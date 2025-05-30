Helppo yhteys älykotiverkkoon

Matter Smart Home -yhteensopivuuden ansiosta integrointi valmiiseen älykotiverkkoon on saumatonta. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai äänellä painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla mikrofoniin. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää. Televisio on lisäksi yhteensopiva Google-älykaiuttimien ja Apple AirPlayn kanssa.