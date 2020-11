Partahöylä on ehdottomasti tavallisin työkalu ihokarvojen ajamiseen vartalolta, mutta samalla myös huonoin. Se saa usein aikaan haavoja ja ihoärsytystä. Partahöylän terät saattavat osua suoraan ihoon. Näin syntyy pieniä, näkymättömiä ns. "mikrohaavoja", jotka aiheuttavat kutinaa ja punoitusta. Vartalotrimmerit on suunniteltu siten, että teräyksikkö ei koskaan joudu kosketukseen ihon kanssa. Lisäksi Philipsin vartalotrimmereissä on pyöristetyt kulmat ja hypoallergeeninen materiaali, jotka auttavat ehkäisemään trimmauksen aiheuttamaa ihoärsytystä.