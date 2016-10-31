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    Signage Solutions Multi-Touch-näyttö

    10BDL3051T/00

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    Erittäin tarkka Multi-Touch Smart -näyttö sopii hyllymainontaan tai opasteeksi paikoissa, joissa tilaa on niukasti. Monikäyttöisen all-in-one-ratkaisun sisältöä voi helposti hallita etänä, ja se on helppo sijoittaa Power-over-Ethernet-tekniikan ansiosta

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Multi-Touch-näyttö

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    Pieni Multi-Touch-näyttö.

    • 10"
    • Android-järjestelmällä
    • Multi-touch
    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

    Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

    Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

    Kiinteä kamera ja kaiuttimet

    Kiinteän kameran ja kaiuttimien ansiosta tämä pieni kosketusnäyttö on todella monipuolinen ja älykäs ratkaisu, joka sopii moniin tarkoituksiin. Voit näyttää kohdistettua sisältöä hyödyntämällä Android-tekoälysovelluksia tai käyttää näyttöä esimerkiksi videoneuvotteluissa.

    PoE+-tekniikka helpottaa asennusta

    Philipsin ammattilaistason näytön voi sijoittaa lähes mihin tahansa. PoE+-tekniikkaa hyödyntävässä näytössä tiedon ja virran siirtoon käytetään Ethernet-kaapelia. Pistorasiaa ei tarvita, mutta mukana toimitetaan verkkolaite, jotta voit käyttää verkkoliitäntää.

    Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

    Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

    CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä

    Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      25.6  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      10.1''  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:10
      Näytön resoluutio
      1280 x 800
      Erinomainen tarkkuus
      1280 x 800
      Kirkkaus
      300  cd/m²
      Näyttövärit
      262 000
      Kontrastisuhde (tav.)
      800:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      30  ms
      Katselukulma (vaaka)
      170  astetta
      Katselukulma (pysty)
      170  astetta
      Käyttöjärjestelmä
      Android 4.4.4

    • Liitännät

      Äänilähtö
      Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
      Muut liitännät
      • USB
      • micro SD
      Videolähtö
      HDMI
      Ulkoinen ohjaus
      RJ45

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Vaakasuunta (24/7)
      • Pystysuunta (24/7)
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
      Näppäimistön ohjain
      • Piilotettu
      • Lukittava
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Kuvanlaatu
      Kehittynyt värienhallinta
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Muisti
      8 Gt eMMC

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 2 W

    • Virta

      Verkkovirta
      DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
      Virrankulutus (tav.)
      6  W
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W

    • Mitat

      Laitteen leveys
      261  mm
      Laitteen paino
      0,71  kg
      Laitteen korkeus
      167,2  mm
      Laitteen syvyys
      29  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      10,28  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      6.58  tuumaa
      Seinäteline
      75 x 75
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      1,14  tuumaa
      Näytön reunan leveys (V/O, Y/A)
      19,77 (V/O), 13,56 (Y/A) mm
      Laitteen paino (lb)
      1,57  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20–80  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Pikaopas
      • Pöytäjalusta
      • USB-johto
      • Verkkolaite
      • HDMI-kaapeli
      • Virtapistoke
      • Silikonitassu

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • arabia
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • japani
      • puola
      • espanja
      • turkki
      • venäjä
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • kiina (perint.)
      • tanska
      • hollanti
      • suomi
      • norja
      • portugali
      • ruotsi
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, luokka A
      • UL

    • Vuorovaikutteisuus

      Monikosketustekniikka
      Projisoitu kapasitiivinen
      Kosketuskohdat
      5 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
      Suojalasi
      0,7 mm:n karkaistu turvalasi

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Pikaopas
    • Pöytäjalusta
    • USB-johto
    • Verkkolaite
    • HDMI-kaapeli
    • Virtapistoke
    • Silikonitassu
    Badge-D2C

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