    The One 4K Ambilight TV
    The One

    The One: tätä haluat katsella

    • 43 tuumaa
      43 tuumaa
    • 50 tuumaa
      50 tuumaa
    • 55 tuumaa
      55 tuumaa
    • 65 tuumaa
      65 tuumaa
    • 75 tuumaa
      75 tuumaa
    • 85 tuumaa
      85 tuumaa

    Näytä kaikki mallit

    The One, jossa on kaikki?

    Saa sitä tietysti epäillä, mutta The One -televisiossa on todellakin kaikki, mitä tarvitset. Upea 4K-kuva? Jep. QLED? Kyllä vain. Lisäksi P5-kuvajärjestelmä, seuraavan sukupolven peliominaisuudet ja Ambilight. Ja se on vasta alkua. Tutustu seuraavaan televisioosi.

    QLED-näyttö

    Käyttää nanokristalleja

    Perinteisissä LED-televisioissa valo kulkee värisuodattimien läpi, mikä sumentaa kuvaa. QLED-televisiot ovat erilaisia. Niissä on kerros pienenpieniä nanokristalleja, jotka hohtavat, kun valo osuu niihin, ja tuottavat eloisat värit ja selkeän kuvan.

    P5-kuvatekniikka

    Aitoa kuvaa

    P5-siru analysoi täydellisen tarkasti jokaisen kuvan, tehostaa värejä, korostaa kontrastia, terävöittää yksityiskohtia, tasoittaa liikettä ja skaalaa lähteet upeaan 4K-laatuun.

    Ambilight

    Ainutlaatuinen. Integroitu. Mukaansatempaava.

    Kurkista The One -television taakse, ja näet sisäänrakennetut LED-valot. Ne on synkronoitu täydellisesti ruudulla näkyvän sisällön kanssa heijastamaan värikästä valoa seinälle ja täyttämään huone ohjelman tunnelmalla – ja mullistamaan television katselu.

    Ainoa TV, jonka takana on integroidut valot

    Integroidut LED-valot, jotka reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Ambilight muuttaa kaiken: kuvaruutu tuntuu suuremmalta ja ohjelmat mukaansatempaavammilta. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.

    4K QLED takaa terävän kuvan ja eloisat värit

    Eloisat värit. Huipputerävä kuva. Tätä lähemmäs täydellisyyttä on vaikea päästä. 4K (UHD) -tarkkuudella varustettu Ambilight TV mukautuu kaikkiin HDR-kuvamuotoihin. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.

    Näe ero omin silmin – Philipsin P5-kuvajärjestelmä

    Syvemmät yksityiskohdat. Uskomattoman eloisat värit. Realistiset ihonsävyt. Luonnollisen sulava liike huipputerävässä kuvassa. Kaikki tämä takaa, että tunnet olevasi toiminnan keskipisteessä. Uppoudu aivan uudenlaiseen aistielämykseen.

    Dolby tuo elokuvateatterin kotiin

    Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta voit tuntea kuin olisit itse ohjaajan penkillä. Jokainen kohtaus toistetaan elokuvateatterimaisen tarkkana aistejasi hellien. Katsoitpa sitten elokuvia, urheilua tai pelisisältöä, katselukokemus on nyt entistä todentuntuisempi.

    DTS:X takaa vangitsevan 3D-äänielämyksen

    DTS:X saa kaiken kuulostamaan uskomattoman todentuntuiselta, ja huonetilassa liikkuvan 3D-äänen ansiosta voit uppoutua entistäkin syvemmälle katselukokemukseen.

    Philipsin soundbarit The One -televisioiden kanssa

    Philipsin soundbarit

    Oletko valmis elokuvatasoiseen ääneen?

    The One kuulostaa tietysti upealta saman tien. Jos kuitenkin haluat kylkiluita täristäviä tehosteita ja erityisen selkeän dialogin, kokeile soundbaria, joka on suunniteltu toimimaan televisiosi kanssa.

    Tutustu soundbariin

    * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
    * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
    * Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
    * Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
    * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
    * Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
    * Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
    * Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
    * Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
    * Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
    * TV:n ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan. Viimeisimmät tiedot saat asiakaspalvelusta.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ja iOS ovat Apple Inc.:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

