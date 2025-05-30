Hakuehdot

    The One: tätä haluat katsella
      Energy Label Europe E Energiamerkintä
      Saat lisätietoja lataamalla: Energiamerkintä (PDF 203.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      85PUS9000/12

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      The One: tätä haluat katsella

      Kuvittele: Leffaillat kotona. Saumattomat peliliikkeet. Surround-ääni. Rajattomat Smart TV -mahdollisuudet. 4K Ambilight TV, joka virtaa ruudun ulkopuolelle. The One ei ole vain helppo käyttää; se on televisio, jossa on kaikki.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Saatavilla:

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki QLED-TV

      The One
      The One

      4K Ambilight TV

      The One: tätä haluat katsella

      • 215 cm (85") AMBILIGHT tv
      • 120 Hz:n 4K QLED
      • P5-kuvatekniikka
      • Dolby Vision ja Dolby Atmos
      Ainoa TV, jonka takana on integroidut valot

      Ainoa TV, jonka takana on integroidut valot

      Integroidut LED-valot, jotka reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Ambilight muuttaa kaiken: kuvaruutu tuntuu suuremmalta ja ohjelmat mukaansatempaavammilta. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.

      4K QLED takaa terävän kuvan ja eloisat värit

      4K QLED takaa terävän kuvan ja eloisat värit

      Eloisat värit. Huipputerävä kuva. Tätä lähemmäs täydellisyyttä on vaikea päästä. 4K (UHD) -tarkkuudella varustettu Ambilight TV mukautuu kaikkiin HDR-kuvamuotoihin. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.

      Näe ero omin silmin – Philipsin P5-kuvajärjestelmä

      Näe ero omin silmin – Philipsin P5-kuvajärjestelmä

      Syvemmät yksityiskohdat. Uskomattoman eloisat värit. Realistiset ihonsävyt. Luonnollisen sulava liike huipputerävässä kuvassa. Kaikki tämä takaa, että tunnet olevasi toiminnan keskipisteessä. Uppoudu aivan uudenlaiseen aistielämykseen.

      Dolby tuo elokuvateatterin kotiin

      Dolby tuo elokuvateatterin kotiin

      Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta voit tuntea kuin olisit itse ohjaajan penkillä. Jokainen kohtaus toistetaan elokuvateatterimaisen tarkkana aistejasi hellien. Katsoitpa sitten elokuvia, urheilua tai pelisisältöä, katselukokemus on nyt entistä todentuntuisempi.

      DTS:X takaa vangitsevan 3D-äänielämyksen

      DTS:X takaa vangitsevan 3D-äänielämyksen

      DTS:X saa kaiken kuulostamaan uskomattoman todentuntuiselta, ja huonetilassa liikkuvan 3D-äänen ansiosta voit uppoutua entistäkin syvemmälle katselukokemukseen.

      Vie pelaaminen uudelle tasolle

      Vie pelaaminen uudelle tasolle

      Nauti vaativaakin pelaajaa miellyttävästä viiveettömästä pelikokemuksesta ja kuvasta. 144 Hz:n VRR, HDMI 2.1, erittäin lyhyt viive ja Freesync Premium tekevät pelaamisesta ennennäkemättömän sulavaa. Ambilightin pelitilan avulla voit uppoutua entistäkin syvemmälle toimintaan.

      Titan-käyttöjärjestelmästä löydät etsimäsi helposti

      Titan-käyttöjärjestelmästä löydät etsimäsi helposti

      Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.

      Helppo yhteys älykotiverkkoon

      Helppo yhteys älykotiverkkoon

      Matter Smart Home -yhteensopivuuden ansiosta integrointi valmiiseen älykotiverkkoon on saumatonta. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai äänellä painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla mikrofoniin. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää. Televisio on lisäksi yhteensopiva Google-älykaiuttimien ja Apple AirPlayn kanssa.

      Kokoja jokaiseen tarpeeseen

      Kokoja jokaiseen tarpeeseen

      Koolla on väliä – erityisesti, kun television haluaa sulautuvan saumattomasti sisustukseen. Valitse näppärän pieni näyttö tai kotiteatteriin sopiva suurempi kuvaruutu. 43–75 tuuman monipuolisista kokovaihtoehdoista löydät varmasti mieleisesi.

      Äänen tehostus selkeyttää puhetta

      Kuule jokainen vuorosana entistä tarkemmin. Äänen tehostuksen ansiosta voit säätää puheäänen voimakkuutta ilman, että taustaäänen voimakkuus muuttuu. Näin jokainen lause erottuu selkeämmin eikä yksikään tärkeä hetki mene ohi.

      Eurooppalaista muotoilua

      Tarkkaan harkittu kiertonivelteline auttaa säätämään katselukulmaa ja vähentämään heijastumia. Lounge-tila täydentää huoneen valaistusta. Kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista, pakkaus on FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja ohjemateriaalit on painettu paperille. Taattua Philips Ambilight TV -laatua.

