Mikä on Ambilight-TV? Miksi sinun pitäisi hankkia sellainen?
Perinteisissä LED-televisioissa valo kulkee värisuodattimien läpi, mikä sumentaa kuvaa. QLED-televisiot ovat erilaisia. Niissä on kerros pienenpieniä nanokristalleja, jotka hohtavat, kun valo osuu niihin, ja tuottavat eloisat värit ja selkeän kuvan.
P5-siru analysoi täydellisen tarkasti jokaisen kuvan, tehostaa värejä, korostaa kontrastia, terävöittää yksityiskohtia, tasoittaa liikettä ja skaalaa lähteet upeaan 4K-laatuun.
Kurkista The One -television taakse, ja näet sisäänrakennetut LED-valot. Ne on synkronoitu täydellisesti ruudulla näkyvän sisällön kanssa heijastamaan värikästä valoa seinälle ja täyttämään huone ohjelman tunnelmalla – ja mullistamaan television katselu.
Integroidut LED-valot, jotka reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Ambilight muuttaa kaiken: kuvaruutu tuntuu suuremmalta ja ohjelmat mukaansatempaavammilta. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.
Eloisat värit. Huipputerävä kuva. Tätä lähemmäs täydellisyyttä on vaikea päästä. 4K (UHD) -tarkkuudella varustettu Ambilight TV mukautuu kaikkiin HDR-kuvamuotoihin. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.
Syvemmät yksityiskohdat. Uskomattoman eloisat värit. Realistiset ihonsävyt. Luonnollisen sulava liike huipputerävässä kuvassa. Kaikki tämä takaa, että tunnet olevasi toiminnan keskipisteessä. Uppoudu aivan uudenlaiseen aistielämykseen.
Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta voit tuntea kuin olisit itse ohjaajan penkillä. Jokainen kohtaus toistetaan elokuvateatterimaisen tarkkana aistejasi hellien. Katsoitpa sitten elokuvia, urheilua tai pelisisältöä, katselukokemus on nyt entistä todentuntuisempi.
DTS:X saa kaiken kuulostamaan uskomattoman todentuntuiselta, ja huonetilassa liikkuvan 3D-äänen ansiosta voit uppoutua entistäkin syvemmälle katselukokemukseen.
