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Perfect Care 7000 Series Höyrysilityskeskus
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PSG7028/30
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EDC UKCA - English (US)
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
Kaikki (3)
Miten poistan kalkin Philips-höyrysilityskeskuksesta?
Philips-höyrysilityskeskuksen pohjan puhdistaminen
Miten Philips-höyrysilityskeskuksen vesisäiliö puhdistetaan?
PerfectCare 7000 SeriesSilitysraudan irrotettava vesisäiliö
PerfectCare 7000 SeriesSilitysraudan vesisäiliön kansi
Philips-höyrysilityskeskus ei tuota höyryä
Silityslauta on märkä ja lattialla on vettä
Philips-höyrysilityskeskuksen sininen valo vilkkuu
Philips-höyrysilityskeskus ei enää lämpene
Kalkinpoistontulpasta ja Philips-höyrysilityskeskuksen pohjasta tulee vettä/höyryä
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