      Tekniset tiedot

      • Ambilight

        Ambilight-ominaisuudet
        • Ambilight FTI -animaatio
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Pelitila
        • Odotusvalotila
        • Aamuherätys
        • Mukautuu seinän väriin
        Ambilight-versio
        3 sivulla

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (tuuma)
        85  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        215  cm
        Näyttö
        4K Ultra HD QLED
        Näytön resoluutio
        3840 x 2160 p
        Natiivivirkistystaajuus
        120  Hz
        Kuvatekniikka
        P5 Perfect -kuvajärjestelmä
        Kuvanparannus
        • Calman
        • Calman Autocal -valmius ja manuaalinen kalibrointi
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Peli
        • HDR10+-yhteensopiva
        • Kotiteatteri
        • Sisäinen MEMC/FRC
        • Micro Dimming Pro
        • Näyttö
        • Elokuva
        • Oma asetus
        • Ultra Resolution
        Vaihteleva virkistystaajuus
        144 Hz

      • Näytön tulotarkkuus

        Tarkkuus – virkistystaajuus
        • 576p – 50 Hz
        • 640x480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalivoimakkuuden ilmaisin
        Kyllä
        Teksti-tv
        1000 sivun Hyperteksti-tv
        HEVC-tuki
        Kyllä

      • Smart TV

        SmartTV-sovellukset*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • NFT-sovellus*
        • YouTube
        käyttöjärjestelmä
        TITAN-käyttöjärjestelmä
        Muistin koko (Flash)*
        8 Gt

      • Smart TV -ominaisuudet

        Vuorovaikutteinen televisio
        HbbTV
        Ääniavustaja*
        • Amazon Alexa (kiinteä)
        • Google Home -yhteensopiva
        • Kaukosäädin ja mikrofoni
        Älykotikokemus
        • Control4
        • MATTER
        • Apple Home -yhteensopiva
        Peliohjauspalkki
        Gamebar 2.0
        TTS-tuki
        Kyllä

      • Multimediasovellukset

        Toistettavat videotiedostot
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Toistettavat musiikkitiedostot
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstitysmuodon tuki
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Toistettavat kuvatiedostot
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ääni

        Audio
        2.1-kanava
        Lähtöteho (RMS)
        50 W
        Kaiutinkokoonpano
        2 koko äänialueen kaiutinta, 10 W + 30 W:n subwoofer
        Koodekki
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Äänenparannus
        • All Sound -tyyli
        • AVL-tila
        • Bassotehostus
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Taajuuskorjain
        • Kuuloprofiili
        • Yötila
        • Huoneen kalibrointi
        • Äänen tehostus
        Kuulokeominaisuudet
        Dolby Atmos kuulokkeille
        Äänimoottori
        IntelliSound
        Pääkaiutin
        Koko äänialueen bassorefleksikaiutin (FR01A+)
        Bassokaiutin
        4 passiivielementin Triple Ring -kaiutin

      • Liitännät

        HDMI-liitäntöjen määrä
        4
        HDMI-ominaisuudet
        • 4K
        • ARC (Audio Return Channel)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Toisto yhdellä painikkeella
        • Kaukosäätimen infrapunaliitäntä
        • Järjestelmän äänensäätö
        • Järjestelmän valmiustila
        USB-liitäntöjen lukumäärä
        2
        Langaton yhteys
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista
        • Bluetooth 5.2
        • Apple AirPlay -yhteensopiva
        HDCP 2.3
        Kaikissa HDMI-liitännöissä
        HDMI ARC
        Kyllä, HDMI2
        HDMI 2.1 -ominaisuudet
        eARC (HDMI 2)

      • Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

        Pelaaminen
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10+-yhteensopiva
        • HLG

      • EU:n energiakortti

        SDR:n energialuokka
        E
        HDR:n energialuokka
        G
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        n.a
        Verkon valmiustila
        2,0  W
        Käytetty paneelitekniikka
        QLED LCD

      • Virta

        Verkkovirta
        AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        alle 0,3 W
        Virransäästöominaisuudet
        • Automaattinen virrankatkaisuajastin
        • Eco-tila
        • Valosensori
        • Kuvanmykistys (radio)

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • 2 AAA-paristoa
        • Laki- ja turvallisuusesite
        • Virtajohto
        • Pikaopas
        • Pöytäjalusta
        • Kaukosäädin

      • Muotoilu

        Television värit
        Muovinen siniharmaa reunus
        Jalustamalli
        Hiilenharmaa muovinen keskijalusta

      • Mitat

        Kahden jalustan välimatka
        805  mm
        Sopii seinätelineeseen
        600 x 400 mm
        TV ilman jalustaa (L x K x S)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        TV ja jalusta (L x K x S)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Pahvilaatikko (L x K x S)
        2 080 x 1 250 x 245 mm
        TV:n paino ilman jalustaa
        54 kg
        TV:n ja jalustan paino
        56 kg
        Paino pakattuna
        68 kg

      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
      • TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
      • Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
      • Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
      • Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
      • TV:n ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan. Viimeisimmät tiedot saat asiakaspalvelusta.
      • *Apple, AirPlay ja Apple Home ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä.
