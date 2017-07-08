2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
PR3840/00
Lievittää todistetusti kipua*
Valitettavasti Philips PulseRelief ei ole enään myynnissä. Jos olet aikaisemmin ostanut tuotteen ja tarvitset lisää elektrodeja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tuotteeseen liitettyä sovellusta, "Philips Treatment", ei enään päivitetä ja se ei tule enään toimimaan. Jos olet jo PulseRelief-käyttäjä ja sinulla on kysymyksiä sovelluksesta tai tuotteesta, voit ottaa meihin yhteyttä.
Ohjaus sovelluksella
15 TNS- ja 5 EMS-ohjelmaa
60 tehotasoa
iOS- ja Android-yhteensopiva
Hoitoa voi ohjata Bluetooth Low Energy -tekniikalla iOS- tai Android-laitteesta (tarkista yhteensopivuus teknisistä tiedoista). Voit siis jatkaa päivittäisiä toimiasi PulseReliefin käytön aikana ilman hankalia johtoja, jotka hankaloittavat liikkumista.
PulseRelief tarjoaa useita erilaisia hoito-ohjelmia. Monipuolisessa laitteessa on 15 TNS (Transcutaneous electrical nerve stimulation, transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio)- ja 5 EMS (electrical muscle stimulation, sähköinen lihasstimulaatio) -ohjelmaa. TNS-ohjelmilla voi lievittää lievää tai keskivaikeaa kroonista tuki- ja liikuntaelinten kipua, nivelrikon aiheuttamaa kipua tai yleisemmin kroonista kipua.* EMS-ohjelmat stimuloivat ja voivat vahvistaa lihaksia.
Treatment-hoitopäiväkirja on osa PulseRelief-sovellusta. Yhdellä painalluksella saat kattavan katsauksen päiväkirjaan merkitystä hoitohistoriastasi. Tämän katsauksen avulla voit optimoida kivunlievitystäsi (joko yksin tai yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa).
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3.7
5:stä
48
Arviot
Datornörd
08/07/2017
Sverige
Dyrt men värt pengarna.
Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.
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Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Gail
14/09/2016
Sverige
En modern tens
Jag har provat PulseRelief Tensen och det är en fantastisk produkt. Att styra med appen och välja det specifiska området där man har placerat dioderna känns trygg...jag vet att pulsarna är programmerad just för denna kroppsdel. Jag hade en 'vanlig' tens tidigare och denna produkt gör den till en dinosaurie! Rekommenderat!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Yossan
03/07/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Toppenbra smärtlindring!
Fungerar verkligen smärtlindrande och lätt att använda. Har använt den mest för värk i ländryggen och den hjälper! Den är så liten och smidig att man kan ha den på medan man t.ex. lagar mat eller liknande. Tyvärr laggar appen ibland, vilket är irriterande,
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157–165.