Aina turvallinen ja hauska. Lapsilukko

Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville ja niissä on 32 mm:n elementit, joiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 desibeliin. Vanhemmat voivat myös määrittää enimmäisäänenvoimakkuuden ja -toistoajan Philipsin Headphones-sovelluksesta. Voit rentoutua sillä välin, kun lapset pitävät hauskaa.