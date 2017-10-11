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dStream MSK M Coil

MR coil

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Breeze Workflow for MSK applications is powered by the dS MSK M (dStream MSK Medium) coil. It delivers efficient workflow and high throughput through a lightweight coil design and ease of positioning for MSK and other applications. MSK exams with the dS MSK M coil can be performed while the posterior coils (head/neck base and spine) are still present on the table, connected and actively decoupled. Feet first exams for most MSK studies are supported with the dS MSK M coil.

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Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.

Ymmärrän

You are about to visit a Philips global content page

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