PHILIPSIN EVÄSTEILMOITUS

Kun vierailet verkkosivustoillamme, käytämme selaimessasi tai laitteessasi evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita (esim. salattuja tunnisteita, paikallisesti jaettuja objekteja, flash-evästeitä, HTML5-paikallista tallennustilaa, HTTP-tunnisteita, pikseli-gif-tiedostoja, jäljitteitä, komentosarjoja, laajennuksia tai API-rajapintoja), jotka auttavat meitä mahdollistamaan verkkosivustojemme teknisen ja toiminnallisen hallinnan (mukaan lukien tietoturvan varmistaminen), parantamaan verkkosivustojemme suunnittelua ja suorituskykyä. ymmärtääksemme paremmin kävijän käyttäytymistä sivuillamme ja kohdennettua mainontaa varten. Nämä evästeet ja muut vastaavat tekniikat voivat kerätä tietoja ja jakaa tietoja, kuten IP-osoitteesi, käyttöjärjestelmäsi, selaimesi tyypin ja laitetyyppisi (esim. tietokone, älypuhelin) kolmansille osapuolille.



Jotkin evästeet ovat aina päällä, kun vierailet verkkosivustoillamme, etkä voi poistaa niitä käytöstä. Kutsumme näitä " välttämättömiksi evästeiksi ". Ilman näitä evästeitä pyytämäsi palvelut eivät voi toimia tarkoitetulla tavalla. Käytämme näitä evästeitä helpottaaksemme pääsyä verkkosivustollemme tai varmistaaksemme verkkosivustojemme turvallisuuden, jolloin voimme reitittää tietoja verkon kautta ja havaita lähetysvirheet tai tietojen menetyksen. Vaihtoehtoisesti nämä evästeet voivat olla välttämättömiä myös verkkosivustollamme pyytämäsi palvelun helpottamiseksi (esim. "Lisää ostoskoriin" -painikkeet ostoskorisi seuraamiseksi).



Oikeusperuste, johon luotamme henkilötietojesi käsittelyssä tässä yhteydessä, on sopimuksen täytäntöönpano, erityisesti käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun tarjoaminen. Käytämme suorituskykyevästeitä kerätäksemme koottuja tilastotietoja verkkosivustomme toiminnasta ja analysoidaksemme ja parantaaksemme sen suorituskykyä vastaavasti. Voit kytkeä ne päälle tai pois päältä milloin tahansa. Käytämme niitä vain, jos olet hyväksynyt niiden käytön etukäteen. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi saadaksemme yleiskuvan siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustojamme (eli millä verkkosivuilla vierailet useimmiten, kuinka monta kävijää verkkosivuston eri osissa on). Voimme myös käyttää näitä evästeitä tallentaaksemme istuntosi ja toimintasi verkkosivustollamme, jotta voimme ymmärtää ja parantaa käyttäjien kokemusta verkkosivustoillamme. Oikeusperuste, johon luotamme henkilötietojesi käsittelyssä tässä yhteydessä, on suostumuksesi.



Käytämme preferenssievästeitä myös tukemaan käyttäjälle hyödyllisiä sivuston toimintoja, kuten käyttäjän mieltymysten muistamista myöhemmillä käynneillä tai mahdollistamaan parannettuja toimintoja, kuten verkkokeskustelupalveluja, kommentointi- ja luokitusjärjestelmiä ja kyselyitä. Voit kytkeä ne päälle tai pois päältä milloin tahansa. Käytämme niitä vain, jos olet hyväksynyt niiden käytön etukäteen. Oikeusperuste, johon luotamme henkilötietojesi käsittelyssä tässä yhteydessä, on suostumuksesi.



Lopuksi käytämme kohdennettua mainontaa ja sosiaalisen median evästeitä seurataksemme selauskäyttäytymistäsi verkkosivustollamme ja näyttääksemme sinulle räätälöityjä mainoksia, jotka liittyvät sinuun ja kiinnostuksen kohteisiin. Tämä sisältää myös sosiaalisen median evästeet, pikselit ja tunnisteet, jotka mahdollistavat mainosten kohdentamisen sinulle näillä alustoilla ja mainostemme sitoutumisen ja tehokkuuden seurannan. Jos annat meille sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi (esim. ostaessasi tuotetta tai täyttäessäsi lomaketta verkkosivustollamme), voimme siirtää sen salatussa muodossa mainosalustallemme tarkemman tulosseurannan mahdollistamiseksi. Nämä evästeet vaikuttavat sisältöön ja viesteihin, joita näet muilla vierailemillasi verkkosivustoilla. Voit kytkeä ne päälle tai pois päältä milloin tahansa. Käytämme niitä vain, jos olet hyväksynyt niiden käytön etukäteen. Jos esimerkiksi luet artikkelia Philips-tuotteesta, saatamme näyttää sinulle mainoksia tästä tuotteesta meidän tai kolmannen osapuolen verkkosivustolla. Oikeusperuste, johon luotamme henkilötietojesi käsittelyssä tässä yhteydessä, on suostumuksesi.



Lisäksi, jos olet antanut meille suostumuksesi mainosviestien vastaanottamiseen, käytämme näistä evästeistä kerättyjä tietoja lähettääksemme sinulle mieltymystesi mukaan räätälöityjä viestejä.



Lisätietoja tällä verkkosivustolla käyttämistämme evästeistä on evästeilmoituksessa.



Voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa evästeiden suostumushallinnasta.



Sen lisäksi, että voit säätää evästeasetuksiasi verkkosivustollamme, voit hallita evästeasetuksiasi selaimessasi milloin tahansa. Selaimen asetukset eivät ehkä ole yhtä helppokäyttöisiä kuin sivustomme evästeasetukset. Jos poistat kaikki evästeet käytöstä selaimesi asetuksista, saatat huomata, että tietyt verkkosivustomme osiot tai ominaisuudet eivät toimi, koska selaimesi estää meitä asettamasta näitä välttämättömiä evästeitä.



Alta löydät lisätietoja evästeiden poistamisesta käytöstä tai evästeasetusten hallinnasta seuraavissa selaimissa:



• Google Chrome: Evästeiden poistaminen, salliminen ja ylläpito Chromessa - Tietokone - Google Chrome Ohjeet

• Firefox: Parannettu seurantasuojaus Firefoxin työpöytäversiossa | Firefoxin ohje (mozilla.org)

• Microsoft: Evästeiden hallinta Microsoft Edgessä: Tarkastele, salli, estä, poista ja käytä - Microsoft-tuki

• Safari: Evästeiden ja verkkosivustotietojen hallinta - Safari ohje (apple.com)