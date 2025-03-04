Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    OLED 950 4K Ambilight TV
    arviot

    OLED+

    Upeaa näyttävyyttä

    • 65 tuumaa
      65 tuumaa
    • 77 tuumaa
      77 tuumaa

    Ohjevähittäishinta

    Tuote ei ole enää saatavana
    Näytä kaikki mallit

    Ainoa OLED-televisio, jossa on Ambilight

    Se, mitä jokainen OLED-televisio haluaisi olla. META 3.0 -paneelin syvät mustat ja eloisat värit, kirkas ääni, tekoälytoiminnot ja Ambilightin näyttävä valoshow. Tämä OLED-televisio muuttaa kaiken.

    Valitse vaihtoehto:
    • 65 tuumaa
      65 tuumaa
    • 77 tuumaa
      77 tuumaa
    Tuotteen vakiokuva Tuotekuva edestä

    OLED META 3.0

    Täydelliset mustat. Upea kirkkaus.

    OLED-televisioissa on verrattomat mustan sävyt. Uudessa META 3.0 -paneelissa on nyt myös suurempi enimmäiskirkkaus ja erittäin vähän häikäisyä. Värit näkyvät puhtaina ja eloisina myös valoisissa tiloissa. Lisäksi virrankulutus on 20 % pienempi.

    P5 AI -kaksoisjärjestelmä

    Edistynein suorittimemme

    Syvällä Ambilight-television sisällä P5 AI -kaksoisjärjestelmä tarkistaa jokaisen kohtauksen, säätää kuva- ja Ambilight-asetukset täydellisiksi, reagoi huoneen valaistusolosuhteisiin ja antaa sinulle kilpailuetua peleissä.

    Ambilight

    Ainutlaatuinen. Integroitu. Mukaansatempaava.

    Ambilight-television takaosan sisäänrakennetut LED-valot liikkuvat ruudulla näkyvän sisällön tahtiin, heijastavat värikästä valoa seinälle ja täyttävät huoneen ohjelman tunnelmalla. Kun kokeilet sitä kerran, et enää palaa vanhaan.

    Käyttöohje Tuotelehtinen
    Ominaisuuskuva

    P5 AI -kaksoiskuvajärjestelmän ansiosta kuva tuntuu aina todenmukaiselta

    Kuva, joka näyttää niin todelliselta, että voisit astua suoraan sen sisälle! Kaksois-P5-tekoälysirujen ansiosta uusimman ja kirkkaimman OLED-paneelin suorituskyky on paras mahdollinen: ne tekevät tarkennuksesta ja yksityiskohdista täydellisiä sekä optimoivat tunnelmavalaistuksen muutoksia. Oli ruudulla sitten kirkas urheilustadion tai tumma scifi-draama, näet kaiken upean selkeästi.

    Ominaisuuskuva

    Kaikenkattava peliratkaisu. Jännittävää pelaamista jokaiselle

    HDMI 2.1, 120 Hz:n natiivivirkistystaajuus sekä erittäin lyhyt viive. Pelasitpa sitten indie-pelejä tai suurimpia suosikkeja, tämä Ambilight TV on varusteltu kaikkiin tarpeisiisi! Voit lisäksi mukauttaa pelikokemusta Game Bar 2.0:n avulla ja yhdistää Bluetooth-ohjaimen pilvipelaamista varten. PC-pelaajat voivat myös nauttia 144 Hz:n VRR:stä HDMI-liitännän ansiosta.

    Ominaisuuskuva

    Lempiviihteesi Googlen avulla

    Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia mieltymystesi perusteella ja voit myös hallita katseluluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.

    Ominaisuuskuva

    Yhdistä mm. älykodin verkkoon ja ääniavustajaan

    Saumaton yhteensopivuus Matterin kanssa tarkoittaa, että voit integroida 4K Ambilight TV:n valmiiseen älykotiverkkoosi helposti. Kaukosäätimellä voi myös ohjata satelliitti- tai kaapelivastaanotinta tai käynnistää Google Assistantin. Televisio on yhteensopiva myös Alexa-laitteiden ja Apple AirPlayn kanssa.

    Philipsin soundbarit OLED-televisioiden kanssa

    Philipsin soundbarit

    Oletko valmis elokuvatasoiseen ääneen?

    OLED Ambilight -televisiot kuulostavat yhtä hyviltä kuin näyttävätkin. Jos kuitenkin haluat huonetta tärisyttäviä tehosteita ja erityisen selkeän dialogin, kokeile soundbaria, joka on suunniteltu toimimaan televisiosi kanssa.

    Tutustu Philips-soundbareihin

    Haluatko tietää lisää?

    Tutustu muihin OLED-televisioihin

    Vertaa

    Arviot

    Asiakaspalvelu ja -tuki

    Löydä apua tuotteen käyttöön hae käyttöoppaita katso parhaat vihjeet ja vinkit sekä löydä ratkaisuja ongelmatilanteisiin

    CustomerSupport

    Asiakastuen kotisivu

    Löydä kaikki asiakastuen aiheet ja paljon muuta

    MagnifyingGlass

    Etsi tuote

    Hae mallinumeron perusteella ja löydä tuotekohtaisia lisätietoja

    Clippin

    Osta varaosia ja lisätarvikkeita

    Löydä varaosia ja lisätarvikkeita tuotteeseesi

    Tutustu suosituimpiin Ambilight TV -malleihimme

    Vertaa
    OLED+
    OLED+
    Valitse laitemalli
    * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
    * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
    * Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
    * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
    * Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
    * Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
    * Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
    * Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
    * Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
    * Ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan.
    * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.
    * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. YouTube, OK Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
    * Apple TV -sovelluksen ja Apple TV+:n saatavuus saattaa vaihdella maan tai alueen mukaan. Tarkista Google Playn ja Apple Inc.:n tukisivut.
    * 144 Hz:n HDMI VRR, G-sync ja FreeSync ovat käytettävissä pelatessa tietokoneella, kun OLED TV:hen on muodostettu HDMI-yhteys
    * Matter/Control4: toiminto tulee saataville vuonna 2025 ohjelmistopäivityksen kautta.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ja iOS ovat Apple Inc.:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä. IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja siihen on myönnetty käyttölupa.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.