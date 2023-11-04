TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Ensisijainen kuva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Ensisijainen kuva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta

Tuotanto lopetettu

Lasten langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAK4206PK/00

3.6

| (20) Arviot

Saatavilla

Sininen
Sininen
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen

Värikäs ja rohkea

Korvat peittävät kuulokkeet ovat kestävät ja joustavat, ja niihin syttyy valo. Korvakuppien paneelit loistavat eri väreissä, ja äänenvoimakkuuden yläraja on 85 desibeliä. Vanhemmat voivat säätää äänenvoimakkuutta ja toistoaikaa Philips Headphones -sovelluksen kautta.

Näytä kaikki edut

Värikäs ja rohkea

  • Langattomat korvat peittävät kuulokkeet

  • Valot korvakupeissa

  • Sovelluspohjainen lapsilukko

  • Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä

Ei sotkeutuvia johtoja. 28 tunnin toistoaika

Ei sotkeutuvia johtoja. 28 tunnin toistoaika

Lapset rakastavat näitä langattomia korvat peittäviä kuulokkeita, jotka soveltuvat niin matkoille, läksyjen tekoon kuin television katseluunkin! Yhdellä latauksella saa 28 tuntia toistoaikaa, ja täyteen lataaminen kestää 2 tuntia. 15 minuutin pikalatauksella saa 2 tuntia ylimääräistä toistoaikaa.

Aina turvallinen ja hauska. Lapsilukko

Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville ja niissä on 32 mm:n elementit, joiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 desibeliin. Vanhemmat voivat myös määrittää enimmäisäänenvoimakkuuden ja -toistoajan Philipsin Headphones-sovelluksesta. Voit rentoutua sillä välin, kun lapset pitävät hauskaa.

Hauskat ja värikkäät valopaneelit korvakupeissa

Hauskat ja värikkäät valopaneelit korvakupeissa

Korvakuppien paneelien valot lisäävät tyyliisi ripauksen säihkettä. Voit valita neljästä erilaisesta vaihtoehdosta: punaiset, vihreät tai siniset valot tai nämä kaikki yhdessä! Paina vain korvakupin painiketta ja selaa valovaihtoehtoja.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.6

5:stä

20

Arviot

04/11/2023

Sverige

Sverige

Perfekta barnhörlurar

I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.

Edut

Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2023-10-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2023-10-04

02/11/2023

Sverige

Sverige

Hörlurar som tilltalar hela familjen!

I samarbete med Philips har vår familj fått testa Philips TAK4206 trådlösa on-ear-hörlurar för barn. Den främsta anledningen till att vi tycker om hörlurarna är för att de underlättar en hektisk familjevardag. Philips hörlurar ger barnen möjligheten att få en lugn och ostörd stund på dagen där de kan stänga ute andra intryck än det barn-TV eller radioprogram de just då tittar/lyssnar på. Att de är trådlösa gör att barnen lätt kan röra sig i huset vid behov och också främjat discodans på lagom volym i barnens öron. Det är en stor fördel att hörlurarna är bekväma och enkelt justerbara men samtidigt stabila och sitter bra på barnens huvud, även vid ovan nämnda danspass. Laddningstiden har vi inte hunnit reflektera över efter mer än en veckans användning, eftersom de fortfarande inte laddat ur! Detta trots den roliga funktionen med ljus i olika färger som barnen tyckt om att välja mellan. Hörlurarna fick också följa med på en resa, vilket skapade lugn för barnet, mig själv och våra medresenärer utan att behöva krångla med sladdar eller oroa oss över batteritid eller för höga ljud för små, känsliga öron. Vi har inte testat gränser för speltid men det låter som ett utmärkt verktyg att använda när barnen blir lite äldre.

Edut

Lång batteritid, bekväma, smidiga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2023-10-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2023-10-02

25/10/2023

Sverige

Sverige

utmärkta hörlurar för barn

I samarbete med Philips så fick min snart 5åriga dotter hem dessa att testa. Jag har taget emot denna produkt som en del av ett produkttest och Philips har ingen inverkan på mitt betyg. Hon tyckte att dom satt otroligt bra på huvudet och skönt runt öronen. Smidigt att packa upp, koppla till telefonen och bra batteritid. Sen är det bra att ljudnivån är anpassad för barn. Ett plus enligt dottern var att färgen var himla fin och extra coolt att dom har lysen på sidorna man kan sätta på. Sen tyckte hon att det var toppen att dom var trådlösa! Jag skulle absolut rekommendera dessa hörlurar till andra att köpa till sina barn!

Edut

bra batteritid, sladdlös

Haitat

ej hittat någon.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2023-09-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Käyttöpäivä 2023-09-25

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.

  2. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.