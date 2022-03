Aitoustarkistus

Puhelimen kameralla voi olla vaikeuksia skannata QR-koodia, jos kamera on vinossa tai sitä ei ole tarkennettu. Varmista, että kamera on samansuuntainen kuin pinta, jolla QR-koodi on. Jos pidät puhelinta liian lähellä tai liian kaukana, se ei skannaa QR-koodia. Kokeile pitää puhelinta kauempana ja siirtää sitä hitaasti lähemmäs QR-koodia.