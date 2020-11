Kun annat hyväksyntäsi sovellustietojen jakamiseen sovelluksen parantamiseksi ja yksilöityjen palvelujen saamiseksi, keräämme ja käsittelemme sovelluksen käyttötietojasi alla kuvatun mukaisesti. Käytämme tähän tarkoitukseen useita palveluntarjoajia, jotka käsittelevät sovellustietojasi puolestamme ja ohjeistuksemme mukaisesti. Palveluntarjoajamme käyttävät evästeitä tietojen keräämiseen.

Adobe Analytics. Tämä sovellus käyttää Adobe Analytics -analyysipalvelua (“Adobe Analytics”), jonka tarjoaa Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita, jotka ovat sovellukseen sijoitettuja tekstitiedostoja. Niiden avulla sovellus pystyy analysoimaan sovelluksemme yleistä käyttöliikennettä. Kun evästeen tuottamat tiedot sovelluksen käytöstä siirretään Adobelle, Adobe varmistaa, että IP-osoitteesi anonymisoidaan ennen kuin maantieteellistä paikannusta voidaan käyttää. Se korvataan geneerisellä IP-osoitteella ennen tallennusta. Adobe käyttää näitä tietoja Philipsin puolesta sovelluksen käytön arviointiin, sovelluksen käyttöä koskevien raporttien luomiseen Philipsille, sekä muiden sovelluksen aktiviteetteja ja käyttöä koskevien palvelujen tarjoamiseen Philipsille. Adobe ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin tietoihin, joita Adobella on hallussaan.





Apptentive. Tässä sovelluksessa on käytössä palautteeseen ja viestintään liittyvä Apptentive-palvelu ("Apptentive"), jonka toimittaa Apptentive Inc. Apptentive käyttää evästeiden kaltaista teknologiaa voidakseen auttaa sovellusta analysoimaan käyttöliikennettä ja keräämään käyttäjien palautetta sovelluksen kautta. Apptentive käyttää Philipsin puolesta laitettasi koskevia tietoja (kuten valmistaja, malli ja käyttöjärjestelmä), sovelluksen käyttötapoja ja antamiasi tietoja (kuten vastauksia kyselyihin tai antamaasi palautetta) tarjotakseen Philipsille palveluja, joiden avulla Philips voi ymmärtää sovelluksen käyttöä, tarjota käyttäjätukea sekä parantaa tuotteitaan ja palvelujaan. IP-osoitteesi anonymisoidaan ennen tietojen käyttöä ja tallennusta Apptentiven tuotteisiin ja palveluihin.





Branch Metrics. Tässä sovelluksessa käytetään Branch Metrics -palvelua, jonka tarjoaa Branch Metrics Inc. (“Branch”). Sen avulla käyttäjät syvälinkitetään sovellukseen ja analysoidaan, miten käyttäjät kirjautuvat sovellukseen ja käyttävät sitä. Käytämme näin saatuja tietoja sovelluksen parantamiseen. Branch käsittelee Philipsin puolesta tietoja sovelluksen käytöstäsi (kuten mobiilialusta, aikaleimat, API-avain (sovelluksen tunniste), sovelluksen versio, laitteen tunnusnumero, iOS-käyttöjärjestelmän mainostunniste, iOS-järjestelmän myyjätunniste, Android-käyttöjärjestelmän mainostunniste, IP-osoite, laitteen malli, valmistaja ja laitteen käyttöjärjestelmä, käyttöistunnon alku- ja loppuaika, mobiiliverkon koodi ja verkon tila). Jos latasit sovelluksen klikkaamalla Philipsin mainosta jollakin markkinointialustoistamme (esim. Facebook, Apple tai Google) ja annat suostumuksesi, Branch kerää mobiililaitteeltasi mainosten mittaustietoja, kuten ainutlaatuisia tunnisteita ja analyysitietoja klikkaamastasi mainoksesta ja muista sovelluksen tapahtumista (esim. ensimmäinen asennus, avaus ja sovelluksen jakaminen jakotoiminnolla). Jotta ymmärtäisimme mainoskampanjoidemme tehokkuutta ja voisimme mitata niiden saavuttamia tuloksia, jaamme mainoksen mittaustulokset mainoksen julkaisualustan kanssa. Näin saamme tietojen perusteella raportteja mainostemme tehokkuudesta. Kun annat suostumuksesi Branchin käyttöön, hyväksyt mainoksen mittaustietojen jakamisen sen mainoksen julkaisualustan kanssa, jossa klikkasit mainosta, kuten Facebook, Apple tai Google. Nämä alustat voivat tällöin käsitellä tietojasi omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy).





Google Firebase. Sovellus käyttää sovelluskehitykseen Google Firebase -palvelua (“Firebase”), jonka tarjoaa Google Ireland Ltd. (“Google”). Firebase käyttää evästeitä tai samankaltaisia teknologioita (SDK), jotka ovat sovellukseen tai verkkoselaimeen sijoitettuja tekstitiedostoja. Firebase käyttää Philipsin puolesta laitteesi tietoja, kuten laitteen tunnus, IP-osoite, IDFA tai Google Play Services ID -tunnus ja MAC-osoite. Nämä tiedot korvataan ainutlaatuisella koodilla. Käyttäessäsi sovellusta mittaamme miten usein käytät sovellusta, millä sivuilla käyt, millainen verkkoyhteytesi on, miten pitkiä latausajat ovat ja milloin sovellus kaatuu. Käytämme näitä tietoja sovelluksen käyttösi arviointiin ja ymmärtämiseen, sovelluksen suorituskyvyn testaamiseen ja analysointiin sekä tuotteidemme ja palvelujemme optimointiin.

Kun annat hyväksyntäsi sovellustietojen jakamiseen sovelluksen parantamiseksi ja yksilöityjen palvelujen saamiseksi, keräämme ja käsittelemme sovelluksen käyttötietojasi alla kuvatun mukaisesti. Käytämme tähän tarkoitukseen useita palveluntarjoajia, jotka käsittelevät sovellustietojasi puolestamme ja ohjeistuksemme mukaisesti. Palveluntarjoajamme käyttävät evästeitä tietojen keräämiseen. Käsittelemme analyysitietojasi voidaksemme tarjota yksilöllisempää sisältöä ja lähettääksemme sinulle suosituksia, sovelluksen sisäisiä viestejä ja push-ilmoituksia. Käytämme myös eväste- ja analyysitietoja voidaksemme lähettää sinulle kysymyksiä ja kutsuja kyselyihin tai tutkimusprojekteihin. Kun päätät osallistua kyselyihin, käsittelemme käyttäjätilisi tietoja, vastauksiasi, mielipiteitäsi ja kokemuksiasi. Käytämme henkilötietojasi ja muita tietoja palvelujemme parantamiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen keittiölaitteiden alalla. Ota huomioon, että käsittelemme analyysitietojasi vain, kun olet antanut siihen suostumuksesi EU-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1.(a) mukaisesti. Jos kirjoitat arvion sovelluskaupassa, käsittelemme kommenttejasi voidaksemme parantaa sovellusta. Jos et vaadi meitä tekemään niin, emme yhdistä näitä tietoja käyttäjätietoihisi tai muihin hallussamme oleviin tietoihin sinusta. Pystymme näkemään ainoastaan sovelluskaupan käyttäjätunnuksesi sekä kommenttisi. Tässä tapauksessa pidämme asiakastukitietojesi käsittelyä oikeutettuna EU-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1. (f) mukaisesti. Kun tarvitset asiakastukea, ohjaamme sinut asiakastukiprosessimme läpi alla olevan Asiakastuki-kappaleen mukaisesti. Lue lisääLue vähemmän