Lievittää todistetusti kipua*

Valitettavasti Philips PulseRelief ei ole enään myynnissä. Jos olet aikaisemmin ostanut tuotteen ja tarvitset lisää elektrodeja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tuotteeseen liitettyä sovellusta, "Philips Treatment", ei enään päivitetä ja se ei tule enään toimimaan. Jos olet jo PulseRelief-käyttäjä ja sinulla on kysymyksiä sovelluksesta tai tuotteesta, voit ottaa meihin yhteyttä.