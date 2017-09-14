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dStream TorsoCardiac coil

MR coil

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The dS (dStream) TorsoCardiac Coil 1.5T is an integral part of the Breeze Workflow when used in combination with the dS NeuroVascularSpine (NVS) 1.5T coil. This thin, flat, lightweight anterior coil easily fits around each patient's body shape for fast, efficient, and comfortable scanning. Thanks to short cables, mini connectors and compact electronics, the anterior coil is ultralight. Breeze connect reduces the number of positioning steps and accelerates your daily exam workflow.

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Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.

Ymmärrän

You are about to visit a Philips global content page

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