kehityksen vuoksi. Suunniteltu niille, jotka arvostavat laatua ja pienempää ympäristövaikutusta.

Tutustu TCO Certified -sertifioituihin näyttöihimme.

Videoneuvottelut

Philips-videoneuvottelunäyttö tarjoaa sujuvan, kaiken kattavan ratkaisun videopuheluihin. Integroitu verkkokamera, mikrofoni ja kaiuttimet takaavat täydellisen ääni- ja kuvatuen.

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Videoneuvottelut
Telakointiratkaisut

Telakointiratkaisut

Tee työpisteestäsi selkeämpi ja työskentelystäsi tehokkaampaa Philipsin USB-C-telakointinäytöillä. Yksi kaapeli riittää: voit liittää kannettavan tietokoneesi ja samalla pidentää sen akun käyttöaikaa ilman erillisiä virtalähteitä.

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OLED / QD-OLED

Koe eloisat ja luonnolliset värit, täydellinen musta ja sulava liike Philipsin OLED- ja QD-OLED-näytöillä. Ne on suunniteltu tarjoamaan erinomainen kuvanlaatu ja mukaansatempaava katselukokemus.

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OLED / QD-OLED
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