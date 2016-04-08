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LED-merkinanto- ja -sisävalopolttimot

12956X2

12956X2

LUM12956X2

1
| (1) Arvio
Aja turvallisesti ja tyylikkäästi
Joissakin ajoneuvoissa, joissa on CAN-ohjausväyläjärjestelmä, LED-polttimoiden asennus voi aiheuttaa virhesignaaleja kojelaudassa. Voit poistaa virhesignaalit Philipsin CEA5W- virhesignaalin ohittajalla ja nauttia Philipsin [~5 W] LED -merkinantopolttimoiden saumattomasta suorituskyvystä.
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LED-virhesignaalin ohittaja

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  • Polttimotyyppi: CANbus 5 W

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 5 W

LED-virhesignaalin ohittaja

Joissakin ajoneuvoissa, joissa on CAN-ohjausväyläjärjestelmä, LED-polttimoiden asennus voi aiheuttaa virhesignaaleja kojelaudassa. Philipsin LED-virhesignaalin ohittajalla voit välttää nämä CAN-väyläjärjestelmän väärästä diagnoosista johtuvat virhesignaalit.

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Arviot

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1.0

5:stä

1

Arvio

5
4
3
2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Arvioitu tuote: 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Arvioitu tuote: 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

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