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Ihastu sileään ihoon

Lumea No 1 Product Feature Icon

Maailman johtava IPL-tuotemerkki – miljoonien rakastama1

Edistynein Lumea IPL -karvanpoistolaitteemme

Koe ainoa reaaliaikaista ääniopastusta tarjoava IPL-laite

Lumea 9900 Pro: ammattilaistason käsittelyyn
Lumea 9900 Pro: ammattilaistason käsittelyyn
Philips Lumea 9900 Pro on henkilökohtainen apulaisesi, jonka avulla voit nauttia ammattilaistason sileydestä jopa 5 vuoden ajan.
Lumea 9000: hellävaraiseen käsittelyyn

Lumea 9000: hellävaraiseen käsittelyyn

Auttaa todistetusti takaamaan jopa 5 vuotta ammattilaistason sileyttä, myös herkille ihoalueille.

Lumea 8000: kokonaisvaltaiseen käsittelyyn

Lumea 8000: kokonaisvaltaiseen käsittelyyn

Takaa todistetusti useita vuosia ammattilaistason sileyttä säärille ja kasvoille.

Lumea 7000: perustason käsittelyyn

Lumea 7000: perustason käsittelyyn

Hellävarainen ja tehokas karvanpoistokäsittely ja erilliset lisäosat kehonosille.

Mikä on Lumea IPL?

Lumea IPL -laite hyödyntää kauneushoitoloissa kehitettyä IPL (Intense Pulse Light) -karvanpoistotekniikkaa ja tuottaa hellävaraisia valoimpulsseja, jotka stimuloivat karvat siirtymään lepovaiheeseen ja irtoamaan. Säännöllisellä käytöllä iho pysyy . karvattomana3

Sileä iho on vain muutaman askeleen päässä1

Toimiiko Lumea IPL oikeasti?

Ihokarvojen määrä vähenee yli 80 prosentilla vain kahden käsittelykerran jälkeen4. Valotekniikkamme perustuu vuosien tutkimus- ja kehitystyöhön, ja yli 6 miljoonaa naista maailmanlaajuisesti on jo ottanut sen käyttöönsä5.

Pitkäkestoisen sileä iho

Miten Lumea IPL -laitetta käytetään?

Koe pitkään kestävä sileys vain neljän helpon vaiheen avulla. Intuitiivisesti hallittava laite ja kumppanisovellus auttavat saavuttamaan halutut tulokset vaivatta.

Onko Lumea IPL turvallinen käyttää?

Kyllä. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Philips Lumea IPL -laite on kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden ja ihotautilääkärien kanssa, ja sitä on testattu yli 3 000 käyttäjällä.

Kuva, joka näyttää mille karvan väreille ja ihonsävyille Lumea IPL sopii

Sopiiko Lumea IPL minulle?

IPL-karvanpoisto toimii usean värisille ihokarvoille tummanvaaleasta pikimustaan ja soveltuu vaalean ja ruskean sävyisille ihoille.

Miksi valita Philips Lumea IPL eikä…

  • Ihokarvojen ajelua?

    Lumea IPL -laite on suunniteltu estämään ihokarvojen kasvu, jotta voit nauttia aidosti pitkäkestoisesta ja sileästä lopputuloksesta ilman huolta karvojen sisäänkasvusta tai sängestä. Unohda loputon ajelurutiini - Lumea-laitteen ansiosta ylläpitokäsittely kerran kuussa riittää.

  • Laserointia kauneussalongissa?

    Lumea IPL -laitteen ammattilaissalongeista peräisin oleva tekniikka tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon laserkarvanpoistolle. Hellävarainen ja tehokas laite takaa ammattilaistason tulokset mukavasti kotona – ja huomattavasti huokeampaan hintaan.

  • Vahausta?

    Ihokarvoja ei tarvitse enää repiä pois juurineen. Lumea IPL -tekniikka tarjoaa miellyttävämmän vaihtoehdon vahaamiselle vähentämällä karvankasvua luonnollisesti. Hellävaraiset valoimpulssit stimuloivat ihokarvat siirtymään lepovaiheeseen ja irtoamaan.

Ota kaikki irti Lumea IPL -laitteestasi

Vaiheittaiset ohjeet ja tukea Philips Lumea IPL -sovelluksella

Lataa maksuton Philips Lumea IPL -sovellus, josta saat hyödyllisiä neuvoja, opastusta ja apua käsittelyjen ajoittamiseen. Sovelluksen avulla voit räätälöidä rutiinisi ja hyödyntää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla1.

Mukailee kehosi muotoja, hellä herkillä alueilla

Jokainen kehonosa on yksilöllinen – ja niin ovat myös lisäosamme. Mallista riippuen Lumea-laitteen mukana voi tulla esimerkiksi vartalolle, kasvoille, bikinialueelle tai kainaloille tarkoitettuja lisäosia. Ne on suunniteltu mukailemaan kehosi muotoja ja takaamaan hellävarainen ja turvallinen käsittely myös herk...

Pysy oikealla polulla

Helpota rutiinien hallintaa Lumea-sovelluksella. Se tarjoaa räätälöidyn aikataulun, älykkäät muistutukset ja hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla saavutat tavoitteesi helpommin.

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Pysy oikealla polulla
Philipsin vastuullisuuskuva, jossa tie kulkee metsän läpi

Ympäristö

Suunniteltu kestämään pitkään

Me Philipsillä uskomme, että kauneutta ei pidä tavoitella ympäristön kustannuksella. Siksi käytämme ainoastaan paperipohjaisia pakkauksia ja valmistamme tuotteita, jotka on suunniteltu kestämään. Huolehdi sekä itsestäsi että planeetastamme hyvällä omallatunnolla 5 vuoden takuumme . avulla7

Lisätietoja Lumea IPL -laitteesta

Lisää rutiiniisi

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Käsittelyaikataulun mukaisilla kuukausittaisilla ylläpitokäsittelyillä. 

  2. markkinoiden johtavan tutkimuslaitoksen tutkimus vähittäismyynnin arvosta ja määrästä (12 kk) joulukuussa 2025 sekä määrästä (12 kk) 2010–2025 IPL-laitteiden luokassa. 

  3. perustuu säärikarvojen vähenemiseen 92 %:lla 12 käsittelykerran jälkeen 

  4. Mediaanitulos säärien alueella 

  5. Markkinoiden johtavan tutkimuslaitoksen tutkimus vähittäismyynnin arvosta ja määrästä (12 kk) joulukuussa 2025 sekä määrästä (12 kk) 2010–2025 IPL-laitteiden luokassa. 

  6. kainalot ja bikinialue 

  7. 2 vuoden vakiotakuu + 3 vuoden laajennettu takuu, kun rekisteröidyt 60 päivän kuluessa osoitteessa Philips.com. 