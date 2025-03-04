Mikä on Ambilight-TV? Miksi sinun pitäisi hankkia sellainen?
OLED-televisioissa on verrattomat mustan sävyt. Uudessa META 3.0 -paneelissa on nyt myös suurempi enimmäiskirkkaus ja erittäin vähän häikäisyä. Värit näkyvät puhtaina ja eloisina myös valoisissa tiloissa. Lisäksi virrankulutus on 20 % pienempi.
Syvällä Ambilight-television sisällä P5 AI -kaksoisjärjestelmä tarkistaa jokaisen kohtauksen, säätää kuva- ja Ambilight-asetukset täydellisiksi, reagoi huoneen valaistusolosuhteisiin ja antaa sinulle kilpailuetua peleissä.
Ambilight-television takaosan sisäänrakennetut LED-valot liikkuvat ruudulla näkyvän sisällön tahtiin, heijastavat värikästä valoa seinälle ja täyttävät huoneen ohjelman tunnelmalla. Kun kokeilet sitä kerran, et enää palaa vanhaan.
Kuva, joka näyttää niin todelliselta, että voisit astua suoraan sen sisälle! Kaksois-P5-tekoälysirujen ansiosta uusimman ja kirkkaimman OLED-paneelin suorituskyky on paras mahdollinen: ne tekevät tarkennuksesta ja yksityiskohdista täydellisiä sekä optimoivat tunnelmavalaistuksen muutoksia. Oli ruudulla sitten kirkas urheilustadion tai tumma scifi-draama, näet kaiken upean selkeästi.
HDMI 2.1, 120 Hz:n natiivivirkistystaajuus sekä erittäin lyhyt viive. Pelasitpa sitten indie-pelejä tai suurimpia suosikkeja, tämä Ambilight TV on varusteltu kaikkiin tarpeisiisi! Voit lisäksi mukauttaa pelikokemusta Game Bar 2.0:n avulla ja yhdistää Bluetooth-ohjaimen pilvipelaamista varten. PC-pelaajat voivat myös nauttia 144 Hz:n VRR:stä HDMI-liitännän ansiosta.
Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia mieltymystesi perusteella ja voit myös hallita katseluluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.
Saumaton yhteensopivuus Matterin kanssa tarkoittaa, että voit integroida 4K Ambilight TV:n valmiiseen älykotiverkkoosi helposti. Kaukosäätimellä voi myös ohjata satelliitti- tai kaapelivastaanotinta tai käynnistää Google Assistantin. Televisio on yhteensopiva myös Alexa-laitteiden ja Apple AirPlayn kanssa.
