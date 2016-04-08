2 vuoden takuu
12956X2
12956X2
LUM12956X2
Polttimotyyppi: CANbus 5 W
Pakkauskoko: 2
12 V, 5 W
Joissakin ajoneuvoissa, joissa on CAN-ohjausväyläjärjestelmä, LED-polttimoiden asennus voi aiheuttaa virhesignaaleja kojelaudassa. Philipsin LED-virhesignaalin ohittajalla voit välttää nämä CAN-väyläjärjestelmän väärästä diagnoosista johtuvat virhesignaalit.
1.0
5:stä
1
Arvio
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Arvioitu tuote: 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
Arvioitu tuote: 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores