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dStream Breast 7ch coil

MR coil

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The dStream Breast 7ch coil is designed for excellent coverage into the axilla area. The rigid, open design offers full access to the breast for biopsy procedures and can integrate bilateral localization and biopsy devices, providing access for medial and lateral interventional procedures.

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Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.

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