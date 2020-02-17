Terms of use IPL Lumea app

Kiitos kiinnostuksestasi Lumea IPL App -sovellusta kohtaan! Philips Lumea IPL App -sovelluksen tarjoaa Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Alankomaat. Olet tervetullut käyttämään tätä sovellusta Lumea-laitteen käytön tukena henkilökohtaisiin tarkoituksiisi. Pyydämme sinua kuitenkin perehtymään ensin muutamiin sääntöihin ja rajoituksiin.

Mitä hyötyä tästä sovelluksesta on?

Se tarjoaa sinulle tietoja Philipsin Lumea-tuotteista. Sen kautta voit olla yhteydessä Philipsiin, jos sinulla on kysyttävää Philipsin Lumea-tuotteista. Sen avulla voi määrittää laitteesi asetukset ihonvärisi ja ihokarvojesi värin mukaisesti parhaan tuloksen saavuttamista varten. Se pitää kirjaa menneistä ja tulevista käsittelyistä selkeän hoitosuunnitelman muodossa. Se lähettää muistutuksia tulevista käsittelyistä. Luethan tämän asiakirjan kokonaan, sillä käyttämällä sovellusta hyväksyt seuraavassa mainitut ehdot.

Muuta tärkeää tietoa tästä sovelluksesta

Yksityisyys: Huomaa, että tähän sovellukseen sovelletaan erillistä tietosuojalausuntoa. Kehotamme sinua perehtymään tähän lausuntoon.

Käyttöoikeus: saat käyttää tätä sovellusta edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Kolmannet osapuolet: On mahdollista, että käyttäessäsi tätä sovellusta käytät (myös) palvelua, lataat ohjelmiston tai ostat tavaroita, jotka ovat kolmannen osapuolen tarjoamia. Huomioithan, että kolmansilla osapuolilla voi olla omia, näistä käyttöehdoista poikkeavia sääntöjä ja rajoituksia.

Takuut: Tavoitteenamme on tarjota sinulle loistava sovellus ja käyttökokemus. Otathan kuitenkin huomioon, että sovellus toimitetaan sellaisenaan. Vaikka kuinka haluaisimme, emme valitettavasti voi myöntää mitään takuita sovelluksesta tai sen sisällöstä.

Korvausvastuu: Vaikka luotamme sovellukseemme täysin, asiat eivät aina mene odotetulla tavalla. Jos sovellus jostain valitettavasta syystä lakkaa toimimasta tai jotakin sisältöä katoaa, olemme siitä erittäin pahoillamme ja ymmärrämme, miten ikävää se on. Emme valitettavasti vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat sovelluksen käytöstä. KORVAUSVASTUUMME EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA OLET MAKSANUT SOVELLUKSEEN LIITTYEN.

Käyttäjän sisältö: Sinua pyydetään valitsemaan ihonvärisi ja ihokarvojesi väri. Sovellus suosittelee näiden tietojen perusteella sinulle parhaiten soveltuvia tuotteen asetuksia. Sovellus pitää kirjaa menneistä ja tulevista käsittelyistä antamiesi tietojen perusteella. Näitä antamiasi tietoja ei jaeta julkisesti.

Epäyhteensopivat tai muunnetut laitteet: Tätä sovellusta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteissa, joiden käyttöjärjestelmä ei enää vastaa oletettua vakiotoimintaa ("epäyhteensopivat tai muunnetut laitteet"). Vakuutat täten, että et asenna tai käytä sovellusta epäyhteensopivassa tai muunnetussa laitteessa. Sovelluksen asentaminen ja käyttäminen epäyhteensopivassa tai muunnetussa laitteessa tulkitaan käyttöehtojen rikkomiseksi ja voi aiheuttaa tilin käytöstäpoiston ilman hyvitystä Philipsin harkinnan mukaan. Philips ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat sovelluksen käytöstä epäyhteensopivassa tai muunnetussa laitteessa.

Lainkäyttöalue: näitä käyttöehtoja tulkitaan ja sovelletaan Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti ottamatta huomioon kyseisessä lainsäädännössä mainittuja lainvalintasäännöksiä.

Pidä hauskaa!