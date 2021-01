Palveluntarjoajat

Hallinnoimme, tarjoamme, parannamme, ymmärrämme, mukautamme, tuemme ja markkinoimme palvelujamme yhteistyössä kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa.

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien palveluntarjoajien kanssa:

IT- ja pilvipalveluiden tarjoajat

Nämä palveluntarjoajat toimittavat sovelluksen käytössä tai palvelujen tarjoamisessa tarvittavat laitteistot, ohjelmistot, verkot, tallennustilan tai maksutapahtumapalvelut tai niihin liittyvän tekniikan.

Maksupalvelujen tarjoajat

Yhteistyökumppanimme on WorldPay, joka käsittelee tämän sovelluksen maksuominaisuuksiin, kuten sovelluskauppoihin tai muihin maksujasi käsitteleviin kolmansiin osapuoliin, liittyvät taloustietosi.

Philips vaatii palveluntarjoajiaan varmistamaan henkilötietojesi suojauksen vähintään Philipsin tarjoamalla tasolla. Vaadimme palveluntarjoajiamme käsittelemään henkilötietojasi vain meidän ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuihin nimenomaisiin tarkoituksiin, hankkimaan käyttöönsä pienimmän mahdollisen määrän tietoja, jotka ne tarvitsevat tietyn palvelun tarjoamiseen, ja turvaamaan henkilötietojesi yksityisyyden.

Muut kolmannet osapuolet

Philips voi myös tehdä yhteistyötä sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka käsittelevät henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Jos Philips jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka käyttävät näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa asiasta sinulle ja/tai hankkii suostumuksesi voimassa olevien lakien mukaisesti ennen henkilötietojesi jakamista. Lue tässä tapauksessa huolellisesti näiden kolmansien osapuolien tietosuojailmoitukset, jotta saat tietoja näiden osapuolien tietosuojakäytännöistä, kuten siitä, minkätyyppisiä henkilötietoja ne keräävät ja miten ne käyttävät, käsittelevät ja suojaavat tietojasi.

Philips myy joskus liiketoiminnan tai sen osan toiselle yritykselle. Tällainen omistusoikeuden siirto voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilötietojesi siirtymisen ostavalle yritykselle. Kaikki tietosuojailmoituksen mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme ovat Philipsin vapaasti siirrettävissä tytäryhtiöillemme fuusion, yrityskaupan, uudelleenjärjestelyn tai omaisuuden myynnin yhteydessä, lain nojalla tai muutoin, ja voimme siirtää henkilötietosi tytäryhtiöllemme, seuraajallemme tai uudelle omistajalle.

Voimme pyynnöstäsi jakaa henkilötietojasi seuraavien kolmansien osapuolten kanssa:

Delta Dental (vain Yhdysvallat).

(vain Yhdysvallat). ONVZ (vain Alankomaat).

(vain Alankomaat). Amazon (jos Amazon DRS on saatavilla maassasi; katso jäljempänä olevat lisätiedot).

Nämä kolmannet osapuolet voivat tarjota sinulle omia palveluitaan. Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien kolmansien osapuolten kanssa pyynnöstäsi tai voimassa olevien lakien mukaisesti.





We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopassa, Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa, Tokiossa tai Sydneyssä ja Kiinassa. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).