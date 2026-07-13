Philipsin soundbarit

Oletko valmis elokuvatasoiseen ääneen?

Jos haluat, että räjähdykset tuntuvat kylkiluissasi, tai että dialogi on kuuluu entistä selkeämpänä, mitä jos lisäisit soundbarin, joka on suunniteltu kuulostamaan ja näyttämään upealta Ambilight TV:n kanssa?