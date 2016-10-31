Pakkauksen muu sisältö
- Pikaopas
- Pöytäjalusta
- USB-johto
- Verkkolaite
- HDMI-kaapeli
- Virtapistoke
- Silikonitassu
10BDL3051T/00
Suuri vaikutus
Erittäin tarkka Multi-Touch Smart -näyttö sopii hyllymainontaan tai opasteeksi paikoissa, joissa tilaa on niukasti. Monikäyttöisen all-in-one-ratkaisun sisältöä voi helposti hallita etänä, ja se on helppo sijoittaa Power-over-Ethernet-tekniikan ansiostaTutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Multi-Touch-näyttö
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Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.
Kiinteän kameran ja kaiuttimien ansiosta tämä pieni kosketusnäyttö on todella monipuolinen ja älykäs ratkaisu, joka sopii moniin tarkoituksiin. Voit näyttää kohdistettua sisältöä hyödyntämällä Android-tekoälysovelluksia tai käyttää näyttöä esimerkiksi videoneuvotteluissa.
Philipsin ammattilaistason näytön voi sijoittaa lähes mihin tahansa. PoE+-tekniikkaa hyödyntävässä näytössä tiedon ja virran siirtoon käytetään Ethernet-kaapelia. Pistorasiaa ei tarvita, mutta mukana toimitetaan verkkolaite, jotta voit käyttää verkkoliitäntää.
Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.
Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.
Kuva/näyttö
Liitännät
Käyttömukavuus
Ääni
Virta
Mitat
Käyttöolosuhteet
Multimediasovellukset
Lisätarvikkeet
Yleistä
Vuorovaikutteisuus
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