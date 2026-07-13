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Huippulaatua
The Xtra tarjoaa 4K QD MiniLEDin, Ambilight Plussan, Dolby Atmosin ja 144 Hz VRR:n vaikuttavaan viihdekokemukseen.
Älä etsi enää. 4K QLED -älytelevisio Ambilightilla, Dolby Atmosilla ja 144 Hz VRR:llä seuraavan sukupolven pelaamiseen.
Philipsin ainutlaatuinen innovaatio
Mikä on Ambilight-televisio?
Ensinäkemältä Ambilight TV saattaa vaikuttaa televisiolta, joka takana on valot. Ne, jotka kokeilevat sitä, ymmärtävät syyn: Ambilight TV:n reagoiva loiste muuttaa huoneet viidakoiksi ja sohvat avaruusaluksiksi. Kun kokeilet sitä kerran, käsityksesi televisiosta muuttuu täysin.
Ei enää asetusten säätämistä. Ambilight TV:n sisäinen P5 AI -järjestelmä optimoi kuvan, pelit ja Ambilightin siihen, mitä haluat katsella tai pelata – huoneen olosuhteiden mukaisesti – jotta kokemus on aina vaikuttava.
Kaikki ominaisuudet uusimmista 4K Quantum Dot-, QD MiniLED- ja OLED-paneeleista elokuvatasoiseen Dolby Visioniin ja P5- ja P5 AI -sirujen käsittelykykyyn on suunniteltu tehostamaan pikseleitä ja herättämään kuvat eloon.
Dolby Atmos -tilaäänen ja brittiläisten äänimaailman legendojen Bowers & Wilkinsin kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta Ambilight-televisioissa on selkeä, laaja ja voimakas äänimaisema saman tien.
Smart TV
Löydä nopeasti sisältöä suoratoistopalveluista. Liitä älylaitteita eri puolilta kotiasi. Ohjaa kaikkea äänikomennolla.
”Onko olohuoneessani viidakko, vai onko olohuoneeni viidakko?” Älä hämmästy, vaikka kysyisit itseltäsi nämä ja muita epätodennäköisiä kysymyksiä, kun olet ottanut Ambilight TV:n käyttöösi.
Et ehkä tunne nurmen tuoksua, mutta Ambilight TV tuo ottelupäivän tapahtumat niin lähelle, että tuntuu melkein siltä.
Olitpa kisaamassa radalla, jahtaamassa vampyyreita tai pelastamassa ihmiskuntaa, Ambilight TV tekee kaikesta vaikuttavampaa ja mukaansatempaavampaa.
Hallitse televisiotasi älylaitteellasi
Philips Smart TV -sovellus muuttaa älypuhelimesi tai tablettisi älykkääksi kaukosäätimeksi, jonka avulla voit helposti vaihtaa kanavia, säätää äänenvoimakkuutta, selata sovelluksia ja hienosäätää Ambilight-asetuksia.
Jos haluat, että räjähdykset tuntuvat kylkiluissasi, tai että dialogi on kuuluu entistä selkeämpänä, mitä jos lisäisit soundbarin, joka on suunniteltu kuulostamaan ja näyttämään upealta Ambilight TV:n kanssa?
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