En multritrimmer passer for deg som ønsker flere valgmuligheter når det gjelder trimming og styling av skjegget. Med en multitrimmer fra Philips får du alltid en skjeggtrimmer. Avhengig av hvilken multitrimmermodell du velger, får du med ytterligere tilbehør – for eksempel nesehårstrimmer eller trimmer for skjegg, hår, detaljer eller kropp.