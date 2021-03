Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoituksiin?



Vastaanotamme tai keräämme henkilötietoja, jotka on kuvattu tarkemmin alla, kun tarjoamme palvelujamme, mukaan lukien silloin, kun käytät laitetta tai sovellusta, lataat tai asennat laitteen tai sovelluksen tai käytät palvelujamme. Saatamme käyttää näitä henkilötietoja pyytämiesi palvelujen toimittamiseen sopimuksen perusteella, palvelujemme tuottamiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, mukauttamiseen, tukemiseen ja markkinoimiseen oikeutetun etumme mukaisesti, tai meihin mahdollisesti sovellettavan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseen. Jos et halua, että keräämme tai käsittelemme henkilötietojasi, et välttämättä voi käyttää palveluja.