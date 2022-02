Henkilö- ja kuorma-autojen perinteisten polttimoiden käyttöikä on lyhyt, ja niiden säännöllinen vaihtaminen on vaivalloista ja kallista. Philipsin suurtehoiset LED-polttimot on suunniteltu kestämään: luokkansa johtavan LED-tekniikan ja edistyksellisen lämmönhallinnan ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia. Auton valot loistavat siis kirkkaampina pidempään – etenkin T10-polttimoilla, joiden on kestettävä korkeita lämpötiloja seisontavalotoiminnoissa. Ne on varustettu uudella HeatShield-lämpösuojuksella, joka takaa niiden luotettavan toiminnan.