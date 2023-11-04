2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAK4206PK/00
Saatavilla
Värikäs ja rohkea
Korvat peittävät kuulokkeet ovat kestävät ja joustavat, ja niihin syttyy valo. Korvakuppien paneelit loistavat eri väreissä, ja äänenvoimakkuuden yläraja on 85 desibeliä. Vanhemmat voivat säätää äänenvoimakkuutta ja toistoaikaa Philips Headphones -sovelluksen kautta.
Langattomat korvat peittävät kuulokkeet
Valot korvakupeissa
Sovelluspohjainen lapsilukko
Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä
Lapset rakastavat näitä langattomia korvat peittäviä kuulokkeita, jotka soveltuvat niin matkoille, läksyjen tekoon kuin television katseluunkin! Yhdellä latauksella saa 28 tuntia toistoaikaa, ja täyteen lataaminen kestää 2 tuntia. 15 minuutin pikalatauksella saa 2 tuntia ylimääräistä toistoaikaa.
Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville ja niissä on 32 mm:n elementit, joiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 desibeliin. Vanhemmat voivat myös määrittää enimmäisäänenvoimakkuuden ja -toistoajan Philipsin Headphones-sovelluksesta. Voit rentoutua sillä välin, kun lapset pitävät hauskaa.
Korvakuppien paneelien valot lisäävät tyyliisi ripauksen säihkettä. Voit valita neljästä erilaisesta vaihtoehdosta: punaiset, vihreät tai siniset valot tai nämä kaikki yhdessä! Paina vain korvakupin painiketta ja selaa valovaihtoehtoja.
3.6
5:stä
20
Arviot
MeiaBe
04/11/2023
Sverige
Perfekta barnhörlurar
I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.
Edut
Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Käyttöpäivä 2023-10-04
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Käyttöpäivä 2023-10-04
Emmant
02/11/2023
Sverige
Hörlurar som tilltalar hela familjen!
I samarbete med Philips har vår familj fått testa Philips TAK4206 trådlösa on-ear-hörlurar för barn. Den främsta anledningen till att vi tycker om hörlurarna är för att de underlättar en hektisk familjevardag. Philips hörlurar ger barnen möjligheten att få en lugn och ostörd stund på dagen där de kan stänga ute andra intryck än det barn-TV eller radioprogram de just då tittar/lyssnar på. Att de är trådlösa gör att barnen lätt kan röra sig i huset vid behov och också främjat discodans på lagom volym i barnens öron. Det är en stor fördel att hörlurarna är bekväma och enkelt justerbara men samtidigt stabila och sitter bra på barnens huvud, även vid ovan nämnda danspass. Laddningstiden har vi inte hunnit reflektera över efter mer än en veckans användning, eftersom de fortfarande inte laddat ur! Detta trots den roliga funktionen med ljus i olika färger som barnen tyckt om att välja mellan. Hörlurarna fick också följa med på en resa, vilket skapade lugn för barnet, mig själv och våra medresenärer utan att behöva krångla med sladdar eller oroa oss över batteritid eller för höga ljud för små, känsliga öron. Vi har inte testat gränser för speltid men det låter som ett utmärkt verktyg att använda när barnen blir lite äldre.
Edut
Lång batteritid, bekväma, smidiga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Käyttöpäivä 2023-10-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Käyttöpäivä 2023-10-02
kexat
25/10/2023
Sverige
utmärkta hörlurar för barn
I samarbete med Philips så fick min snart 5åriga dotter hem dessa att testa. Jag har taget emot denna produkt som en del av ett produkttest och Philips har ingen inverkan på mitt betyg. Hon tyckte att dom satt otroligt bra på huvudet och skönt runt öronen. Smidigt att packa upp, koppla till telefonen och bra batteritid. Sen är det bra att ljudnivån är anpassad för barn. Ett plus enligt dottern var att färgen var himla fin och extra coolt att dom har lysen på sidorna man kan sätta på. Sen tyckte hon att det var toppen att dom var trådlösa! Jag skulle absolut rekommendera dessa hörlurar till andra att köpa till sina barn!
Edut
bra batteritid, sladdlös
Haitat
ej hittat någon.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Käyttöpäivä 2023-09-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Käyttöpäivä 2023-09-25
Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.