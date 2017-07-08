TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tunnelmakuva
  • Yksi tuotekuva
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tunnelmakuva

Tuotanto lopetettu

PulseReliefLangaton elektroterapia

PR3840/00

3.7

| (48) Arviot

Lievittää todistetusti kipua*

Valitettavasti Philips PulseRelief ei ole enään myynnissä. Jos olet aikaisemmin ostanut tuotteen ja tarvitset lisää elektrodeja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tuotteeseen liitettyä sovellusta, "Philips Treatment", ei enään päivitetä ja se ei tule enään toimimaan. Jos olet jo PulseRelief-käyttäjä ja sinulla on kysymyksiä sovelluksesta tai tuotteesta, voit ottaa meihin yhteyttä.

Näytä kaikki edut

Langaton kivunlievitys, ohjaus sovelluksella

Lievittää todistetusti kipua*

  • Ohjaus sovelluksella

  • 15 TNS- ja 5 EMS-ohjelmaa

  • 60 tehotasoa

  • iOS- ja Android-yhteensopiva

Ohjaa hoitoa iOS- tai Android-laitteella

Ohjaa hoitoa iOS- tai Android-laitteella

Hoitoa voi ohjata Bluetooth Low Energy -tekniikalla iOS- tai Android-laitteesta (tarkista yhteensopivuus teknisistä tiedoista). Voit siis jatkaa päivittäisiä toimiasi PulseReliefin käytön aikana ilman hankalia johtoja, jotka hankaloittavat liikkumista.

20 hoito-ohjelmaa ja 60 tehotasoa

PulseRelief tarjoaa useita erilaisia hoito-ohjelmia. Monipuolisessa laitteessa on 15 TNS (Transcutaneous electrical nerve stimulation, transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio)- ja 5 EMS (electrical muscle stimulation, sähköinen lihasstimulaatio) -ohjelmaa. TNS-ohjelmilla voi lievittää lievää tai keskivaikeaa kroonista tuki- ja liikuntaelinten kipua, nivelrikon aiheuttamaa kipua tai yleisemmin kroonista kipua.* EMS-ohjelmat stimuloivat ja voivat vahvistaa lihaksia.

Treatment-hoitopäiväkirja tarjoaa jäsennetyn katsauksen

Treatment-hoitopäiväkirja on osa PulseRelief-sovellusta. Yhdellä painalluksella saat kattavan katsauksen päiväkirjaan merkitystä hoitohistoriastasi. Tämän katsauksen avulla voit optimoida kivunlievitystäsi (joko yksin tai yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa).

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

48

Arviot

08/07/2017

Sverige

Sverige

Dyrt men värt pengarna.

Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

14/09/2016

Sverige

Sverige

En modern tens

Jag har provat PulseRelief Tensen och det är en fantastisk produkt. Att styra med appen och välja det specifiska området där man har placerat dioderna känns trygg...jag vet att pulsarna är programmerad just för denna kroppsdel. Jag hade en 'vanlig' tens tidigare och denna produkt gör den till en dinosaurie! Rekommenderat!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

03/07/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Toppenbra smärtlindring!

Fungerar verkligen smärtlindrande och lätt att använda. Har använt den mest för värk i ländryggen och den hjälper! Den är så liten och smidig att man kan ha den på medan man t.ex. lagar mat eller liknande. Tyvärr laggar appen ibland, vilket är irriterande,

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157–165.