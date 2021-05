Monikosketustekniikka



Käytännön opetus on tehokas tapa pitää mieleenpainuvia oppitunteja, jotka innostavat opiskelijoita. Philipsin T-Line-valkotaulussa on 20 kosketuspistettä, minkä ansiosta taulu on täydellinen opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja kilpailua tukevaan vuorovaikutteiseen opetukseen. T-Line-valkotaulun käytössä yhdistyy visuaalisen ja kinesteettisen sisällön sekä äänisisällön hyödyntäminen. Lisäksi tehokas näyttö mahdollistaa automaattisen kosketustunnistuksen ja USB-liitännän taaten täydellisen Plug and Play -kokemuksen.