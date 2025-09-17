Mikä on Ambilight-TV? Miksi sinun pitäisi hankkia sellainen?
Erittäin tarkan MiniLED-taustavalaistuksen ja värit maksimoivien Quantum Dot -pisteiden ansiosta The Xtra -television kuva on näyttävä ja selkeä.
P5 AI -järjestelmä analysoi sisällön ja optimoi kuva-, Ambilight- ja peliasetukset, jotta saat etumatkaa ja voit kokea kaiken – otteluista elokuviin – parhaassa muodossa.
Ambilight Plus käyttää linssijärjestelmää, jonka avulla se heijastaa Ambilight-valokehän entistä kauemmas kahteen ulottuvuuteen. Tuloksena on kaikkien aikojen reagoivin, näyttävin ja mukaansatempaavin valo.
Ambilight plus tekee kuvasta entistä eloisamman ja dynaamisemman! TV:n takaosaan integroidut kupolinmuotoiset linssit heijastavat ruudulla näkyvien kohteiden muodot ja liikkeet Ambilight-valokehään. Haluatko vaihtaa tunnelmaa? Valitse elokuva-, urheilu- tai pelitila sisällön mukaan tai anna tekoälyalgoritmin päättää sopivin asetus.
Rohkeat värit. Puhtaat valkoiset ja syvät mustat sävyt. Quantum Dot MiniLED -tekniikka tuottaa kirkkaan ja yksityiskohtaisen kuvan sekä tarkan kontrastin, ja värintoisto on aivan omaa luokkaansa. P5-järjestelmämme tekee kuvasta kauniin todenmukaisen ylikuormittamatta aisteja.
Tekoälyä hyödyntävä P5-järjestelmä ottaa kaiken irti kirkkaasta The Xtra -televisiosta ja tuottaa niin todentuntuisen kuvan, että tuntuu melkein kuin voisit astua sen sisään. Syväoppimista hyödyntävä tekoälyalgoritmi optimoi yksityiskohdat, kontrastin, värin ja liikkeen ja mukautuu ympäristön valaistuksessa tapahtuviin muutoksiin. Näin voit nauttia täydellisestä kuvanlaadusta sisällöstä riippumatta.
Pidä penkistä kiinni! Dolby Visionin ansiosta katselukokemus on ohjaajan vision mukainen, eikä yksikään kohtaus jää enää liian hämäräksi. Elokuvat ja pelit pääsevät loistamaan kaikissa yksityiskohdissaan.
Dolby Atmos- ja DTS:X-yhteensopivuus vie television äänen aivan uudelle tasolle kaikissa huoneissa. Uusimmat elokuvat ja pelit sekä suurimmat urheilutapahtumat: äänitehosteet on sijoitettu yllesi ja ympärillesi, jolloin voit kokea olevasi toiminnan keskipisteessä.
