    The Xtra 950 4K Ambilight TV
    The Xtra

    Äärimmäinen viihdelaite

    Enemmän, enemmän, enemmän

    Joissakin televisioissa on loputtomasti ominaisuuksia. The Xtra on esimerkki tästä. Siinä on 4K-näyttö, QD MiniLED -paneeli, Dolby Vision ja Atmos, tekoälyä käyttävä kuvajärjestelmä ja Ambilight Plus – tämä Ambilight TV tarjoaa kaiken.

    QD MiniLED

    Kovan tason kuvanlaatu

    Erittäin tarkan MiniLED-taustavalaistuksen ja värit maksimoivien Quantum Dot -pisteiden ansiosta The Xtra -television kuva on näyttävä ja selkeä.

    P5 AI -järjestelmä

    Huippuälykäs käsittely

    P5 AI -järjestelmä analysoi sisällön ja optimoi kuva-, Ambilight- ja peliasetukset, jotta saat etumatkaa ja voit kokea kaiken – otteluista elokuviin – parhaassa muodossa.

    Ambilight Plus

    Enemmän yksityiskohtia. Entistä elävämpi.

    Ambilight Plus käyttää linssijärjestelmää, jonka avulla se heijastaa Ambilight-valokehän entistä kauemmas kahteen ulottuvuuteen. Tuloksena on kaikkien aikojen reagoivin, näyttävin ja mukaansatempaavin valo.

    Uskomattoman mukaansatempaava – Ambilight Plus.

    Ambilight plus tekee kuvasta entistä eloisamman ja dynaamisemman! TV:n takaosaan integroidut kupolinmuotoiset linssit heijastavat ruudulla näkyvien kohteiden muodot ja liikkeet Ambilight-valokehään. Haluatko vaihtaa tunnelmaa? Valitse elokuva-, urheilu- tai pelitila sisällön mukaan tai anna tekoälyalgoritmin päättää sopivin asetus.

    Quantum Dot -tekniikka takaa upeat värit ja kontrastin

    Rohkeat värit. Puhtaat valkoiset ja syvät mustat sävyt. Quantum Dot MiniLED -tekniikka tuottaa kirkkaan ja yksityiskohtaisen kuvan sekä tarkan kontrastin, ja värintoisto on aivan omaa luokkaansa. P5-järjestelmämme tekee kuvasta kauniin todenmukaisen ylikuormittamatta aisteja.

    Tekoälyä hyödyntävä P5-kuvajärjestelmä: kuva tuntuu aina todenmukaiselta

    Tekoälyä hyödyntävä P5-järjestelmä ottaa kaiken irti kirkkaasta The Xtra -televisiosta ja tuottaa niin todentuntuisen kuvan, että tuntuu melkein kuin voisit astua sen sisään. Syväoppimista hyödyntävä tekoälyalgoritmi optimoi yksityiskohdat, kontrastin, värin ja liikkeen ja mukautuu ympäristön valaistuksessa tapahtuviin muutoksiin. Näin voit nauttia täydellisestä kuvanlaadusta sisällöstä riippumatta.

    Elokuvamainen katselukokemus kaikelle sisällölle

    Pidä penkistä kiinni! Dolby Visionin ansiosta katselukokemus on ohjaajan vision mukainen, eikä yksikään kohtaus jää enää liian hämäräksi. Elokuvat ja pelit pääsevät loistamaan kaikissa yksityiskohdissaan.

    Mukaansatempaava surround-äänitekniikka

    Dolby Atmos- ja DTS:X-yhteensopivuus vie television äänen aivan uudelle tasolle kaikissa huoneissa. Uusimmat elokuvat ja pelit sekä suurimmat urheilutapahtumat: äänitehosteet on sijoitettu yllesi ja ympärillesi, jolloin voit kokea olevasi toiminnan keskipisteessä.

    Philipsin soundbarit

    Oletko valmis elokuvatasoiseen ääneen?

    The Xtra kuulostaa tietysti upealta saman tien. Jos kuitenkin haluat huonetta tärisyttäviä tehosteita ja erityisen selkeän dialogin, kokeile soundbaria, joka on suunniteltu toimimaan televisiosi kanssa.

    The Xtra
    The Xtra
