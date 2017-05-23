By giving patients greater insights into their therapy data and giving them tools like the ability to troubleshoot issues to common problems, DreamMapper can reduce the time your staff spends answering common questions giving you more time to manage those patients who may need extra attention.
Request contact
We are always interested in engaging with you.
Let us know how we can help.
Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.Ymmärrän
Coaching rooted in Behavioral Therapy
Coaching rooted in Behavioral Therapy
Coaching rooted in Behavioral Therapy
Coaching rooted in Behavioral Therapy
Get started and stay in sync
Get started and stay in sync
Get started and stay in sync
Get started and stay in sync
Patients can take an active role
Patients can take an active role
Patients can take an active role
Patients can take an active role
Coaching rooted in Behavioral Therapy
Coaching rooted in Behavioral Therapy
Coaching rooted in Behavioral Therapy
Coaching rooted in Behavioral Therapy
Get started and stay in sync
Get started and stay in sync
Get started and stay in sync
Get started and stay in sync
Patients can take an active role
Patients can take an active role
Patients can take an active role
Patients can take an active role
Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.Ymmärrän
Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.Ymmärrän
Select country/regionSuomi (Suomi)
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.