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Olohuone, jossa on Philips Ambilight TV

Ambilight TV

Televisio. Myytti. Legenda.

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Huippulaatua

OLED – Ambilight-televisio

OLED – Ambilight-televisio
OLED – Ambilight-televisio
Ainoa OLED-televisio, jossa on Ambilight. 4K-kuva. Dolby Vision. META 3.0 -näyttö. Elokuvamainen ääni. Tutustu OLED-televisioon, joka vie paljon kuvaruutua syvemmälle.
The Xtra – Ambilight-televisio

The Xtra – Ambilight-televisio

The Xtra tarjoaa 4K QD MiniLEDin, Ambilight Plussan, Dolby Atmosin ja 144 Hz VRR:n vaikuttavaan viihdekokemukseen.

The One – Ambilight-televisio

The One – Ambilight-televisio

Älä etsi enää. 4K QLED -älytelevisio Ambilightilla, Dolby Atmosilla ja 144 Hz VRR:llä seuraavan sukupolven pelaamiseen.

Olohuone, jossa on Philips Ambilight TV

Philipsin ainutlaatuinen innovaatio

Mikä on Ambilight-televisio?

Ensinäkemältä Ambilight TV saattaa vaikuttaa televisiolta, joka takana on valot. Ne, jotka kokeilevat sitä, ymmärtävät syyn: Ambilight TV:n reagoiva loiste muuttaa huoneet viidakoiksi ja sohvat avaruusaluksiksi. Kun kokeilet sitä kerran, käsityksesi televisiosta muuttuu täysin.

Lue lisää Ambilight TV:stä

Todellista eroa tekoälyn avulla

Ei enää asetusten säätämistä. Ambilight TV:n sisäinen P5 AI -järjestelmä optimoi kuvan, pelit ja Ambilightin siihen, mitä haluat katsella tai pelata – huoneen olosuhteiden mukaisesti – jotta kokemus on aina vaikuttava.

Lue lisää tekoälyominaisuuksista
Todellista eroa tekoälyn avulla
Philips TV olohuoneessa

Huipputason kuvanlaatu

Kaikki ominaisuudet uusimmista 4K Quantum Dot-, QD MiniLED- ja OLED-paneeleista elokuvatasoiseen Dolby Visioniin ja P5- ja P5 AI -sirujen käsittelykykyyn on suunniteltu tehostamaan pikseleitä ja herättämään kuvat eloon.

Mahtava ääni ilman säätöjä

Dolby Atmos -tilaäänen ja brittiläisten äänimaailman legendojen Bowers & Wilkinsin kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta Ambilight-televisioissa on selkeä, laaja ja voimakas äänimaisema saman tien.

Mahtava ääni ilman säätöjä
  • Olohuone, jossa on Philips Ambilight TV

    Smart TV

    Yksinkertaisesti älykäs

    Löydä nopeasti sisältöä suoratoistopalveluista. Liitä älylaitteita eri puolilta kotiasi. Ohjaa kaikkea äänikomennolla.

Mihin Ambilight TV sopii hyvin?

  • Elokuvat tuntuvat suuremmilta

    ”Onko olohuoneessani viidakko, vai onko olohuoneeni viidakko?” Älä hämmästy, vaikka kysyisit itseltäsi nämä ja muita epätodennäköisiä kysymyksiä, kun olet ottanut Ambilight TV:n käyttöösi.

  • Urheilu tulee lähemmäs

    Et ehkä tunne nurmen tuoksua, mutta Ambilight TV tuo ottelupäivän tapahtumat niin lähelle, että tuntuu melkein siltä.

  • Peleistä tulee todentuntuisia

    Olitpa kisaamassa radalla, jahtaamassa vampyyreita tai pelastamassa ihmiskuntaa, Ambilight TV tekee kaikesta vaikuttavampaa ja mukaansatempaavampaa.

Hallitse televisiotasi älylaitteellasi

Philips Smart TV App

Philips Smart TV -sovellus muuttaa älypuhelimesi tai tablettisi älykkääksi kaukosäätimeksi, jonka avulla voit helposti vaihtaa kanavia, säätää äänenvoimakkuutta, selata sovelluksia ja hienosäätää Ambilight-asetuksia.

Skannaa QR-koodi ladataksesi sovelluksen
Philips Smart TV App
Olohuone, jossa on Philips Ambilight TV

Philipsin soundbarit

Oletko valmis elokuvatasoiseen ääneen?

Jos haluat, että räjähdykset tuntuvat kylkiluissasi, tai että dialogi on kuuluu entistä selkeämpänä, mitä jos lisäisit soundbarin, joka on suunniteltu kuulostamaan ja näyttämään upealta Ambilight TV:n kanssa?

Tutustu soundbareihin

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