2 vuoden takuu
Edistynein Lumea IPL -karvanpoistolaitteemme
Auttaa todistetusti takaamaan jopa 5 vuotta ammattilaistason sileyttä, myös herkille ihoalueille.
Takaa todistetusti useita vuosia ammattilaistason sileyttä säärille ja kasvoille.
Hellävarainen ja tehokas karvanpoistokäsittely ja erilliset lisäosat kehonosille.
Mikä on Lumea IPL?
Lumea IPL -laite hyödyntää kauneushoitoloissa kehitettyä IPL (Intense Pulse Light) -karvanpoistotekniikkaa ja tuottaa hellävaraisia valoimpulsseja, jotka stimuloivat karvat siirtymään lepovaiheeseen ja irtoamaan. Säännöllisellä käytöllä iho pysyy . karvattomana3
Koe pitkään kestävä sileys vain neljän helpon vaiheen avulla. Intuitiivisesti hallittava laite ja kumppanisovellus auttavat saavuttamaan halutut tulokset vaivatta.
Kyllä. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Philips Lumea IPL -laite on kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden ja ihotautilääkärien kanssa, ja sitä on testattu yli 3 000 käyttäjällä.
IPL-karvanpoisto toimii usean värisille ihokarvoille tummanvaaleasta pikimustaan ja soveltuu vaalean ja ruskean sävyisille ihoille.
Lumea IPL -laite on suunniteltu estämään ihokarvojen kasvu, jotta voit nauttia aidosti pitkäkestoisesta ja sileästä lopputuloksesta ilman huolta karvojen sisäänkasvusta tai sängestä. Unohda loputon ajelurutiini - Lumea-laitteen ansiosta ylläpitokäsittely kerran kuussa riittää.
Lumea IPL -laitteen ammattilaissalongeista peräisin oleva tekniikka tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon laserkarvanpoistolle. Hellävarainen ja tehokas laite takaa ammattilaistason tulokset mukavasti kotona – ja huomattavasti huokeampaan hintaan.
Ihokarvoja ei tarvitse enää repiä pois juurineen. Lumea IPL -tekniikka tarjoaa miellyttävämmän vaihtoehdon vahaamiselle vähentämällä karvankasvua luonnollisesti. Hellävaraiset valoimpulssit stimuloivat ihokarvat siirtymään lepovaiheeseen ja irtoamaan.
Lataa maksuton Philips Lumea IPL -sovellus, josta saat hyödyllisiä neuvoja, opastusta ja apua käsittelyjen ajoittamiseen. Sovelluksen avulla voit räätälöidä rutiinisi ja hyödyntää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla1.
Jokainen kehonosa on yksilöllinen – ja niin ovat myös lisäosamme. Mallista riippuen Lumea-laitteen mukana voi tulla esimerkiksi vartalolle, kasvoille, bikinialueelle tai kainaloille tarkoitettuja lisäosia. Ne on suunniteltu mukailemaan kehosi muotoja ja takaamaan hellävarainen ja turvallinen käsittely myös herk...
Me Philipsillä uskomme, että kauneutta ei pidä tavoitella ympäristön kustannuksella. Siksi käytämme ainoastaan paperipohjaisia pakkauksia ja valmistamme tuotteita, jotka on suunniteltu kestämään. Huolehdi sekä itsestäsi että planeetastamme hyvällä omallatunnolla 5 vuoden takuumme . avulla7
Löydä apua tuotteen käyttöön hae käyttöoppaita katso parhaat vihjeet ja vinkit sekä löydä ratkaisuja ongelmatilanteisiin
Käsittelyaikataulun mukaisilla kuukausittaisilla ylläpitokäsittelyillä.
markkinoiden johtavan tutkimuslaitoksen tutkimus vähittäismyynnin arvosta ja määrästä (12 kk) joulukuussa 2025 sekä määrästä (12 kk) 2010–2025 IPL-laitteiden luokassa.
perustuu säärikarvojen vähenemiseen 92 %:lla 12 käsittelykerran jälkeen
Mediaanitulos säärien alueella
Markkinoiden johtavan tutkimuslaitoksen tutkimus vähittäismyynnin arvosta ja määrästä (12 kk) joulukuussa 2025 sekä määrästä (12 kk) 2010–2025 IPL-laitteiden luokassa.
kainalot ja bikinialue
2 vuoden vakiotakuu + 3 vuoden laajennettu takuu, kun rekisteröidyt 60 päivän kuluessa osoitteessa Philips.com.