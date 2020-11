Pienikin määrä lohtua on iso asia, kun lapsi vasta oppii tuntemaan suurta maailmaa. Anatomiset tuttimme lohduttavat vauvaasi luonnollisella tavalla—kaikissa kehitysvaiheissa. Lohdun tarve on hyvin lapsikohtaista, joten löydät laajasta valikoimastamme juuri sopivan tutin lapsellesi. Meillä on tutteja sekä vastasyntyneille että taaperoille, pimeässä hohtavia ja hengittäviä malleja. Lisäksi meillä on tarjolla suloisilla kuoseilla koristeltuja tutteja. Philips Avent -tutit tarjoavat hieman lohtua jokaiselle vauvalle.

1 Perustuu joulukuussa 2015 toteutettuun GemSeek-verkkokyselyyn, johon vastasi yli 9 000 lastenhoitotuotteita käyttävää naista.

*** 85 % kyselyyn vastanneista äideistä oli sitä mieltä, että tutti tuntuu pehmeämmältä kuin kahdeksan vastaavaa muiden johtavien merkkien mallia, riippumaton tutkimus, Yhdysvallat, helmikuu 2017.

** Yhdysvalloissa vuonna 2016 tehty kuluttajatesti, johon osallistui 112 äitiä.