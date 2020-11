Valmiina sinua varten



Korvat peittävät kuulokkeet, joissa on viilentävät korvakupit, nappikuulokkeet, joissa on sisäinen sykemittari, tai vesitiiviit aidosti langattomat kuulokkeet, joissa on UV-puhdistus. Mitä tarvitsetkin, urheilukuulokkeidemme avulla voit treenata entistä älykkäämmin ja kauemmin säästä riippumatta.