85PUS9000/12
The One: tätä haluat katsella
Kuvittele: Leffaillat kotona. Saumattomat peliliikkeet. Surround-ääni. Rajattomat Smart TV -mahdollisuudet. 4K Ambilight TV, joka virtaa ruudun ulkopuolelle. The One ei ole vain helppo käyttää; se on televisio, jossa on kaikki.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
4K Ambilight TV
Integroidut LED-valot, jotka reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Ambilight muuttaa kaiken: kuvaruutu tuntuu suuremmalta ja ohjelmat mukaansatempaavammilta. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.
Eloisat värit. Huipputerävä kuva. Tätä lähemmäs täydellisyyttä on vaikea päästä. 4K (UHD) -tarkkuudella varustettu Ambilight TV mukautuu kaikkiin HDR-kuvamuotoihin. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.
Syvemmät yksityiskohdat. Uskomattoman eloisat värit. Realistiset ihonsävyt. Luonnollisen sulava liike huipputerävässä kuvassa. Kaikki tämä takaa, että tunnet olevasi toiminnan keskipisteessä. Uppoudu aivan uudenlaiseen aistielämykseen.
Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta voit tuntea kuin olisit itse ohjaajan penkillä. Jokainen kohtaus toistetaan elokuvateatterimaisen tarkkana aistejasi hellien. Katsoitpa sitten elokuvia, urheilua tai pelisisältöä, katselukokemus on nyt entistä todentuntuisempi.
DTS:X saa kaiken kuulostamaan uskomattoman todentuntuiselta, ja huonetilassa liikkuvan 3D-äänen ansiosta voit uppoutua entistäkin syvemmälle katselukokemukseen.
Nauti vaativaakin pelaajaa miellyttävästä viiveettömästä pelikokemuksesta ja kuvasta. 144 Hz:n VRR, HDMI 2.1, erittäin lyhyt viive ja Freesync Premium tekevät pelaamisesta ennennäkemättömän sulavaa. Ambilightin pelitilan avulla voit uppoutua entistäkin syvemmälle toimintaan.
Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Matter Smart Home -yhteensopivuuden ansiosta integrointi valmiiseen älykotiverkkoon on saumatonta. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai äänellä painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla mikrofoniin. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää. Televisio on lisäksi yhteensopiva Google-älykaiuttimien ja Apple AirPlayn kanssa.
Koolla on väliä – erityisesti, kun television haluaa sulautuvan saumattomasti sisustukseen. Valitse näppärän pieni näyttö tai kotiteatteriin sopiva suurempi kuvaruutu. 43–75 tuuman monipuolisista kokovaihtoehdoista löydät varmasti mieleisesi.
Kuule jokainen vuorosana entistä tarkemmin. Äänen tehostuksen ansiosta voit säätää puheäänen voimakkuutta ilman, että taustaäänen voimakkuus muuttuu. Näin jokainen lause erottuu selkeämmin eikä yksikään tärkeä hetki mene ohi.
Tarkkaan harkittu kiertonivelteline auttaa säätämään katselukulmaa ja vähentämään heijastumia. Lounge-tila täydentää huoneen valaistusta. Kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista, pakkaus on FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja ohjemateriaalit on painettu paperille. Taattua Philips Ambilight TV -laatua.
Ambilight
Kuva/näyttö
Näytön tulotarkkuus
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
Smart TV
Smart TV -ominaisuudet
Multimediasovellukset
Ääni
Liitännät
Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet
EU:n energiakortti
Virta
Lisätarvikkeet
Muotoilu
Mitat
